Carlos Zambrano hizo dura autocrítica por nueva expulsión en Alianza Lima: “Les debo unas disculpas a mis compañeros, ya hablaremos”

El 'Kaiser' habló por la tarjeta roja que le sacaron ante el 'papá' en la derrota del cuadro 'blanquiazul' en Cusco. (Video: Fútbol en América)

Alianza Lima no pudo conseguir un resultado positivo y perdió en condición de visitante ante Cienciano, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura. Fue un 2-1 en contra de los ‘blanquiazules’, que desperdiciaron una ocasión para meterse en la lucha y ven muy lejana la posibilidad de tentar el título de la Liga 1 2025. Uno de los sucesos que llamó la atención en este cotejo fue la expulsión de Carlos Zambrano, además de la de Eryc Castillo. En ese sentido, el ‘Kaiser’ hizo dura autocrítica por la tarjeta roja recibida en Cusco.

“Sinceramente, es muy dura. En lo personal también duele mucho lo que estoy pasando, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable, no solamente en este partido, sino también en otros que han pasado”, fueron sus primeras palabras para ‘Fútbol en América’.

La expulsión en el estadio Inca Garcilaso de la Vega se suma a antecedentes recientes en la carrera del zaguero, quien ha recibido distintas tarjetas rojas desde que llegó a la institución ‘íntima’, sobre todo en los últimos meses. Se recuerda la que percibió ante Universidad de Chile en Matute por la Copa Sudamericana, que le impidió estar en la vuelta.

Carlos Zambrano ha recibido seis tarjetas rojas en 2025, entre Liga 1 y torneos internacionales. - créditos: Alianza Lima

El ‘León’ no solo puso el foco en la autocrítica, sino que dejó claro el impacto emocional que le genera cada vez que debe abandonar el campo de juego antes del final. “A mis compañeros les debo unas disculpas. Ya llegará el momento en el entrenamiento que hablaremos con mis compañeros. Pero esto sigue, sé de la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso, solo a levantarme, nada más”, indicó.

La expulsión de Carlos Zambrano resultó determinante para el desarrollo del encuentro, ya que obligó a Alianza Lima a jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre menos en una de las plazas más complicadas de la Liga 1. El defensor central reconoció la repercusión de la tarjeta roja en la dinámica colectiva y la exposición del grupo ante la presión ofensiva de Cienciano.

“Yo tengo que disculparme con mis compañeros, con todo el equipo, porque una expulsión siempre expone al grupo y más en altura. Pero bueno, son cosas que se dan, simplemente tratar de corregirlas, sé que voy a levantarme de esta, he pasado cosas peores. A levantarme que falta mucho todavía”, puntualizó.

Durante la presente campaña, el futbolista de 36 años ha sido objeto de debate entre seguidores e integrantes del club, dadas las incidencias de sus expulsiones en partidos trascendentales. No es la primera vez que Zambrano reconoce públicamente sus errores y asume un compromiso explícito hacia el trabajo en equipo de cara a los próximos desafíos.

El defensa vio la roja tras fuerte codazo contra rival. (Video: L1MAX)

Carlos Zambrano sobre el arbitraje del Alianza Lima vs Cienciano

En la misma ronda de declaraciones, Carlos Zambrano abordó la actuación del árbitro Jonathan Zamora durante el partido, en especial en la acción previa al segundo gol de Cienciano, que cambió el curso del marcador. “¿La jugada del segundo gol? Supuestamente, (el árbitro) avisó que se iba a jugar a la voz del pitazo y, por lo visto, mis compañeros que estaban más cerca, se dieron la vuelta. Podríamos tomarlo como una desconcentración, pero los que estaban más cerca le reclamaban con más ironía. No sé exactamente lo que pasó, pero al comentarme mis compañeros de eso, todos fuimos a reclamar. Al final son decisiones que escapan de nuestras manos y que vienen sucediendo mucho. Hablar de los árbitros es complicado”, acotó.

El seleccionado peruano también hizo referencia a un fuera de juego sancionado a Paolo Guerrero, calificándolo como un hecho que influyó en el desarrollo del partido. Además, se refirió al porvenir de Alianza Lima en el Torneo Clausura.

“También hubo una jugada de Paolo que cobraron ‘offside’ y no lo estaba. Son cosas que pasan, pero el resultado ya está negativo, simplemente tratar de pensar en el miércoles una nueva revancha. Creo que esto es así, no podemos caernos y pensar en lo que se nos viene”, añadió.