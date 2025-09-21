Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

Kenji Cabrera, debut goleador en MLS. - Crédito: Vancouver Whitecaps

Debut goleador de Kenji Cabrera en la Major League Soccer. Momento inolvidable para el prometedor atacante peruano. En el marco de la jornada 31°, se encargó de anotarle a Sporting Kansas City con una brillante acción individual, con la que dejó desorientados a varios oponentes en su intento de bloqueo.

A los 42′ minutos del partido, desarrollado en el Children’s Mercy Park, Cabrera recibió una pelota unos metros adelante del centro del campo y la condujo a trote moderado toda vez que los volantes se abrieron en distintas direcciones para ser opciones de pase en el área contraria.

Kenji Cabrera luchando por una pelota contra Kansas City. - Crédito: REUTERS

En esas, Kenji jugó rápido hacia su izquierda con el canadiense Ali Ahmed, quien enfiló una corta carrera a la frontera del área para luego devolverle la pelota al peruano, cuya velocidad fue gravitante para dejar relegado a un central y sacarse de encima a otro. Así quedó en libertad frente al arquero John Pulskamp.

Sin pensarlo demasiado, Kenji Cabrera sacó de su pierna zurda un potente disparo al primer palo para establecer el 2-0 parcial en el luminoso. Hubo un intento de cierre por parte de un central local, pero no llegó a cumplir su cometido, quedando registrado solo en la instantánea de la acción como un agregado decorativo.

El delantero peruano anotó frente a Kansas City, por la fecha 31° de la Major League Soccer. | VIDEO: Apple TV

El primer gol de la contienda, conviene mencionar, llegó nada más al minuto de la mano del colombiano Édier Ocampo, quien a pura velocidad por la banda derecha realizó una transición excelente, de defensa a ataque, que acabó en una definición sublime sobre la salida del guardameta.

En esta evaluación no pudo ser parte el histórico Thomas Müller. Una lesión al aductor lo dejó en el dique seco y se mantendrá en la ciudad de Vancouver cumpliendo con su proceso de recuperación. Se espera que esté al 100% iniciando octubre para que sea parte de la final contra Vancouver FC por el título de la Canadian Championship.

Kenji Cabrera hizo su debut oficial con los Blue and White. - Crédito: Vancouver Whitecaps

Apuesta por Cabrera

Kenji Cabrera, de 22 años, firmó su primer contrato internacional con el Vancouver Whitecaps, extendiéndose hasta 2028 e incluyendo la opción de renovación por un año adicional. El equipo canadiense concretó el fichaje tras un periodo de evaluación minuciosa del desempeño del jugador en la Liga 1, donde militó en el FBC Melgar, club en el que desarrolló toda su etapa formativa.

En su trayectoria con la camiseta 'rojinegra’, Cabrera acumuló 16 goles y 17 asistencias en 122 encuentros disputados. Gracias a estos números, fue convocado para representar a Perú en la selección U20 y más recientemente integró el plantel principal de la selección nacional en el tramo final de las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

El gesto del peruano se dio con un grupo reducido de compatriotas que lo esperó a la salida de los entrenamientos. | VIDEO: Vancouver Whitecaps

A su llegada a la ciudad de Vancouver, el peruano-japonés recibió una excelente valoración por parte de la directiva de los ‘caps’. Su polivalencia, juventud y proyección fueron características claves para apostar por su incorporación en la escuadra de Jesper Sørensen.

“Kenji es un jugador con la capacidad de impactar el juego ofensivamente tanto en el centro como en las bandas. En el último año, lo hemos visto convertirse en una pieza clave de Melgar y creemos que está listo para dar el siguiente paso en su carrera. Aún tiene margen de crecimiento, pero esperamos ayudarlo a alcanzar su máximo potencial al comenzar esta nueva etapa”, declaró Axel Schuster.