Perú Deportes

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

La ‘Pulga’ habló de su regreso a la ‘U’ y dejó sorpresivo calificativo al estadio de Alianza Lima tras derrota sufrida con Atlético Grau

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
La 'Pulga' fue consultado si le gustaría que la 'U' sea tricampeón nacional. (L1 Max)

El delantero peruano Raúl Ruidíaz vivió un episodio tenso tras la derrota de Atlético Grau ante Alianza Lima por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En declaraciones recogidas por L1 Max, el atacante fue consultado por su exequipo, Universitario de Deportes, en medio de una difícil situación deportiva para su actual club. 

“En lo personal, yo no veo mucho fútbol, sé que la ‘U’ está puntero, no ando pensando en los que están arriba, yo ando en Atlético Grau y en eso, nosotros estamos en una situación en la que necesitamos ganar, no tengo cabeza para pensar en otras cosas, espero que nos vaya bien en lo que viene”, expresó el futbolista, destacando su enfoque total en el equipo piurano.

La interacción con la prensa elevó la tensión cuando el periodista insistió sobre la posibilidad de que la ‘U’ logre el tricampeonato“Que nos vaya bien a nosotros, solo ando pensando en Grau, esa es mi cabeza, no seas malo”, respondió Ruidíaz, evidenciando incomodidad ante las preguntas sobre el club donde se formó y fue figura en el fútbol peruano.

El delantero reiteró en varias ocasiones su compromiso actual con Atlético Grau. En la entrevista, también aclaró las condiciones de su contrato y abordó los rumores sobre un eventual retorno a Ate: “Las cosas, pienso yo, el destino, las cosas van a tener que pasar porque tienen que pasar, hoy en día tengo contrato con Grau hasta el 2029, estoy muy feliz, mi familia está muy feliz, hay un excelente grupo, hace muchos años no me sentía así, yo valoro eso, ojalá le pueda dar muchas alegrías a Grau”.

Raúl Ruidíaz se incomodó en
Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón nacional.

Su análisis y calificativo al estadio de Alianza Lima

El partido en el estadio Alejandro Villanueva dejó un sabor amargo para el conjunto de Piura. Atlético Grau se adelantó con un gol de Neri Bandiera, pero Alianza Lima remontó con anotaciones de Alan Cantero y Josué Estrada. El balance de Ruidíaz reflejó frustración por el resultado: “Triste, enojado, bastante enojado, creo que el primer tiempo lo jugamos muy bien, en el segundo tiempo nos hicieron dos goles, que nos agarró como un baldazo de agua fría, pero tuvimos momentos muy buenos, hay cosas por corregir como todos los partidos, así que nos vamos tristes y enojados, venimos por los tres puntos pero no lo logramos”.

El ‘nueve’ explicó el motivo por el cual inició el partido en el banco de suplentes: “Tuve un golpe en el gluteo en un partido de práctica y por eso no pude arrancar, pero igual siempre apoyando a los compañeros, qué lástima que hoy hayamos perdido”Ruidíaz ingresó en el complemento buscando cambiar la historia del encuentro.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 a los 'albos' en Matute. (Video: L1MAX)

El atacante también se refirió a sus sensaciones en el campo de juego y dejó clara su admiración por las condiciones del estadio de Matute: “Siempre busco, trato de buscar, hoy la cancha, en primer lugar, hermosa, tuve la oportunidad de pegarle al arco y lo hice, espero que el otro partido nos vaya bien”.

Finalmente, Ruidíaz evocó la última vez que jugó en La Victoria vistiendo los colores de Universitario de Deportes, remarcando la experiencia positiva pese al desenlace adverso para su equipo. “Faltando los 30 minutos creo, la verdad lindo, Alianza es un rival que necesitaba los tres puntos, el partido estaba lindo, la gente (hinchas) a veces se altera, vive su partido aparte, pero ahora me sentí cómodo, jugar en un escenario y una cancha linda, a nosotros nos va bien cuando tenemos un escenario como este, pero no tuvimos un buen resultado”, relató.

Temas Relacionados

Raúl RuidíazAtlético GrauUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportesAlianza Lima

Más Noticias

Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”

El ‘Depredador’ hizo una fuerta confesión sobre el estado anímico del equipo ‘blanquiazul’, que venció a Atlético Grau en Matute por el Torneo Clausura 2025

Paolo Guerrero reveló que en

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

El jugador de Universitario fue consultado por su regreso a la ‘bicolor’ y tuvo inesperada respuesta sobre la primera lista de Manuel Barreto

La revelación de Edison Flores

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

Hoy, jueves 2 de octubre, saldrá la nómina de los jugadores llamados para integrar la ‘blanquirroja’ y se conoció que el DT está preparando sorpresas

Con Felipe Chávez y Alfonso

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Los ‘blanquiazules’ enfrentarán a las ‘xeneizes’ en su estreno en el torneo internacional que se disputará en Argentina. Conoce los detalles del crucial duelo

Alianza Lima vs Boca Juniors:

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Y Alianza Lima hizo lo suyo con Atlético Grau. Así quedaron las ubicaciones tras resultados de la jornada

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Un puerto espacial en Perú:

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

El Congreso se niega a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo y apelará sentencia del PJ

Renuncia de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia sigue sin ser oficial pese a entregar carta a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

ENTRETENIMIENTO

Peruana Isabela Merced deslumbró en

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa y Magaly Medina reacciona: “Ya se acabó el morbo”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

DEPORTES

Paolo Guerrero reveló que en

Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada