Perú Deportes

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

La selección peruana pasó como segunda de su grupo y buscará meterse a la final de este importante certamen. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar

¡Día de partido! La selección peruana se enfrentará hoy, sábado 20 de setiembre, a su igual de Brasil en el duelo correspondiente a la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025. Este decisivo partido se iniciará a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

¿Cómo llega Perú?

Perú afronta la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley luego de asegurarse la clasificación en el Grupo A con una sólida actuación inicial y un exigente duelo ante su clásico rival. El equipo nacional debutó con un triunfo categórico por 3-0 sobre Bolivia, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10. Este resultado permitió a las dirigidas por Marcello Bencardino mostrar su potencial y arrancar el torneo con confianza.

En la segunda presentación, la selección ‘incaica’ disputó un cerrado encuentro frente a Chile y cedió por 3-2, tras parciales de 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15. Pese a la derrota en un partido de alto voltaje, sumó cuatro puntos y se ubicó en la segunda posición de su grupo, lo que le valió el acceso a la instancia de semifinales. La escuadra anfitriona llega con la motivación de pelear por un lugar en la final y con el respaldo de su público en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La escuadra 'bicolor' falló en los últimos puntos y fue superado 13-15 en el parcial definitivo. (Video: Latina)

¿Cómo llega Brasil?

Brasil se presenta en la semifinal tras liderar el Grupo B, aunque con camino irregular que incluyó una derrota inesperada. La selección ‘verdeamarela’ comenzó su recorrido imponiéndose 3-0 frente a Colombia en el debut. El segundo encuentro le deparó un tropiezo 3-1 ante Venezuela, la mayor sorpresa del campeonato hasta ahora.

A pesar de ese traspié, el elenco brasileño se recuperó con una victoria contundente 3-0 sobre Argentina en el clásico del continente, resultado que le permitió finalizar en la cima de su zona con seis unidades. El combinado del país de la zamba mantiene el cartel de favorito por sus antecedentes y buscará hacerse fuerte en la semifinal para llegar a la definición continental.

Brasil es uno de los
Brasil es uno de los favoritos para ganar el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025.

Perú y Brasil aseguraron su boleto al Mundial Sub 17 de vóley

Con sus clasificaciones a semifinales, Perú y Brasil aseguraron su cupo en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. En un inicio, los tres primeros del Sudamericano, tendrían su boleto a dicha cita mundialista, sin embargo, el avance de Chile liberó una plaza al ser el anfitrión.

La próxima Copa del Mundo de esta categoría se realizará desde el 5 al 15 de agosto de 2026, diez días de mucha acción y emociones, en territorio ‘mapocho’.

Perú clasificó al Mundial Sub
Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Horarios del Perú vs Brasil

Las acciones de este encuentro comenzarán a las 20:00 horas de Perú y a las 22:00 horas de Brasil. Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 22:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver Perú vs Brasil: canal TV online de la semifinal

El Perú vs Brasil podrá verse en señal abierta a través de Latina TV (canal 2). Quienes sigan el voleibol podrán acceder también a la transmisión gratuita desde la página web y la aplicación del canal. Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa del partido desde su plataforma digital, incluyendo la previa, el seguimiento jugada a jugada y toda la información relevante, declaraciones y novedades.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySudamericano Sub 17 de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Hoy, sábado 20 de septiembre, arrancaron los duelos por la etapa decisiva de la cita mundialista. Entérate todos los detalles de los cruciales encuentros

Programación de los octavos de

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Los ‘blancos’ recibirán al cuadro catalán en el Santiago Bernabéu con el objetivo de consolidarse en la punta y defender el invicto. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Real

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ se enfrentan al ‘gavilán del norte’ en el estadio Mansiche con el objetivo de recuperar el liderato de la segunda fase del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘crema’ intentará sostener su racha positiva cuando se vea las caras con un necesitado ‘gavilán del norte’. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Universitario vs UTC
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza quedó fuera del

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

César Acuña defiende designaciones de militantes de APP en el Estado: “Tienen derecho a trabajar”

Dina Boluarte agradece al Congreso por autorizar viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Abogado de Delia Espinoza asegura que suspensión está vinculada a investigaciones contra el Ejecutivo y 107 congresistas

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano hace brillar a

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel

DEPORTES

Programación de los octavos de

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025