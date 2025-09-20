Perú Deportes

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Perú enfrentará a Brasil por su pase a la final del campeonato, y Chile se medirá con Venezuela por el otro boleto rumbo al título internacional. Conoce todos los detalles de la etapa decisiva

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Resultados del Sudamericano Sub 17
Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 entró en su etapa más emocionante, cuatro equipos empezarán su lucha en las semifinales de la competición. Hoy, sábado 20 de septiembre, Perú, Brasil, Chile y Venezuela se enfrentarán en busca de su clasificación a la gran final.

La selección peruana se medirá con las brasileñas, seleccionado considerado uno de los principales candidatos al campeonato en esta categoría. El cuadro de Marcello Bencardino logró el pase tras ubicarse en el segundo lugar del Grupo A. Su posición se definió por el resultado del encuentro ante Chile, en el que cayó 3-2 durante la segunda jornada.

Por su parte, el ‘Scratch’ terminó líder del Grupo B gracias a su victoria contundente sobre Argentina, a la que superó por 3-0. El equipo brasileño también venció a Colombia por 3-0 y sufrió una derrota de 3-1 frente a Venezuela.

Así, la ‘verdeamarela’ consolidó su lugar en las semifinales con una campaña sólida destacada por su capacidad ofensiva y regularidad en las instancias previas. El cruce entre Perú y Brasil definirá a uno de los finalistas del campeonato internacional y representa un desafío importante para el combinado peruano en busca de protagonismo sudamericano.

La escuadra 'bicolor' falló en los últimos puntos y fue superado 13-15 en el parcial definitivo. (Video: Latina)

Duelo de infarto

La última fecha de la fase de grupos definió a los equipos finalistas: Brasil se midió con Argentina y Venezuela hizo lo suyo con Colombia. La ‘vinotinto’ necesitaba una victoria en sets corridos para avanzar y lo logró al imponerse 3-0 sobre las colombianas. Con este resultado, las venezolanas aseguraron su segunda victoria del certamen, tras haber superado previamente a Brasil, y alcanzó un total de seis puntos.

Por número de sets ganados, Venezuela dejó fuera de la ronda de semifinales a Argentina, ocupando su lugar entre los cuatro mejores del campeonato. De esta manera, la selección venezolana enfrentará a Chile en la semifinal restante del Sudamericano Sub 17. Al igual que el cruce entre Perú y Brasil, este encuentro se disputará el sábado 20 de septiembre, completando así el cuadro de los partidos definitorios de la competencia.

Programación y resultados de las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Sábado 20 de setiembre

- Perú vs. Brasil (18:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

- Chile vs. Venezuela (20:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Por el sexto o séptimo lugar

- Bolivia vs. Colombia (15:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Programación de las semifinales del
Programación de las semifinales del Sudamericano de Vóley.

Programación de final y tercer puesto del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Domingo 21 de setiembre

Por el quinto o sexto lugar

- Argentina vs Bolivia o Colombia (13:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Por el tercer lugar

- Perdedor S1 vs Perdedor S2 (15:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Por la final

- Ganador S1 vs Ganador S2 (17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes‘)

Canal TV para ver las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Los duelos por las semifnales del torneo juvenil será transmitido por Latina Televisión en los canales 2 y 702 en HD. La cobertura también podrá seguirse a través de la página web y el canal de YouTube de Latina.

Además, Infobae Perú ofrecerá información completa sobre la actuación de la selección, incluyendo la previa, el desarrollo punto a punto, jugadas destacadas, resultados en tiempo real, y todos los detalles relevantes.

Latina Televisión transmitirá Perú vs
Latina Televisión transmitirá Perú vs Brasil por la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Perú clasificó al Mundial Sub 17 2026

La selección peruana logró la clasificación al próximo Mundial Sub 17 de Vóley. A pesar de finalizar la fase de grupos del Sudamericano con una derrota frente a Chile, la ‘blanquirroja’ avanzó a semifinales y aseguró su presencia en el torneo mundial. La Federación Peruana de Voleibol (FPV) oficializó la noticia este viernes 19 de septiembre a través de sus redes sociales, luego de que Chile venciera a Bolivia en el último partido y terminara como líder del Grupo A.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySudamericano de VóleySudamericano Sub 17 de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Giancarlo Granda sorprendió a confirmar duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azulgranas’, y adelantó que el equipo de ‘CR7′ podría ser el próximo rival. Entérate de los detalles de los increíbles cotejos

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

La selección peruana enfrentará al ‘scratch’ por su pase a la final del torneo juvenil. La ‘blanquirroja’ ya aseguró su boleto al próximo Mundial. Sigue todas las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’, con Andy Polo y Anderson Santamaría, buscará mantener el invicto contra el ‘gavilán del norte’ en su condición de visita. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Jorge Fossati visitará al ‘gavilán’ en Trujillo con el objetivo de sacar un triunfo que le permita volver a la punta. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Universitario vs UTC
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le recuerda a

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

Gian Marco anuncia conciertos en Perú tras su gira en Estados Unidos y Europa

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025