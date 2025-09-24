DT de la U. de Chile quedó admirado por el rendimiento internacional de Alianza Lima en 2025: “Viene con un proyecto institucional muy serio”

Gustavo Álvarez resaltó la campaña de Alianza Lima a nivel internacional. - Crédito: AFP

Alianza Lima tiene una nueva cita con la historia, dentro de las próximas horas, cuando visite la ciudad de Coquimbo para enfrentarse contra la U. de Chile por el pase a las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2025. La llave se encuentra abierta tras la igualada sin goles en la ida desarrollada en Matute.

Aunque los ‘íntimos’ dejaron pasar una gran oportunidad para asestar el primer golpe jugando en casa, el cuerpo técnico ‘azul’ va con pies de plomo al examinatorio definitivo. El entrenador Gustavo Álvarez ha empezado a tomar recaudos para enfrentarse a un oponente que cuenta con todo su respeto.

Gustavo Álvarez ha ganado dos títulos oficiales con la U. de Chile. - Crédito: Difusión

“Para mí, Alianza Lima no es sorpresa. Viene con un proyecto institucional muy serio. Es un equipo con mucho oficio y tienen jugadores muy experimentados de mucho recorrido, que eso le da un carácter para definir llaves hasta de visitante en forma favorable”, advirtió el profesional argentino en rueda de prensa.

Analizando las circunstancias en las que U. de Chile afrontará el partido, Álvarez reconoció que “por más que se juegue a puertas cerradas, sentimos su cariño permanentemente y vamos a jugar como si el estadio estuviera completo. Tenemos el desafío de imponernos, sobreponiéndonos a un estadio vacío“.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

“Humildad más grandeza es equilibrio. Este plantel está acostumbrado a tener el mismo perfil, la autocrítica de la derrota y la tranquilidad de la victoria. ¿Cuántos quisieran estar en este lugar? Entonces lo tomamos con responsabilidad, pero sabiendo que es una gran oportunidad y, a mi criterio, un privilegio”, añadió Gustavo.

El vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima jugará en la siguiente fase contra Lanús, que sacó de la competición a Fluminense tras hallar una igualada heroica, en el Maracaná, que sirvió para aumentar el score global (2-1) en los cuartos de final de la Sudamericana.

Assadi intenta zafarse del marcaje de Enrique. - Crédito: EFE

Estadísticas

A pesar del reciente cruce en Copa Sudamericana, el historial de enfrentamientos entre Gustavo Álvarez y Alianza Lima presenta una serie de encuentros previos que definieron el rendimiento del técnico argentino ante el cuadro peruano. En total, ya había dirigido en cuatro ocasiones a equipos enfrentando a los ‘blanquiazules’ en Liga 1.

En esos compromisos, Álvarez consolidó dos victorias, un empate y una derrota, cifras que delinean un balance favorable, aunque sin marcar una supremacía clara. La goleada más contundente bajo su dirección se produjo cuando comandaba a Atlético Grau, superando a los contrarios por 3-0, un resultado resaltado por el control de juego mostrado por sus dirigidos en aquella oportunidad.

El defensa vio la roja por doble amarilla. (Video: ESPN)

En el contexto actual, el partido de ida por Copa Sudamericana involucró a Universidad de Chile bajo su conducción y a un Alianza Lima que también afronta desafíos en el plano internacional. Con un insulso empate sin goles cosechado en La Victoria, ahora todo se decidirá en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los trasandinos no contarán con su ilustre mediocentro Marcelo Díaz. En ese lugar aparecerá Sebastián Rodríguez por primera vez como titular. En esa misma frecuencia, se ha conocido que el ariete Lucas Di Yorio está listo para integrar la nómina oficial, tras haber superado con éxito una lesión.