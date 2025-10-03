Perú Deportes

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Con padres peruanos, el lateral-extremo izquierdo de 19 años recibió su primer llamado a la ‘verde’ para los duelos ante Rusia y Jordania

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El futbolista con raíces peruanas
El futbolista con raíces peruanas que destaca en España, pero que Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos.

Una joven promesa del fútbol internacional con raíces peruanas, no fue convocada por la selección nacional dirigida por Manuel Barreto y terminó siendo llamada por Bolivia para los amistosos ante Jordania y Rusia, ambos válidos por la próxima fecha FIFA.

El futbolista en cuestión es Marcelo Timorán, lateral-extremo de 19 años nacido en Oruro, Bolivia, de padres peruanos. Su reciente inclusión en la convocatoria del técnico Óscar Villegas para representar a la ‘verde’ lo coloca en la órbita de selecciones sudamericanas que buscan talento joven en clubes europeos.

Actualmente, Timorán juega en el Córdoba CF de la Segunda División de España y hace poco amplió su contrato hasta 2028. El club español valora su proyección y ha decidido dar continuidad a su desarrollo profesional.

La decisión de Manuel Barreto, a cargo interinamente de la selección peruana, de no enviar carta de reserva al defensor dejó la puerta abierta para el llamado de Bolivia. El entrenador sí incluyó a otros futbolistas con ascendencia peruana en la nómina para el amistoso contra Chile, como Felipe Chávez, mediocampista de la reserva del Bayern Múnich, además de contemplar a Fabio Gruber del Nürnberg de Alemania para las siguientes listas.

Cabe señalar que Perú aún puede convocar a Marcelo Timorán, inclusive si el defensor de 18 años suma minutos en los amistosos de la selección boliviana. El jugador quedará bloqueado como representante de la ‘verde’ cuando afronte duelos oficiales.

Marcelo Timorán, con padres peruanos,
Marcelo Timorán, con padres peruanos, fue llamado a la selección de Bolivia.

Timorán prefiere a Bolivia por encima de Perú

El propio Marcelo Timorán compartió sus impresiones tras la convocatoria. "Viví allí hasta los 12 años y para mí y para mi familia es un orgullo representar a la selección de mi país. Voy a dar lo máximo porque es el sueño de toda mi vida y espero triunfar".

Además, el joven futbolista manifestó su ilusión de afrontar los dos amistosos con Bolivia. “Son dos partidos muy bonitos, para disfrutar y para integrarnos en el grupo. El foco está en prepararnos para llegar bien a la repesca mundialista”.

Por otro lado, Timorán agradeció a su equipo al ser importante para ser llamado a la selección altiplánica. “Estoy contento por poder renovar con el Córdoba, un club que ha confiado mucho en mí y me ha ayudado a crecer como persona y como jugador. Estoy agradecido a todos los que componen el club, los místeres, la dirección deportiva y mis compañeros”.

Los convocados de Bolivia para fecha FIFA

La convocatoria de Bolivia para los amistosos ante Jordania y Rusia está compuesta por los siguientes futbolistas:

Arqueros

  • Guillermo Viscarra
  • Carlos Lampe
  • Rodrigo Banegas

Defensores

  • Diego Medina
  • Luis Haquin
  • Diego Arroyo
  • Leonardo Zabala
  • Yomar Rocha
  • Lucas Macazaga
  • José Sagredo
  • Roberto Carlos Fernández
  • Marcelo Timorán

Mediocampistas

  • Héctor Cuéllar
  • Gabriel Villamil
  • Ervin Vaca
  • Óscar López
  • Robson Matheus
  • Moisés Villarroel
  • Miguel Terceros
  • Carlos Antonio Melgar

Delanteros

  • Moisés Paniagua
  • Carmelo Algarañaz
  • Enzo Monteiro
  • Henry Vaca
  • Lucas Chávez
La lista de convocados de
La lista de convocados de Bolivia para los amistosos ante Jordania y Rusia.

El entrenador Óscar Villegas apuesta por combinar la juventud de algunos debutantes con la experiencia de futbolistas que ya transitaron etapas de eliminatorias, recurriendo a elementos que militan tanto en Sudamérica como en Europa.

Los amistosos de Bolivia están programados de la siguiente: Primero, el viernes 10 de octubre chocará con Jordania en Estambul, mientras que el 14 del mismo mes se enfrentará a Rusia en el estadio del Dinamo de Moscú. Las horas todavía no están confirmadas.

Temas Relacionados

Selección peruanaManuel BarretoSelección de Boliviaperu-deportes

Más Noticias

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Hoy, viernes 3 de octubre, comienza una nueva jornada donde habrá grandes compromisos que alteren la tabla de posiciones

Programación de la fecha 13

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

El periodista César Vivar dio a conocer el grupo de trabajo que tendrá la ‘Muñeca’ en su debut como seleccionador interino

Con Marko Ciurlizza, el renovado

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

El cuadrangular se iniciará este viernes 10 de octubre y se realizará hasta el domingo 12 de octubre previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Canal TV exclusivo que transmitirá

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ igualaron 0-0 con Boca Juniors por el debut del torneo internacional y se encuentran en el segundo lugar del Grupo B. Conoce los detalles del próximo duelo de las victorianas

Alianza Lima vs Ferroviária: día,

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

El periodista deportivo resaltó el poco interés de los hinchas por conocer la lista de convocados para enfrentar a los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago

Pedro García cuestionó la falta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Elmer Schialer ante posibles

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

Hermano de Martín Vizcarra niega que vaya a ser candidato presidencial el 2026

Juan Manuel Cavero, nuevo ministro de Justicia, entregaba brevetes a ciegos cuando era funcionario del MTC

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas regresa a

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

¿No sabes qué ver el fin de semana? Las mejores series de HBO Max Perú para hacer maratón frente a la TV

‘Neutro’ es detenido por exceso de velocidad y esposado tras discutir con la policía en República Dominicana

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

Programación de la fecha 13

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"