Alianza Lima recibió gol madrugador de U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Lucas Assadi puso el 1-0 al minuto 5. (Video: DSports)

El inicio aletargado de Alianza Lima, en un estadio vacío en las graderías, se pagó demasiado caro. Nada más empezando el partido, la U. de Chile asestó el primer golpe con una fabulosa definición de Lucas Assadi, uno de los jóvenes valores más ilusionantes del fútbol trasandino.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]