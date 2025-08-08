Kenji Cabrera quedó listo para unirse a los entrenamientos del Vancouver Whitecaps: ¿cuándo debutaría el peruano?

Kenji Cabrera quedó listo para unirse a los entrenamientos del Vancouver Whitecaps. X.com

Kenji Cabrera dio el inexorable salto al fútbol internacional que su carrera pedía a gritos. El talentoso futbolista peruano se unió a las filas del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) y tendrá su primera experiencia en una liga profesional extranjera.

El nacido en Shiga, Japón, hace 22 años, acaba de arribar a territorio norteamericano esta mañana luego que su viaje a Canadá se dilatara por el proceso del visado. El exjugador de Melgar pisó por primera vez las instalaciones del centro de entrenamiento del National Soccer Development Centre (NSDC) de Vancouver.

Cabrera se presentó en el predio para conocer a sus nuevos compañeros. Vistiendo unos jeans y una camiseta holgada, se acercó a uno por uno de los futbolistas del ‘blue and white’. El inglés, por ahora, no será un inconveniente, puesto que el plantel cuenta con futbolistas sudamericanos.

Kenji Cabrera compartió con jugadores como el uruguayo Mathías Laborda y el argentino Andrés Cubas.

Por ejemplo, Cabrera recibió la calurosa bienvenida del uruguayo Mathías Laborda. “Qué lindo conocerte”, expresó el rioplatense, mientras realizaba trabajos de masaje físico. Las redes del club también mostraron cómo el deportista nacional entabló una corta conversación con Andrés Cubas, ex Boca Juniors.

El argentino nacionalizado paraguayo oía atentamente las primeras sensaciones de Cabrera y los detalles del examen médico. De acuerdo con el portal ‘Vancouver Inside’, “su reconocimiento médico tendrá lugar durante el fin de semana y entrenará con el primer equipo la próxima semana”.

Kenji Cabrera podría debutar con el Vancouver Whitecaps el próximo domingo 17 de agosto.

Por tal motivo, podrá ser tomado en cuenta por el estratega noruego Jesper Sørensen recién para el compromiso ante Houston Dynamo, correspondiente a una nueva jornada de la MLS tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto a las 20:00 horas, de Perú. El compromiso se disputará sobre el gramado del BC Place, en Vancouver, el recinto del club.

“Me siento muy feliz de unirme a este gran club y quiero darlo todo en la cancha cada vez que me pongo la camiseta. Tengo muchas ganas de llegar a Vancouver para conocer a todos y jugar frente a toda la afición en el BC Place”, declaró Cabrera al portal oficial de la institución. El peruano permanecerá en el club hasta 2027, con opción de extender el contrato hasta 2028.

Un trampolín llamado MLS

La MLS es una liga que se ha acostumbrado a exportar jugadores a los mejores clubes del mundo. El fútbol estadounidense ha añadido a su proyecto de contratar futbolistas referentes a nivel mundial, los fichajes de promesas a lo largo de todo el mundo.

Un ejemplo nacional del trampolín en que se ha convertido la MLS es el de Marcos López. En 2019, el San José Earthquakes contrató sus servicios. Su buen andar en territorio norteamericano le valió que el Feyernood de la Eredivisie fije su mirada en él.

Marcos López llegó a la MLS el 2019 procedente de Sporting Cristal y le ha servido en su crecimiento para llegar a la selección peruana. | Foto: San Jose Earthquakes

El caso más emblemático es el de Alphonso Davies. El lateral izquierdo canadiense, de origen ghanés, se formó en las divisiones menores del Vancouver Whitecaps, debutó en el equipo y el Bayern Múnich puso sus ojos en él. Con el cuadro ‘bávaro’ se consagró campeón de Europa y se consagró como uno de los mejores en su posición.

Otros casos ilustrativos son los de Thiago Almada y Miguel Almirón. El argentino dejó Vélez Sarfield y firmó por el Atlanta United a los 22 años. Dejó el club estadounidense para defender la camiseta del Botafogo —campeón de América— y luego pasó a las filas del Olympique de Lyon.

El futbolista paraguayo también desplegó su velocidad y celebró sus anotaciones en el Mercedes-Benz Arena. Dejó la MLS para jugar por el Newcastle de la Premier League, donde permaneció por seis temporada antes de marcharse al fútbol árabe.