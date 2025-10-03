El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

El futbolista con raíces peruanas que destaca en España, pero que Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos.

Una joven promesa del fútbol internacional con raíces peruanas, no fue convocada por la selección nacional dirigida por Manuel Barreto y terminó siendo llamada por Bolivia para los amistosos ante Jordania y Rusia, ambos válidos por la próxima fecha FIFA.

El futbolista en cuestión es Marcelo Timorán, lateral-extremo de 19 años nacido en Oruro, Bolivia, de padres peruanos. Su reciente inclusión en la convocatoria del técnico Óscar Villegas para representar a la ‘verde’ lo coloca en la órbita de selecciones sudamericanas que buscan talento joven en clubes europeos.

Actualmente, Timorán juega en el Córdoba CF de la Segunda División de España y hace poco amplió su contrato hasta 2028. El club español valora su proyección y ha decidido dar continuidad a su desarrollo profesional.

La decisión de Manuel Barreto, a cargo interinamente de la selección peruana, de no enviar carta de reserva al defensor dejó la puerta abierta para el llamado de Bolivia. El entrenador sí incluyó a otros futbolistas con ascendencia peruana en la nómina para el amistoso contra Chile, como Felipe Chávez, mediocampista de la reserva del Bayern Múnich, además de contemplar a Fabio Gruber del Nürnberg de Alemania para las siguientes listas.

Cabe señalar que Perú aún puede convocar a Marcelo Timorán, inclusive si el defensor de 18 años suma minutos en los amistosos de la selección boliviana. El jugador quedará bloqueado como representante de la ‘verde’ cuando afronte duelos oficiales.

Timorán prefiere a Bolivia por encima de Perú

El propio Marcelo Timorán compartió sus impresiones tras la convocatoria. "Viví allí hasta los 12 años y para mí y para mi familia es un orgullo representar a la selección de mi país. Voy a dar lo máximo porque es el sueño de toda mi vida y espero triunfar".

Además, el joven futbolista manifestó su ilusión de afrontar los dos amistosos con Bolivia. “Son dos partidos muy bonitos, para disfrutar y para integrarnos en el grupo. El foco está en prepararnos para llegar bien a la repesca mundialista”.

Por otro lado, Timorán agradeció a su equipo al ser importante para ser llamado a la selección altiplánica. “Estoy contento por poder renovar con el Córdoba, un club que ha confiado mucho en mí y me ha ayudado a crecer como persona y como jugador. Estoy agradecido a todos los que componen el club, los místeres, la dirección deportiva y mis compañeros”.

Los convocados de Bolivia para fecha FIFA

La convocatoria de Bolivia para los amistosos ante Jordania y Rusia está compuesta por los siguientes futbolistas:

Arqueros

Guillermo Viscarra

Carlos Lampe

Rodrigo Banegas

Defensores

Diego Medina

Luis Haquin

Diego Arroyo

Leonardo Zabala

Yomar Rocha

Lucas Macazaga

José Sagredo

Roberto Carlos Fernández

Marcelo Timorán

Mediocampistas

Héctor Cuéllar

Gabriel Villamil

Ervin Vaca

Óscar López

Robson Matheus

Moisés Villarroel

Miguel Terceros

Carlos Antonio Melgar

Delanteros

Moisés Paniagua

Carmelo Algarañaz

Enzo Monteiro

Henry Vaca

Lucas Chávez

El entrenador Óscar Villegas apuesta por combinar la juventud de algunos debutantes con la experiencia de futbolistas que ya transitaron etapas de eliminatorias, recurriendo a elementos que militan tanto en Sudamérica como en Europa.

Los amistosos de Bolivia están programados de la siguiente: Primero, el viernes 10 de octubre chocará con Jordania en Estambul, mientras que el 14 del mismo mes se enfrentará a Rusia en el estadio del Dinamo de Moscú. Las horas todavía no están confirmadas.