Golazo de Javier Altamirano con letal zurdazo en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

El volante chileno marcó el 2-0 con un potente disparo que Guillermo Viscarra no pudo detener, ampliando la ventaja de los locales en la serie disputada en Coquimbo

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Javier Altamirano le pegó desde fuera del área y anotó el 2-0 parcial. (Video: DSports)

Javier Altamirano dejó su nombre bien firmado en el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile, disputado este jueves 25 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El talentoso volante chileno amplió la ventaja de su equipo con un espectacular zurdazo que venció la resistencia del arquero Guillermo Viscarra, en un momento clave del encuentro celebrado en Coquimbo.

Tras el empate sin goles en la ida en Matute, ambos equipos se citaron en un intenso enfrentamiento en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde los locales tomaron la batuta desde el arranque. Ya en el minuto cinco, la ‘U’ abrió el marcador: Lucas Assadi consiguió dar el primer golpe del encuentro en una serie muy reñida.

En ese contexto, Alianza Lima intentó equilibrar el juego y encontrar pronto el empate, pero no logró concretar sus oportunidades. La defensa chilena se mostró sólida y efectiva, frustrando los ataques ‘blanquiazules’ a lo largo de la primera mitad. De hecho, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez no solo mantuvo el control, sino que volvió a celebrar después del descanso.

A los 51 minutos, Javier Altamirano recibió un balón y, sin pensarlo demasiado, sacó un zurdazo fulminante desde fuera del área. El remate fue tan potente como preciso: superó la marca de Renzo Garcés y dejó sin opciones a Guillermo Viscarra, que solo pudo mirar cómo la pelota se colaba en su arco. Ese fue el 2-0 parcial de la U. de Chile en la contienda internacional.

Javier Altamirano marcó el 2-0
Javier Altamirano marcó el 2-0 de la U. de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025. Crédito: U de Chile

Cabe destacar que ambos equipos se enfrentaron en busca de un boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de igualar 0-0 en el partido de ida disputado en Lima. Con la llave completamente abierta, el duelo de vuelta se llevó a cabo en Coquimbo, pero sin la presencia de público en las tribunas. Esto se debió a una sanción impuesta por la Conmebol al club chileno como consecuencia de los serios incidentes ocurridos en su serie anterior frente a Independiente en Avellaneda.

Triunfo y clasificación de U. de Chile

Con el 2-0 a su favor, Universidad de Chile logró controlar mejor el ritmo del partido y parecía encaminada a una clasificación sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el panorama cambió con el descuento de Eryc Castillo. El atacante ecuatoriano sacó un potente remate desde fuera del área a los 64 minutos, firmando un golazo que revivió a Alianza Lima y encendió la emoción en el tramo final del encuentro.

Desde ese momento, los ‘íntimos’ se volcaron al ataque en busca del empate que forzara la definición por penales. Pese a su esfuerzo, no lograron romper nuevamente la sólida defensa del conjunto chileno, que supo resistir con orden y manejar la presión en los minutos decisivos. El pitazo final confirmó la victoria por 2-1 del ‘romántico viajero’ y su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro peruano cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo. (Video: DSports)

La Universidad de Chile, que sigue soñando con levantar el trofeo continental, ahora se medirá ante un rival de peso: Lanús. El equipo argentino viene de eliminar al favorito Fluminense en cuartos de final y llegará con confianza a una serie que promete alta intensidad y paridad.

Si bien aún no se han confirmado los horarios, la serie de semifinales entre Universidad de Chile y Lanús se disputará en las semanas del 22 y 29 de octubre, primero en Chile y luego en Argentina, de acuerdo al orden preestablecido por la Conmebol.

