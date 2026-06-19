Perú

Mininter niega autorización a marcha convocada por Juntos por el Perú contra supuesto fraude: ¿por qué motivo?

La solicitud fue presentada el mismo día de la convocatoria, lo que impidió su evaluación dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente

Guardar
Google icon
El Ministerio del Interior desestimó la solicitud de garantías presentada por el partido político Juntos por el Perú para llevar a cabo la "Marcha en defensa de la democracia". | Canal N

El Ministerio del Interior (Mininter) decidió desestimar la solicitud de garantías de orden público presentada por el partido Juntos por el Perú, que había convocado una movilización denominada “Marcha en Defensa de la Democracia”. La actividad tenía como objetivo expresar su rechazo a un presunto fraude electoral, según la convocatoria difundida por la agrupación política.

De acuerdo con la información difundida en Canal N, la decisión de la autoridad se sustenta en el incumplimiento de los plazos establecidos para este tipo de eventos públicos. La solicitud fue presentada el mismo día en que estaba programada la marcha, lo que no cumple con el requisito mínimo de tres días hábiles de anticipación exigido por la normativa vigente para garantizar el orden público.

PUBLICIDAD

Mininter rechaza solicitud de garantías para marcha de Juntos por el Perú por incumplir plazos legales. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Mininter rechaza solicitud de garantías para marcha de Juntos por el Perú por incumplir plazos legales. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Incumplimiento de plazos legales

El documento oficial señala que la petición fue formulada por el representante legal del partido, Carlos Zafra Flores, quien solicitó las garantías necesarias para la realización de la concentración pública. Sin embargo, al no respetarse el plazo establecido por ley, la solicitud fue rechazada de manera inmediata por la autoridad competente.

Según la normativa sobre concentraciones públicas, este procedimiento busca permitir la evaluación previa de riesgos, coordinación con la Policía Nacional del Perú y la adopción de medidas preventivas para evitar posibles alteraciones del orden.

Ministerio del Interior desestima solicitud de marcha de Juntos por el Perú en Lima. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio del Interior desestima solicitud de marcha de Juntos por el Perú en Lima. (Foto: Agencia Andina)

Notificación a la Policía Nacional

La resolución del Mininter también dispone que se informe a la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente a la Región Policial de Lima, para que adopte las acciones correspondientes en el marco de sus competencias.

PUBLICIDAD

Con esta decisión, la marcha convocada por Juntos por el Perú no cuenta con autorización formal para su realización en la fecha prevista. No obstante, la normativa vigente permite que los organizadores puedan presentar una nueva solicitud cumpliendo los plazos establecidos para futuras convocatorias.

Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)
Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

PNP coordina marcha de Juntos por el Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la agrupación política Juntos por el Perú, en la que se abordaron los detalles de la movilización nacional y en Lima Metropolitana convocada para el mismo día. El encuentro se realizó en la Comandancia General de la PNP con participación de autoridades policiales y dirigentes del partido.

En la reunión participaron el candidato Roberto Sánchez Palomino, el diputado electo Ernesto Alonzo Zunini Yerren, asesores de la organización y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quienes discutieron la organización de la marcha programada para las 15:00 horas, con punto de llegada previsto a las 16:00 horas.

Parlamentario criticó la estatura de los agentes de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Andina)
Parlamentario criticó la estatura de los agentes de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Andina)

Durante el diálogo, el candidato Roberto Sánchez aseguró que la protesta sería de carácter pacífico y solicitó medidas para evitar la presencia de infiltrados que generen actos de violencia. Ante ello, la PNP reiteró que garantizará el derecho a la reunión y expresión, pero advirtió que intervendrá de manera progresiva ante cualquier alteración del orden público, en el marco de la ley vigente.

Asimismo, la institución policial solicitó a los organizadores que deslinden públicamente de personas o grupos que promuevan actos violentos o instigación, algunos de los cuales —según indicó— han sido denunciados ante el Ministerio Público por presunta grave perturbación de la tranquilidad pública. Finalmente, la PNP exhortó a la ciudadanía y actores políticos a actuar con responsabilidad, subrayando que las movilizaciones son un derecho constitucional siempre que se desarrollen sin violencia ni afectación a la paz social.

Temas Relacionados

MarchaLimaJuntos por el PerúRoberto SánchezPNPperu-noticias

Más Noticias

Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y el desarrollo de la movilización convocada por Roberto Sánchez

La capital peruana dispuso cierres totales, vigilancia policial y restricciones en accesos clave, como parte de un operativo que busca resguardar el orden y proteger el patrimonio ante la llegada de delegaciones para las protestas anunciadas

Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y el desarrollo de la movilización convocada por Roberto Sánchez

Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’

El director deportivo Antonio García Pye lo esperó en el aeropuerto Jorge Chávez. El atacante de la selección peruana disputará por primera vez la Liga 1 a los 36 años

Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Alianza Lima se enfrentará a Carlos A. Mannucci, mientras que Sporting Cristal chocará con CNI. Universitario, por su parte, descansará esta jornada

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Pasajes del transporte público deberían bajar, de acuerdo al BCRP: ajuste podría demorar

Julio Velarde explicó que la reducción en los combustibles ya viene impactando en algunos servicios, aunque el traslado hacia las tarifas urbanas dependerá de la dinámica del mercado y de otros factores que afectan al sector

Pasajes del transporte público deberían bajar, de acuerdo al BCRP: ajuste podría demorar

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 19 de junio de 2026

Un reciente movimiento telúrico activó las alertas en el país, con epicentros en Arequipa, Lima y Pasco, según el Instituto Geofísico del Perú, que resalta la importancia de la prevención y la preparación en zonas vulnerables

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 19 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de los virtuales senadores y cuántos votos recibieron

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Keiko Fujimori: “Esperemos que el resultado final salga pronto, hay decisiones que tomar, equipos que conformar”

Rafael López Aliaga comunica vía carta notarial al JNE que no asumirá como senador

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Maluma revive su experiencia en 'Combate' con Nicola Porcella: "Me pasaron unas cosas, que yo dije: 'Dios mío'"

El tierno mensaje con el que Carol Reali confirmó su embarazo junto a André Bankoff: "La noticia más especial de nuestras vidas"

Laura Spoya contó el incómodo momento que vivió con un exintegrante de 'La Granja VIP' en la final: "Odio a la gente"

Yaco Eskenazi y la regla que Natalie Vértiz le impuso tras el incidente en auto que sufrieron: “Me tiene terminantemente prohibido”

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Antonio Spinelli con Infobae Perú: el balance de rozar la clasificación, el gol que más gritó en Buenos Aires y el objetivo trazado para el Mundial 2031

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

“Habría elevado sus pretensiones”, el obstáculo para la desvinculación de Miguel Silveira en Universitario