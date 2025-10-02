Perú Deportes

Gol de cabeza de Josué Estrada para remontada en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El lateral nacional, que en este encuentro se desempeñó como central, se hizo cargo de la remontada con una definición de palomita, nada más después de la igualada parcial

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El lateral puso la remontada para los 'blanquimorados'. (Video: L1MAX)

Josué Estrada se consagró como uno de los héroes de Alianza Lima en una noche de mucho sufrimiento contra Atlético Grau, en el estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 12° del Torneo Clausura de Liga 1 2025. Con su primera diana con la ‘blanquimorada’ contribuyó para una remontada más que obligatoria.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

