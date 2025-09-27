Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

El Mundial de Vóley Masculino 2025 llegó a su etapa final tras disputarse los partidos por las semifinales del campeonato internacional. República Checa, Bulgaria, Italia y Polonia terminaron su lucha en busca de la clasificación a la definición del título este sábado 27 de septiembre.

Los checos se enfrentaron a los ‘leones’ en el primer duelo de la jornada por la ronda decisiva. Bulgaria logró ganarle por 3-1 a República Checa con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-22, y se convirtió en el primer finalista de la competición.

Se vivió un emocionante cotejo que empezó muy parejo y luego los búlgaros se fueron adueñando de la contienda. Se mantiene en carrera y hace historia ya que es la primera vez en su historia que llegó a una final en 55 años.

Por su parte, Italia se midió con Polonia por las semifinales y los ‘azurras’ con contundencia logró quedarse con el pase a la gran final: derrotó a los ‘blancos y rojos’ por 3-0 con sets de 25-21, 25-22, y 25-23.

Los italianos irán por su quinta corona mundialista y son los favoritos del Mundial de Vóley Masculino 2025. Le tocará enfrentar a Bulgaria, quien ha mostrado todo su poderío en la competición. Será un choque de pronóstico reservado.

Italia vs Bulgaria: día y hora de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Los italianos y los búlgaros se enfrentarán para definir al campeón de la cita mundialista este domingo 28 de septiembre en Ciudad de Pasay, Filipinas. El horario establecido será a las 05:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 06:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 07:30 horas.

Dónde ver Italia vs Bulgaria por la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

La gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025 será transmitido por Latina Televisión a través de los canales 2 y 702 en HD. La transmisión también se podrá seguir a través de la página web de Latina y su canal de YouTube.

DirecTV Sports ofrecerá cobertura para Perú y gran parte de Sudamérica, tanto en televisión como mediante la plataforma digital DGO, accesible desde móviles, tabletas y computadoras. Por otra parte, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá en vivo todos los partidos y brindará contenido adicional y estadísticas en tiempo real.

República Checa vs Polonia: lucha por el tercer lugar del del Mundial de Vóley Masculino 2025

República Checa perdió frente Bulgaria pero aún tiene chances de meterse al podio del Mundial de Vóley Masculino 2025 y se enfrentará a Polonia por la lucha por el tercer lugar. Los ‘rojos y blancos’ no pudieron con Italia y se quedaron sin chances de acceder a la final.

Y ambos equipos que perdieron en las semifinales se medirán este domingo 28 de septiembre por la medalla de bronce, el duelo se vivirá a la 01:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 02:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 03:30 horas.

Resultados de las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 27 de septiembre

- República Checa 1-3 Bulgaria: 20-25, 25-23, 21-25 y 22-25

- Polonia 0-3 Italia: 21-25, 22-25, y 23-25