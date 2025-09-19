Reimond Manco señaló que la expulsión de Carlos Zambrano fue por un problema personal con Charles Aránguiz: “Las deudas no caducan”

El exjugador deslizó que el 'Káiser' tendría algo personal con Charles Aránguiz. (Juego Cruzado)

La reciente expulsión de Carlos Zambrano en el partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 volvió a poner al defensor peruano en el centro de la polémica. Las declaraciones de Reimond Manco, exjugador profesional y actual youtuber, aportaron una lectura distinta al episodio, sugiriendo que el incidente estuvo motivado por un historial personal entre el ‘León’ y el volante chileno Charles Aránguiz.

Durante la transmisión de su programa ‘Juego Cruzado’, Manco recordó un antecedente que marcó la relación entre ambos futbolistas. “En la semifinal de la Copa América 2015, Zambrano le entró fuerte y salió expulsado a los 20 minutos por una falta contra Charles Aránguiz, es un tema personal”, señaló el exfutbolista, remarcando que el nuevo encontronazo podría tratarse de una revancha pendiente.

El ‘Rei’ profundizó en la teoría al deslizar la posibilidad de que la reciente acción de Zambrano no haya sido producto de una simple jugada del partido. “¿Es coincidencia entonces? Papi, escúchame en el fútbol las deudas no caducan, eso es un sencillo que ha tenido ahí, lo ha visto mal parado y ‘plop’, así pasen 20 años, no caducan”, sostuvo.

A lo largo de su intervención, Reimond Manco subrayó que conductas similares no son extrañas entre futbolistas con viejos enfrentamientos. “Conozco a futbolistas que en la cancha se llevan bronca, se retiran del fútbol, se encuentran en un partido de exhibición y ‘bum’ se meten”, afirmó.

Para Manco, el tipo de jugada que arrastró la doble amonestación de Zambrano tiene lógica solo si existe un conflicto anterior de fondo. “Tendría sentido si fuese así, sino qué sentido tiene, Alianza estaba 0-0, entonces qué sentido tiene, que en la mitad de la cancha haga esa falta y después del codazo, le meta un manazo, eso solo lo haría un loco”, enfatizó.

La expulsión de Carlos Zambrano tras planchón a Charles Aránguiz

En el antecedente recordado por Manco, se produjo un duro choque entre Carlos Zambrano y Charles Aránguiz durante la semifinal de la Copa América 2015. Aquella noche en Santiago, Perú disputaba ante Chile el pase a la final del torneo continental. El ‘Káiser’, referente defensivo del equipo de Ricardo Gareca, intervino en una disputa y, al despejar, dejó el pie en alto, impactando con fuerza la espalda del ‘mapocho’. El árbitro, sin dudar, decidió la expulsión directa del central nacional a los 20 minutos.

Ese partido terminó 2-1 a favor de Chile, con doblete de Eduardo Vargas, resultado que permitió a la ‘roja’ acceder a la final del certamen. El triunfo chileno culminó con la obtención de su primer título continental tras imponerse en la definición frente a Argentina.

Carlos Zambrano se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile vuelta

Luego de la expulsión sufrida ante Universidad de Chile, el defensor se perderá el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pactado para el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Chile, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo. El encuentro se disputará sin público debido a una sanción de Conmebol impuesta por incidentes en un partido previo protagonizado por el cuadro chileno ante Independiente de Avellaneda.

La baja de Zambrano representa un desafío para el técnico Néstor Gorosito, quien deberá rearmar la defensa de Alianza Lima en un compromiso decisivo por el boleto a semifinales del certamen internacional. Se perfila como dupla central la conformación de Renzo Garcés y Gianfranco Chávez, este último incorporado recientemente desde Sporting Cristal.