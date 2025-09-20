Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 entró en su etapa más emocionante, cuatro equipos empezarán su lucha en las semifinales de la competición. Hoy, sábado 20 de septiembre, Perú, Brasil, Chile y Venezuela se enfrentarán en busca de su clasificación a la gran final.

La selección peruana se medirá con las brasileñas, seleccionado considerado uno de los principales candidatos al campeonato en esta categoría. El cuadro de Marcello Bencardino logró el pase tras ubicarse en el segundo lugar del Grupo A. Su posición se definió por el resultado del encuentro ante Chile, en el que cayó 3-2 durante la segunda jornada.

Por su parte, el ‘Scratch’ terminó líder del Grupo B gracias a su victoria contundente sobre Argentina, a la que superó por 3-0. El equipo brasileño también venció a Colombia por 3-0 y sufrió una derrota de 3-1 frente a Venezuela.

Así, la ‘verdeamarela’ consolidó su lugar en las semifinales con una campaña sólida destacada por su capacidad ofensiva y regularidad en las instancias previas. El cruce entre Perú y Brasil definirá a uno de los finalistas del campeonato internacional y representa un desafío importante para el combinado peruano en busca de protagonismo sudamericano.

La escuadra 'bicolor' falló en los últimos puntos y fue superado 13-15 en el parcial definitivo. (Video: Latina)

Duelo de infarto

La última fecha de la fase de grupos definió a los equipos finalistas: Brasil se midió con Argentina y Venezuela hizo lo suyo con Colombia. La ‘vinotinto’ necesitaba una victoria en sets corridos para avanzar y lo logró al imponerse 3-0 sobre las colombianas. Con este resultado, las venezolanas aseguraron su segunda victoria del certamen, tras haber superado previamente a Brasil, y alcanzó un total de seis puntos.

Por número de sets ganados, Venezuela dejó fuera de la ronda de semifinales a Argentina, ocupando su lugar entre los cuatro mejores del campeonato. De esta manera, la selección venezolana enfrentará a Chile en la semifinal restante del Sudamericano Sub 17. Al igual que el cruce entre Perú y Brasil, este encuentro se disputará el sábado 20 de septiembre, completando así el cuadro de los partidos definitorios de la competencia.

Programación y resultados de las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Sábado 20 de setiembre

- Perú vs. Brasil (18:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

- Chile vs. Venezuela (20:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Por el sexto o séptimo lugar

- Bolivia vs. Colombia (15:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Programación de las semifinales del Sudamericano de Vóley.

Programación de final y tercer puesto del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Domingo 21 de setiembre

Por el quinto o sexto lugar

- Argentina vs Bolivia o Colombia (13:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Por el tercer lugar

- Perdedor S1 vs Perdedor S2 (15:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Por la final

- Ganador S1 vs Ganador S2 (17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Canal TV para ver las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Los duelos por las semifnales del torneo juvenil será transmitido por Latina Televisión en los canales 2 y 702 en HD. La cobertura también podrá seguirse a través de la página web y el canal de YouTube de Latina.

Además, Infobae Perú ofrecerá información completa sobre la actuación de la selección, incluyendo la previa, el desarrollo punto a punto, jugadas destacadas, resultados en tiempo real, y todos los detalles relevantes.

Latina Televisión transmitirá Perú vs Brasil por la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Perú clasificó al Mundial Sub 17 2026

La selección peruana logró la clasificación al próximo Mundial Sub 17 de Vóley. A pesar de finalizar la fase de grupos del Sudamericano con una derrota frente a Chile, la ‘blanquirroja’ avanzó a semifinales y aseguró su presencia en el torneo mundial. La Federación Peruana de Voleibol (FPV) oficializó la noticia este viernes 19 de septiembre a través de sus redes sociales, luego de que Chile venciera a Bolivia en el último partido y terminara como líder del Grupo A.