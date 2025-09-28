Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Alex Valera, el artillero peruano que ve todo gol, ha sumado un nuevo doblete más en su haber. En esta ocasión, ha replicado esa voracidad en el Universitario de Deportes vs Cusco FC, en el estadio Monumental, por la fecha 11° del Torneo Clausura de Liga 1 2025.
[HABRÁ AMPLIACIÓN...]
Se juega el segundo tiempo. ‘Cremas’ superan 2-1 a los ‘aurinegros’ con goles de Alex Valera y Williams Riveros en el estadio Monumental de Ate. Facundo Callejo marcó el descuento. Sigue todas las incidencias
El delantero peruano ha registrado su segundo partido consecutivo remeciendo las redes contrarias. En esta ocasión se hizo presente para destrabar el choque contra su más cercano perseguidor, en el estadio Monumental
El férreo central paraguayo halla la reivindicación en un partido clave y de mucha intensidad celebrado en el estadio Monumental. Con esa diana, la ‘U’ amplió su diferencia
El ‘Facu’, ahora, puede presumir de haberle asestado un gran golpe al vigente bicampeón del fútbol peruano en su casa y frente a su gente. Con esa diana aumentó sus registros goleadores
‘Pipo’ está en el centro de la controversia luego de ofrecer una conferencia de prensa muy ruidosa, en la que recordó cómo la Universidad de Chile se salvó de la descalificación en la Copa Sudamericana tras los violentos sucesos acontecidos en Avellaneda
