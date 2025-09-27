Perú Deportes

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen

Las cuatro mejores selecciones del mundo se enfrentan para definir a las que peleen por el tan ansiado título

Miguel Solis Ruiz

Miguel Solis Ruiz

Resultados de las semifinales del
Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen.

El Mundial de vóley masculino 2025 está cerca de llegar a su fin. Este sábado 27 de setiembre, desde muy temprano, comenzarán las semifinales con las cuatro mejores selecciones de este planeta. Nos espera una jornada llena de acción y sobre todo de emociones.

El primer duelo en esta instancia del certamen tranquilamente podría ser una final adelantada. Italia medirá fuerzas con Polonia, dos de las escuadras más poderosas de Europa en el último tiempo. Sin duda alguna, será un enfrentamiento de pronóstico reservado y podría terminar en el quinto set.

Los italianos clasificaron a semis al aplastar a Bélgica por un score 3-0. Los parciales terminaron con una amplia ventaja, al punto que los belgas nunca llegaron a los 20 puntos: 25-13, 25-18 y 25-18. Los polacos, por su parte, hicieron lo mismo con Turquía gracias a sus sets: 25-15 y 25-22 y 25-19.

El segundo encuentro tendrá como protagonistas a dos escuadras nacionales que quieren dar un golpe sobre la mesa en este Mundial de vóley masculino: República Checa vs Bulgaria. Será un cruce explosivo que pondrá de pie a los aficionados en el coliseo deportivo en Filipinas.

Los checos chocaron con Irán en cuartos de final y remontaron el marcador tras comenzar perdiendo el primer set 25-22. Los otros parciales también fueron muy parejos y culminaron así: 27-25, 25-20 y 25-21. Mientras que los búlgaros vienen de dejar en el camino a Estados Unidos en un cotejo que finalizó en el quinto juego (25-21, 25-19, 17-25, 22-25 y 13-15).

Bulgaria remontó un partido donde
Bulgaria remontó un partido donde comenzó perdiendo 2-0 ante Estados Unidos.

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

Sábado 27 de septiembre

- Polonia vs Italia (01:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- República Checa vs Bulgaria (05:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Dónde ver las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

Los partidos de las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 serán emitidos por Latina Televisión a través de los canales 2 y 702 en HD. Los aficionados podrán ver la transmisión tanto en el sitio web de Latina como en su aplicativo de manera gratuita.

DirecTV Sports brindará cobertura en Perú y la mayor parte de Sudamérica, tanto por señal televisiva como mediante la plataforma digital DGO, disponible para celulares, tabletas y computadoras. Además, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, ofrecerá todos los partidos en vivo, junto a contenido extra y estadísticas actualizadas al instante.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá todos los detalles de las semifinales y otras etapas de la presente edición del Mundial de vóley masculino en esta nota y en su página web. No te lo puedes perder.

DirecTV Sports se encarga de
DirecTV Sports se encarga de transmitir el Mundial de Vóley Masculino en Perú y toda Sudamérica. Crédito: DSports

¿Cuándo se jugará la final y el partido por el tercer lugar?

El partido por el tercer lugar y la tan esperada final del Mundial de vóley masculino 2025 se realizarán el mismo día. De acuerdo a la página web de la FIVB, estos dos decisivos cotejos están pactados para el domingo 28 de setiembre. Los horarios todavía no están confirmados, pero el duelo por la medalla de bronce se disputará antes del encuentro por el título.

Los aficionados del voleibol tendrán que esperar dos años para volver a ver a las mejores selecciones enfrentarse entre sí. Y es que la próxima edición está programada para el 2027 y se desarrollará en el país de Polonia.

<br>

<br>

