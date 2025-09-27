Perú Deportes

La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

La ‘zurda de oro’ estuvo presente en el duelo decisivo entre Bulgaria y República Checa por el pase a la final del certamen internacional

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
La 'zurda de oro' fue captado por las cámaras de transmisión. (Latina TV)

Este sábado 27 de setiembre, la mítica exvoleibolista peruana Cecilia Tait tuvo una destacada aparición en el encuentro Bulgaria vs República Checa correspondiente a la semifinal del Mundial de vóley masculino 2025, que se viene realizando en Filipinas.

La ‘zurda de oro’ fue enfocada por las cámaras de la transmisión de dicho cotejo. En primera instancia, la exdeportista nacional no se percató de que había sido captada, pero después estalló de emoción en las gradas del coliseo.

Tait no se puso de pie, pero levantó su brazo y gritó al darse cuenta que apareció en la pantalla. Este momento fue destacado por los periodistas de Latina TV en pleno choque entre búlgaros y checos en el certamen internacional.

“Mira Cecilia Tait, está al lado de Cristóbal Marte, el presidente de Norceca", expresó una periodista. “Disfrutando del Mundial, la ‘zurda de oro’”, añadió su compañero de transmisión.

Actualmente, Cecilia Tait se desempeña como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Además de formar parte de la Junta Ejecutiva de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

La destacada aparición de Cecilia
La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025.

Los finalistas del Mundial de vóley masculino 2025

Cecilia Tait pudo presenciar en primera fila la clasificación de Bulgaria a la final del Mundial de vóley masculino 2025. El cuadro ‘tricolor’ se impuso 3-1 a República Checa en un partido muy reñido. Los parciales quedaron de la siguiente manera: 25-20, 23-25, 25-21 y 25-22.

Horas más tarde, Italia hizo lo propio al vencer de forma contundente (3-0) a Polonia en lo que en la previa era considerada una final adelantada del máximo certamen de la FIVB. Los sets finalizaron así en este cotejo: 25-21, 25-22 y 25-23.

El partido por el título mundial tendrá lugar este domingo 28 de septiembre en Ciudad de Pasay, Filipinas. En Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el inicio está programado para las 07:30 horas. Por su parte, en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos(Miami) comenzará a las 06:30 horas. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 05:30 horas.

Dónde ver la final del Mundial de vóley masculino 2025

La plataforma VBTV, el servicio oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), brinda acceso a todos los contenidos del torneo, incluidas transmisiones en vivo, repeticiones, material exclusivo y estadísticas al momento, mediante una suscripción mensual de $9,99. Este servicio resulta compatible con cualquier dispositivo conectado a internet.

DirecTV Sports posee los derechos exclusivos de transmisión del Mundial tanto en territorio nacional como en toda Sudamérica, y ofrece los partidos en vivo. Además, los usuarios pueden acceder a la cobertura a través de DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, disponible en móviles, tablets y computadoras.

En Perú, la final estará disponible en directo a través de Latina Televisión en los canales 2 y 702 HD, así como por la aplicación y web oficial de Latina para quienes elijan seguir la transmisión en línea.

Dónde ver Italia vs Bulgaria
Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú por la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Partido por el tercer lugar del Mundial de vóley masculino 2025

Polonia y República Checa, que cayeron ante Italia y Bulgaria respectivamente, disputarán el partido por el tercer lugar. Este compromiso que definirá al último integrante del podio del Mundial de vóley masculino 2025 está pactado también para el domingo 28 de setiembre, pero a las 1:30 horas de Perú.

<br>

Temas Relacionados

Cecilia TaitFIVBMundial de vóley masculinoperu-deportes

Más Noticias

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette FC en la Superliga Suiza

El mediocentro nacional, cuya irrupción en el actual subcampeón es total, planea aprovechar las oportunidades que le conceden para ubicarse como un futbolista clave en la actual temporada

Alonzo Vincent, el nuevo peruano

Fabio Gruber se hace cargo de la defensa del FC Nürnberg con un importante rol asignado por el histórico Miroslav Klose

Con 23 años, el defensor de ascendencia peruano se ha posicionado como un inamovible en la última línea del FCN. Su buen hacer, además, sacó de los planes a un veterano con experiencia en Champions League y Bundesliga

Fabio Gruber se hace cargo

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Los italianos derrotaron a Polonia y los búlgaros superaron a República Checa en las semifinales, y ahora lucharán por quedarse con el trofeo mundial. Conoce todos los detalles del vibrante duelo

Italia vs Bulgaria: día, hora

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El liderato del campeonato se definirá del duelo entre la ‘U’ y los ‘dorados’ en el estadio Monumental. Sigue todas las incidencias del importante choque

Universitario vs Cusco FC EN

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ recibirán a los ‘dorados’ en el estadio Monumental con la misión de defender el liderato de la competición. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Arana responde a López Aliaga

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

Elecciones 2026: estos son los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en todo el Perú

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Magaly Medina rechaza agresión de Gustavo Salcedo contra productor de Maju Mantilla: “Uno espera esto de un delincuente ranqueado”

DEPORTES

Fabio Gruber se hace cargo

Fabio Gruber se hace cargo de la defensa del FC Nürnberg con un importante rol asignado por el histórico Miroslav Klose

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025