Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Tras superar las semifinales, los italianos se medirán con los ‘leones’ por el título mundial este domingo 28 de septiembre. Entérate las señales disponibles para crucial duelo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

La hora de la verdad llegó para Italia y Bulgaria, ambos equipos estarán frente a frente en la esperada final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Solo uno de ellos podrá levantar el trofeo de la máxima competencia del voleibol. El emocionante duelo se vivirá este domingo 28 de septiembre a partir de las 05:30 horas en Filipinas.

Los italianos se metieron en la instancia final tras vencer de manera contundente a Polonia en las semifinales: le ganó por 3-0 con parciales de 25-21, 25-22, y 25-23. Los ‘azurras’ mostraron toda su jerarquía y son los favoritos para llevarse el título mundial, de hecho será la quinta definición que disputarán.

Acumuló cuatro títulos en 1990, 1994, 1998 y 2022, lo que lo ubica como el segundo equipo más laureado en la historia de los Campeonatos Mundiales de vóleibol masculino, únicamente superado por la desaparecida Unión Soviética, que conquistó seis copas.

Por su lado, Bulgaria hizo historia al acceder por primera vez a una final en 55 años. Los ‘leones’ se impusieron por 3-1 sobre República Checa con sets de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-22. Es considerada como el equipo revelación de la competencia y viene recuperando el protagonismo que había perdido durante el tiempo.

Ha formado parte del grupo de selecciones más destacadas a nivel mundial en varias ocasiones, aunque dejó de considerarse una ‘potencia’ hace algunos años y aspira a recuperar ese lugar. En el Mundial de 1970, donde ejerció como anfitrión, alcanzó el subcampeonato, logrando su mejor actuación en la historia del torneo. El equipo obtuvo la medalla de bronce en cuatro ediciones: Checoslovaquia 1949, URSS 1952, Francia 1986 y Japón 2006.

La gran final estará disponible en vivo para el público peruano a través de Latina Televisión, en los canales 2 y 702 HD. Esta señal también podrá visualizarse en la página web oficial de Latina para quienes opten por la transmisión online.

DirecTV Sports, con derechos exclusivos para el Mundial en territorio nacional y Sudamérica, transmitirá los partidos en directo. La cobertura también estará habilitada a través de DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, accesible desde dispositivos móviles, tablets o computadoras con acceso a internet.

La plataforma VBTV, servicio oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), ofrece todas las alternativas del torneo: partidos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y estadísticas en tiempo real. El acceso está disponible mediante suscripción mensual de 9,99 dólares y se puede utilizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Italia se enfrentará a Bulgaria por la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

¿Cuándo se jugará el partido por el tercer lugar del Mundial de Vóley Masculino 2025?

República Checa cayó ante Bulgaria, pero mantiene opciones de lograr un lugar en el podio del Mundial de Vóleibol Masculino 2025 y disputará el tercer puesto frente a Polonia. El conjunto polaco, conocido como los ‘rojos y blancos’, fue derrotado por Italia y quedó fuera de la final.

Ambos equipos que perdieron en semifinales se enfrentarán el domingo 28 de septiembre en el partido por la medalla de bronce. El encuentro comenzará a la 01:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 02:30 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami); y a las 03:30 horas en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

