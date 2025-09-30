Perú Deportes

Pedro García señaló que Carlos Zambrano es parte de un problema mayor en Alianza Lima: “Yo revisaría el vestuario, algo está pasando”

El periodista deportivo consideró que la expulsión del ‘Kaiser’ ante Cienciano está incluido dentro de una problemática en el club ‘blanquiazul’, nombrando otros sucesos polémicos

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El periodista deportivo se refirió a los inconvenientes que vive el club 'blanquiazul' en medio del tema por la expulsión del 'Kaiser' ante Cienciano. (Video: Doble Punta)

Alianza Lima se encuentra hundido en una crisis luego de caer eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y estar alejado del título de la Liga 1 2025 tras perder con Cienciano en Cusco. Sin embargo, la expulsión de Carlos Zambrano sigue dando de qué hablar porque dejó a su equipo con diez jugadores en dos partidos importantes. En ese sentido, Pedro García señaló que el ‘Kaiser’ es parte de un problema mayor en el club ‘blanquiazul’.

“Nos enfocamos en Zambrano, está muy mal lo que hizo y merece una evaluación. Zambrano saboteó las posibilidades de Alianza en Sudamericana y con Cienciano desde lo futbolístico”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

El periodista deportivo insistió en que la situación requiere un análisis más profundo sobre el entorno y funcionamiento interno del vestuario. “Acá hay un tema muy importante y no tiene que ver solamente con Zambrano. Yo que Alianza Lima, lo que realmente haría, revisaría, no en Zambrano, sino en el vestuario, qué pasa en Alianza”, declaró.

García definió a Zambrano, que acumula seis tarjetas rojas en 2025 (entre Liga 1 y torneos Conmebol) como “el síntoma de la enfermedad”, señalando que el verdadero problema radica en la falta de equilibrio emocional del equipo. “Te das cuenta de la enfermedad por él, pero ¿cuál es la enfermedad? ¿Alianza Lima es un equipo emocionalmente equilibrado? Yo pienso que no, y no pasa por Zambrano solamente, sino por varias actitudes que en el año han pasado desapercibidas, pero todas juntas te revelan un equipo que necesita trabajar la parte emocional”, puntualizó.

El defensa vio la roja tras fuerte codazo contra rival. (Video: L1MAX)

Pedro García expuso diversos episodios recientes vinculados a reacciones desmedidas por parte de jugadores y miembros del cuerpo técnico. Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, ha recibido dos sanciones consecutivas que le han impedido dirigir desde el campo debido a comportamientos sancionados como impropios. En esa línea, García destacó: “¿Gorosito dónde mira los partidos? En la tribuna, está sancionado por segunda vez. Ocho y seis fechas por una reacción emocional”.

El comunicador también señaló incidentes que involucran a otros hombres del club. Hizo referencia a Franco Navarro, director deportivo del club, por gestos hacia el arbitraje que casi desembocan en una agresión. Mencionó además a Eryc Castillo, expulsado por una entrada imprudente que pudo haber causado una lesión grave al rival, y a Sergio Peña, quien celebró un gol con gestos obscenos hacia la tribuna. En opinión de García, este tipo de hechos no son esporádicos ni exclusivos de Zambrano. “Junta todas las imágenes y no son todo Zambrano; son Navarro, Gorosito, Zambrano, Garcés, Peña, Eryc Castillo, Quevedo. Son demasiados para reacciones impropias y alteradas”.

A su vez, Pedro Eloy subrayó que la reiteración de actitudes antideportivas a lo largo de la temporada evidencia una carencia en el manejo de las emociones, lo que desemboca en sanciones y expulsiones que afectan la planeación y el rendimiento del equipo. Usó como ejemplo la falta cometida por Kevin Quevedo, quien estuvo cerca de ser expulsado ante Cienciano por una reacción considerada impropia sobre Beto da Silva.

Néstor Gorosito lleva dirigiendo los
Néstor Gorosito lleva dirigiendo los partidos de Alianza Lima en Liga 1 desde la tribuna por una drástica sanción. - créditos: Twitter

Según la perspectiva del experimentado periodista, esta fragilidad emocional limita el accionar colectivo en los torneos. “¿Ves esa misma calentura en otros equipos protagonistas? No”, enfatizó, aludiendo a la diferencia en el control emocional que sí logran otros equipos que vienen peleando la Liga 1.

Pedro García agregó que si bien el club demostró carácter en competencias internacionales como la Copa Sudamericana, el exceso de ímpetu puede transformarse en un obstáculo. “En la Sudamericana, Alianza tuvo carácter, pero también hay que domarlo y cuando le subes un cambio, el carácter termina siendo un problema. Zambrano tiene un exceso de carácter. ¿Mi equipo está bien de la cabeza? No, no es solo Zambrano, es una cosa para analizar”.

El 'Kaiser' reveló que la directiva tomó una drástica medida por la tarjeta roja que recibió en Cusco. (Video: Fútbol Como Cancha)

