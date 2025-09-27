Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El delantero peruano puso el 1-0 a favor de los 'cremas'. (GOLPERU)

Alex Valera se hizo presente en el Universitario de Deportes vs Cusco FC. El delantero peruano se encargó de destrabar un partido incómodo tras capitalizar una impecable acción colectiva de los suyos. Con esa diana, se instauró la tranquilidad en un estadio Monumental que empezaba a llenarse de ansiedad.

A los 22′ minutos del primer tiempo, luego de una neutralización mutua entre los protagonistas, la ‘U’ contó con un saque de esquina cobrado a la brevedad por Jairo Concha y de una manera rasante, dejando anclados y desconcertados a los centrales oponentes, quienes hasta ese momento cumplían con un rol correcto.

El destino del primer servicio era Martín Pérez Guedes, cuya astucia para zafarse del resto fue la llave resolutiva frente a un marco imponente. Al recoger el esférico y acomodarse con plenitud, sin marca alguna, sacó un centro a mediana altura para que Alex Valera haga lo que mejor sabe: golear.

Aprovechando la mala marcación personal de Facundo Callejo, quien tuvo un episodio aparte en la noche, el artillero de Universitario apeló a una relevante definición, con su hábil zurda, para romper la paridad y superar así a un Pedro Díaz que comenzaba a crecerse en escenario ajeno.

Tendencia goleadora

Alex Valera ha protagonizado jornadas goleadoras destacadas durante las últimas semanas del Torneo Clausura 2025. El delantero, conocido como el ‘Cholo’, ha tenido presencia en el marcador en la mayoría de los encuentros recientes, con la excepción del clásico del fútbol peruano, partido en el que no se registraron anotaciones.

En condición de visitante, Valera anotó frente a Sport Huancayo y, bajo la misma modalidad fuera de casa, marcó un doblete contra UTC en Trujillo. Estos resultados demuestran un rendimiento sostenido que le ha permitido consolidarse como pieza clave del ataque de Universitario.

Este ritmo goleador acerca a Alex Valera al top-10 de máximos artilleros en la historia de Universitario. Desde su llegada a Ate, el jugador ha conseguido sumarse a las celebraciones del bicampeonato nacional correspondiente a las temporadas 2023 y 2024, reforzando su impacto dentro del club y su contribución a los recientes éxitos institucionales.

El delantero anotó desde los doce pasos en el Monumental. (GOLPERU)

Firme al objetivo

Universitario de Deportes ha cumplido muy buena parte de la tarea central del año al adjudicarse con la corona del Torneo Apertura 2025, donde hubo una disputa reñida con Alianza Lima, que finalmente se quedó desplazado en la segunda ubicación por una diferencia mínima de unidades.

En paralelo, el club de Odriozola cumplió con un histórico rendimiento en la Copa Libertadores 2025 levantando un mal inicio y sacando resultados favorables, entre ellos un empate memorable contra River Plate en Buenos Aires, que lo llevó a octavos de final después de 15 años. Allí, no obstante, fueron eliminados a manos de Palmeiras.