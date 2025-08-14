Perú Deportes

El debut de Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps, la firma de autógrafos con peruanos y la emoción de jugar con Thomas Müller

El joven atacante peruano sumó sus primeros minutos con los ‘caps’ en la Canadian Soccer Championship. En la antesala fue abordado por compatriotas y habló de su alegría por compartir espacio con la leyenda alemana

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Kenji Cabrera recibiendo el calor
Kenji Cabrera recibiendo el calor de sus compatriotas en BC. - Crédito: Vancouver Whitecaps

Kenji Cabrera ha cumplido su debut de carácter oficial con Vancouver Whitecaps. El atacante peruano, de raíces japonesas, hizo su primera aparición en el duelo frente a Forge FC (2-2), por la llave de ida de la semifinal de la Canadian Soccer Championship.

En un principio, el entrenador Jesper Sørensen lo ubicó en la banca de suplentes demostrando así que podría asignarle un rol de revulsivo. Y así se dio cuando, a los 85′ minutos’ se dio su ingreso reemplazando a Jayden Nelson.

Kenji Cabrera hizo su debut
Kenji Cabrera hizo su debut oficial con los Blue and White. - Crédito: Vancouver Whitecaps

Aunque fueron escasos los minutos que se le concedieron a Kenji Cabrera con los ‘caps’, fueron suficientes para que pueda hacer un poco de fútbol toda vez que tenga un contacto inicial con su nueva fanaticada. Se prevé que la tendencia sea ofrecerle al peruano espacios pequeños en los planes para que pueda adecuarse al ritmo norteamericano.

El siguiente partido de Vancouver Whitecaps FC se dará este fin de semana cuando regrese a la Major League Soccer para medirse contra el Houston Dynamo. La presencia de Cabrera en la nómina de convocados dependerá de cómo se vaya desarrollando en los entrenamientos y acoplando a los trabajos estratégicos.

Autógrafos a compatriotas

Kenji Cabrera ha dado un paso muy importante en su carrera trasladándose al Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer. Durante sus primeros días en su nuevo club, no solo recibió una cálida bienvenida por parte del plantel, sino que también arrasó como tendencia en las redes sociales.

Con algo más de una semana en BC Place, además, Cabrera ha llegado a alborotar a la pequeña legión andina que se ubica en Columbia Británica. Enterados de la presencia de un compatriota en los ‘caps’, los simpatizantes andinos fueron a buscarlo antes del término de uno de los entrenamientos de pretemporada.

Así las cosas, un reducido grupo de seis peruanos abordaron a Kenji con el propósito de que les firme sus camisetas, muchas de ellas vinculadas a la selección peruana (indumentarias y casacas), en un gentil acto que ha sido compartido por un clip en X (antes Twitter) e Instagram.

Kenji Cabrera aceptó la propuesta de Vancouver Whitecaps luego de dar por concluida su etapa de crecimiento en FBC Melgar, donde encontró un ritmo ascendente en los últimos años. Su contratación en el club canadiense despierta mucha ilusión en aquellos que siempre esperaron un salto superior. Ahora podrá demostrar de qué está hecho.

El gesto del peruano se dio con un grupo reducido de compatriotas que lo esperó a la salida de los entrenamientos. | VIDEO: Vancouver Whitecaps

