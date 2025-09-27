La 'zurda de oro' fue captado por las cámaras de transmisión. (Latina TV)

Este sábado 27 de setiembre, la mítica exvoleibolista peruana Cecilia Tait tuvo una destacada aparición en el encuentro Bulgaria vs República Checa correspondiente a la semifinal del Mundial de vóley masculino 2025, que se viene realizando en Filipinas.

La ‘zurda de oro’ fue enfocada por las cámaras de la transmisión de dicho cotejo. En primera instancia, la exdeportista nacional no se percató de que había sido captada, pero después estalló de emoción en las gradas del coliseo.

Tait no se puso de pie, pero levantó su brazo y gritó al darse cuenta que apareció en la pantalla. Este momento fue destacado por los periodistas de Latina TV en pleno choque entre búlgaros y checos en el certamen internacional.

“Mira Cecilia Tait, está al lado de Cristóbal Marte, el presidente de Norceca", expresó una periodista. “Disfrutando del Mundial, la ‘zurda de oro’”, añadió su compañero de transmisión.

Actualmente, Cecilia Tait se desempeña como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Además de formar parte de la Junta Ejecutiva de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025.

Los finalistas del Mundial de vóley masculino 2025

Cecilia Tait pudo presenciar en primera fila la clasificación de Bulgaria a la final del Mundial de vóley masculino 2025. El cuadro ‘tricolor’ se impuso 3-1 a República Checa en un partido muy reñido. Los parciales quedaron de la siguiente manera: 25-20, 23-25, 25-21 y 25-22.

Horas más tarde, Italia hizo lo propio al vencer de forma contundente (3-0) a Polonia en lo que en la previa era considerada una final adelantada del máximo certamen de la FIVB. Los sets finalizaron así en este cotejo: 25-21, 25-22 y 25-23.

El partido por el título mundial tendrá lugar este domingo 28 de septiembre en Ciudad de Pasay, Filipinas. En Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el inicio está programado para las 07:30 horas. Por su parte, en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos(Miami) comenzará a las 06:30 horas. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 05:30 horas.

Dónde ver la final del Mundial de vóley masculino 2025

La plataforma VBTV, el servicio oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), brinda acceso a todos los contenidos del torneo, incluidas transmisiones en vivo, repeticiones, material exclusivo y estadísticas al momento, mediante una suscripción mensual de $9,99. Este servicio resulta compatible con cualquier dispositivo conectado a internet.

DirecTV Sports posee los derechos exclusivos de transmisión del Mundial tanto en territorio nacional como en toda Sudamérica, y ofrece los partidos en vivo. Además, los usuarios pueden acceder a la cobertura a través de DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, disponible en móviles, tablets y computadoras.

En Perú, la final estará disponible en directo a través de Latina Televisión en los canales 2 y 702 HD, así como por la aplicación y web oficial de Latina para quienes elijan seguir la transmisión en línea.

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú por la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Partido por el tercer lugar del Mundial de vóley masculino 2025

Polonia y República Checa, que cayeron ante Italia y Bulgaria respectivamente, disputarán el partido por el tercer lugar. Este compromiso que definirá al último integrante del podio del Mundial de vóley masculino 2025 está pactado también para el domingo 28 de setiembre, pero a las 1:30 horas de Perú.

