Mininter niega autorización a marcha convocada por Juntos por el Perú contra supuesto fraude: ¿por qué motivo?

El Ministerio del Interior (Mininter) decidió desestimar la solicitud de garantías de orden público presentada por el partido Juntos por el Perú, que había convocado una movilización denominada “Marcha en Defensa de la Democracia”. La actividad tenía como objetivo expresar su rechazo a un presunto fraude electoral, según la convocatoria difundida por la agrupación política.
De acuerdo con la información difundida en Canal N, la decisión de la autoridad se sustenta en el incumplimiento de los plazos establecidos para este tipo de eventos públicos. La solicitud fue presentada el mismo día en que estaba programada la marcha, lo que no cumple con el requisito mínimo de tres días hábiles de anticipación exigido por la normativa vigente para garantizar el orden público.
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Incumplimiento de plazos legales
El documento oficial señala que la petición fue formulada por el representante legal del partido, Carlos Zafra Flores, quien solicitó las garantías necesarias para la realización de la concentración pública. Sin embargo, al no respetarse el plazo establecido por ley, la solicitud fue rechazada de manera inmediata por la autoridad competente.
Según la normativa sobre concentraciones públicas, este procedimiento busca permitir la evaluación previa de riesgos, coordinación con la Policía Nacional del Perú y la adopción de medidas preventivas para evitar posibles alteraciones del orden.
Notificación a la Policía Nacional
La resolución del Mininter también dispone que se informe a la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente a la Región Policial de Lima, para que adopte las acciones correspondientes en el marco de sus competencias.
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Con esta decisión, la marcha convocada por Juntos por el Perú no cuenta con autorización formal para su realización en la fecha prevista. No obstante, la normativa vigente permite que los organizadores puedan presentar una nueva solicitud cumpliendo los plazos establecidos para futuras convocatorias.
PNP coordina marcha de Juntos por el Perú
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la agrupación política Juntos por el Perú, en la que se abordaron los detalles de la movilización nacional y en Lima Metropolitana convocada para el mismo día. El encuentro se realizó en la Comandancia General de la PNP con participación de autoridades policiales y dirigentes del partido.
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En la reunión participaron el candidato Roberto Sánchez Palomino, el diputado electo Ernesto Alonzo Zunini Yerren, asesores de la organización y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quienes discutieron la organización de la marcha programada para las 15:00 horas, con punto de llegada previsto a las 16:00 horas.
Durante el diálogo, el candidato Roberto Sánchez aseguró que la protesta sería de carácter pacífico y solicitó medidas para evitar la presencia de infiltrados que generen actos de violencia. Ante ello, la PNP reiteró que garantizará el derecho a la reunión y expresión, pero advirtió que intervendrá de manera progresiva ante cualquier alteración del orden público, en el marco de la ley vigente.
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Asimismo, la institución policial solicitó a los organizadores que deslinden públicamente de personas o grupos que promuevan actos violentos o instigación, algunos de los cuales —según indicó— han sido denunciados ante el Ministerio Público por presunta grave perturbación de la tranquilidad pública. Finalmente, la PNP exhortó a la ciudadanía y actores políticos a actuar con responsabilidad, subrayando que las movilizaciones son un derecho constitucional siempre que se desarrollen sin violencia ni afectación a la paz social.
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