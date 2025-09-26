Perú Deportes

Golazo de Eryc Castillo para el descuento en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Pasada la hora del partido, la ‘Culebra’ se destapó con una anotación extraordinaria, tras un perfecto servicio desde la izquierda por parte de Kevin Quevedo

El extremo puso el descuento en Coquimbo. (Video: DSports)

Alianza Lima ha intentado encarrilarse, con cierta tardanza, al partido contra la U. de Chile. Pasada la hora de juego apareció Eryc Castillo para anotar la primera diana de los suyos y así recortar distancias en el marcador, tras las anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

A los 62′ minutos del segundo tiempo, el recién ingresado Pedro Aquino, que pocos días atrás consiguió su primer gol con camiseta ‘blanquiazul’ en la goleada sobre Comerciantes Unidos, salió rápido desde su sitial y jugó hacia su costado izquierdo con Kevin Quevedo, cuyo ingreso por Alan Cantero fue una llave resolutiva.

Pese a un avance sucio, por la obstaculización de un contrario, el efectivo peruano salió airoso, se metió hasta la línea de fondo, sin importarle la presión rival, y sacó un centro rasante al corazón del área para que algunos de sus compañeros de Alianza Lima lograse la ansiada capitalización en Coquimbo.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

