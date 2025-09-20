Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

¡Día de partido! La selección peruana se enfrentará hoy, sábado 20 de setiembre, a su igual de Brasil en el duelo correspondiente a la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025. Este decisivo partido se iniciará a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

¿Cómo llega Perú?

Perú afronta la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley luego de asegurarse la clasificación en el Grupo A con una sólida actuación inicial y un exigente duelo ante su clásico rival. El equipo nacional debutó con un triunfo categórico por 3-0 sobre Bolivia, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10. Este resultado permitió a las dirigidas por Marcello Bencardino mostrar su potencial y arrancar el torneo con confianza.

En la segunda presentación, la selección ‘incaica’ disputó un cerrado encuentro frente a Chile y cedió por 3-2, tras parciales de 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15. Pese a la derrota en un partido de alto voltaje, sumó cuatro puntos y se ubicó en la segunda posición de su grupo, lo que le valió el acceso a la instancia de semifinales. La escuadra anfitriona llega con la motivación de pelear por un lugar en la final y con el respaldo de su público en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La escuadra 'bicolor' falló en los últimos puntos y fue superado 13-15 en el parcial definitivo. (Video: Latina)

¿Cómo llega Brasil?

Brasil se presenta en la semifinal tras liderar el Grupo B, aunque con camino irregular que incluyó una derrota inesperada. La selección ‘verdeamarela’ comenzó su recorrido imponiéndose 3-0 frente a Colombia en el debut. El segundo encuentro le deparó un tropiezo 3-1 ante Venezuela, la mayor sorpresa del campeonato hasta ahora.

A pesar de ese traspié, el elenco brasileño se recuperó con una victoria contundente 3-0 sobre Argentina en el clásico del continente, resultado que le permitió finalizar en la cima de su zona con seis unidades. El combinado del país de la zamba mantiene el cartel de favorito por sus antecedentes y buscará hacerse fuerte en la semifinal para llegar a la definición continental.

Brasil es uno de los favoritos para ganar el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025.

Perú y Brasil aseguraron su boleto al Mundial Sub 17 de vóley

Con sus clasificaciones a semifinales, Perú y Brasil aseguraron su cupo en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. En un inicio, los tres primeros del Sudamericano, tendrían su boleto a dicha cita mundialista, sin embargo, el avance de Chile liberó una plaza al ser el anfitrión.

La próxima Copa del Mundo de esta categoría se realizará desde el 5 al 15 de agosto de 2026, diez días de mucha acción y emociones, en territorio ‘mapocho’.

Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Horarios del Perú vs Brasil

Las acciones de este encuentro comenzarán a las 20:00 horas de Perú y a las 22:00 horas de Brasil. Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 22:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver Perú vs Brasil: canal TV online de la semifinal

El Perú vs Brasil podrá verse en señal abierta a través de Latina TV (canal 2). Quienes sigan el voleibol podrán acceder también a la transmisión gratuita desde la página web y la aplicación del canal. Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa del partido desde su plataforma digital, incluyendo la previa, el seguimiento jugada a jugada y toda la información relevante, declaraciones y novedades.