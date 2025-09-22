Raúl Ruidíaz restó importancia a drástica medida de Universitario tras polémico video: “Pueden hacer lo que quieran”

La 'Pulga' se refirió a la postura que tomó la directiva de la 'U' tras su controversial publicación. (Video: Jax Latin Media)

La novela entre Universitario de Deportes y Raúl Ruidíaz parece no tener un final, al menos en buenos términos. Y es que más allá de que si la ‘Pulga’ tiene la posibilidad de volver, esto se pone más complicado debido al polémico video que subió tras la goleada que sufrió la ‘U’ ante Palmeiras por Copa Libertadores, lo que hizo que la directiva saque sus fotos de los museos del club. En ese sentido, el delantero de Atlético Grau restó importancia a esta drástica medida y dejó firme mensaje.

"Son cosas que no me afectan, ni sabía que estaba (museo de la ‘U’), me enteré hace un par de meses, pero me viene sin efecto. Ellos pueden hacer lo que quieran“, fueron sus primeras palabras para la prensa.

De la misma manera, aseguró que no está al tanto de la actualidad del cuadro ‘crema’ y que su foco solo es el elenco piurano. También dejó en claro que ya se refirió de este tema anteriormente y que nunca buscará hablar mal del club que lo vio nacer. “¿El polémico video? Yo no estoy pendiente de lo que es Universitario. Yo tengo mi vida y lo que es Grau. Yo en la vida voy a subir algo que afecte al equipo donde yo salí, es ilógico. No ando pendiente, se hizo una película y ya la salí a aclarar. Si la gente cree, bien. Y si no, yo no estoy para hacer un cuento de todo eso”, precisó.

El jugador generó reacciones al publicar un video luego del triunfo de Palmeiras sobre Universitario. | X / @LigmaShitpost

¿Qué dijo Universitario sobre el polémico video de Raúl Ruidíaz?

Apenas acabó el duelo con Palmeiras en Lima, Raúl Ruidíaz subió un video de una canción de reggaetón, cuya letra señalaba el número cuatro, que muchos tomaron como referencia a la cantidad de goles que recibió Universitario ante el ‘verdao’ en el estadio Monumental.

Y si bien luego el menudo jugador salió a aclarar que no tuvo nada que ver, el gerente de marketing de la ‘U’, confesó que sus imágenes fueron retiradas de los museos del club, tanto en el coloso de Ate como en Campo Mar. “Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra. A mí particularmente no me pareció claramente, tampoco al hincha. La ‘U’ es una institución que merece respeto de todos, nadie puede estar por encima del club, eso se ha demostrado de una manera muy clara en los últimos cuatro años”, dijo en primera instancia en ‘Colectivo World’.

Asimismo, el dirigente enfatizó que la imagen de la institución está por encima de cualquier persona. “Han habido muchas situaciones, muchos temas positivos y negativos alrededor del club, en donde se ha dejado en claro que la institución está por encima de cualquier persona y de cualquier cosa. Y nosotros como club trabajamos para que así sea, se respete y se siga valorando eso. Trabajamos para cuidar la reputación de la ‘U’, para cuidar la marca ‘U’, para cuidar la imagen de la ‘U’; y nadie va a hacer algo contra la ‘U’ sin tener una respuesta del club”, acotó.

Ahora, dentro del plantel de Universitario también hubo incomodidad. Edison Flores reveló que varios futbolistas se sintieron aludidos a la publicación de Raúl Ruidíaz y que causó molestia.

El último en salir a pronunciarse sobre este controversial asunto fue Álvaro Barco. El director deportivo mencionó que fue un gesto de muy mal gusto de parte del exjugador de Seattle Sounders y que su retorno lo ve muy complicado. "No sé que clase de justificación ha tenido para haber hecho un video en ese sentido, pero como digo yo, hay que valorar las cosas como de quien viene", declaró para ‘Pase Filtrado’.

Raúl Ruidíaz es el goleador de Atlético Grau con 8 anotaciones en 19 partidos de la Liga 1 2025.