Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El delantero anotó desde los doce pasos en el Monumental. (GOLPERU)

Alex Valera, el artillero peruano que ve todo gol, ha sumado un nuevo doblete más en su haber. En esta ocasión, ha replicado esa voracidad en el Universitario de Deportes vs Cusco FC, en el estadio Monumental, por la fecha 11° del Torneo Clausura de Liga 1 2025.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]