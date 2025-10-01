Raúl Ruidíaz marcó distancia con su regreso a Universitario: “Tengo contrato largo con Atlético Grau, será el último de mi carrera”

El delantero se refirió a su presente en Atlético Grau y la posibilidad de volver a la 'U'. (Video: Entre Bolas)

Raúl Ruidíaz ha sido conocido por ser un hincha confeso de Universitario de Deportes, aunque su regreso al club no se concretó esta temporada por un factor ajeno a él, según el propio delantero. Pero la situación se agravó en los últimos meses por un polémico video que subió en redes sociales, que provocó que su imagen sea borrada de las instalaciones de la institución. En ese sentido, la ‘Pulga’ dio un contundente anuncio sobre la posibilidad de regresar a la ‘U’.

“Ya estoy muy cansado, la verdad. Yo soy jugador de Grau, yo solo me enfoco en Grau. Lo único que quiero es ganar mañana y darme una alegría”, fueron sus primeras palabras para los medios de comunicación.

Consultado por la chance de militar en algún momento en el elenco ‘blanquiazul’, el atacante puntualizó: “Yo tengo un contrato muy largo en Atlético Grau, ya es el último contrato que tengo en mi carrera. Lo tengo decidido todo”. El atacante mostró una especial gratitud hacia la dirigencia del club y profundizó en su bienestar fuera de Lima: “Estoy muy agradecido con Arturo y Andrés Ríos y muy feliz en Piura, es una ciudad hermosa, la gente espectacular, la comida ni qué decir y mi familia está muy contenta ahí”.

El experimentado delantero firmó un nuevo contrato con el cuadro piurano, que incluye una alza del valor de su cláusula de salida. (Video: L1 MAX)

Ruidíaz y la clasificación de Universidad de Chile ante Alianza Lima

Por otro lado, Raúl Ruidíaz analizó el reciente triunfo de Universidad de Chile sobre Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025. “¿Palabras para los jugadores de Universidad de Chile? Tengo dos amigos, creo que está Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Ganaron, el partido de local lo pude ver poco, y si ganaron es porque fueron mejores que el rival”, manifestó.

La mención a sus excompañeros en el fútbol chileno evidenció la cercanía con el plantel ‘azul’, donde militó en 2012 bajo el mando de Jorge Sampaoli y puso el foco sobre la justicia deportiva del resultado, sin extenderse en análisis tácticos. Universidad de Chile superó a Alianza Lima, lo que potenció la expectativa sobre su reacción, aunque su respuesta mantuvo la mesura y evitó polémicas.

El resultado de la serie fue relevante en el contexto internacional, ya que cortó la participación de los ‘íntimos’ en el certamen regional. El propio Ruidíaz defendió los colores del equipo chileno en el pasado y mantiene vínculos personales con algunos referentes del plantel.

Raúl Ruidíaz fue dirigido por Jorge Sampaoli en Universidad de Chile, donde obtuvo el título del 2012. - créditos: Terra

Ruidíaz ante el duelo de Atlético Grau contra Alianza Lima en Matute

La atención también se centró en el partido entre Atlético Grau y Alianza Lima, que se disputará en Matute el miércoles 1 de octubre. El retorno de Raúl Ruidíaz a ese escenario es uno de los condimentos del encuentro. “¿Qué significa volver al Matute? Después de años que regreso. Nosotros venimos bien. Creo que cuatro partidos tenemos 10 puntos, muy bien. Queremos seguir manteniendo esa racha. Y aparte necesitamos los tres puntos. Ya vi que Sport Huancayo ganó, entonces va a ser un partido muy importante para nosotros”, expresó.

En cuanto a la preparación para este compromiso, el menudo artillero mantuvo la línea de autocrítica y concentración: “Más allá de cómo viene Alianza Lima, yo siempre he dicho y me he enfocado que nosotros venimos muy bien. Hemos trabajado muy bien, preparándonos, viendo cuáles son las virtudes, las dificultades que tiene el rival, pero siempre nos enfocamos en nosotros mismos”.

La experiencia internacional, el recorrido por diversos equipos y la madurez personal son aspectos a los que hizo alusión el delantero: “Tengo 35 años, estoy muy feliz y orgulloso de lo que he logrado, tengo una familia maravillosa, tengo un grupo y estoy en un lugar de trabajo maravilloso”.