¿A qué hora juega Paraguay vs Turquía HOY?: partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

A qué hora juega Paraguay vs Turquía HOY: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Paraguay y Turquía disputarán este viernes 19 de junio un partido clave para sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones llegan a la segunda fecha tras caer en su debut y requieren una victoria para mantenerse con opciones de avanzar en el Grupo D.

Horarios del Paraguay vs Turquía

El partido se jugará a las 22:00 horas de Perú, a las 0:00 horas de Paraguay (del sábado 20 de junio) y 6:00 horas de Turquía (del sábado 20 de junio). Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 21:00 horas de México; a las 22:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 23:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 00:00 horas de Argentina, Brasil y Uruguay (del sábado 20 de junio).

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Dónde ver Paraguay vs Turquía

En Perú, el encuentro entre Turquía y Paraguay podrá verse por DSports y la plataforma DGO. América TV lo transmitirá en los canales 4 y 704, además de su aplicación América TV GO. Disney+ también tendrá la señal disponible como alternativa.

Asimismo, en Latinoamérica, estos son los canales oficiales:

DSports y Disney+ (Sudamérica) / DSports (Argentina) / DAZN (España) / ViX Premium (México) / DSports (Uruguay) / DSports y Teleamazonas en diferido (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América TV (Perú) / Dsports (Venezuela) / FS1 y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

La goleada que Paraguay quiere dejar atrás y cómo llega al partido contra Turquía

Julio Enciso, futbolista de Paraguay y actual jugador del Racing de Estrasburgo, expresó a la prensa que “no fue el resultado que queríamos, pero esto recién empieza”, tras la derrota sufrida por su selección frente a Estados Unidos. Enciso tuvo una buena actuación individual, siendo el autor de la asistencia para el único gol paraguayo, convertido por Maurício, brasileño naturalizado paraguayo. El atacante llegó al torneo con molestias musculares, pero logró recuperarse a tiempo para el regreso de Paraguay a un Mundial después de 16 años de ausencia. “Toca aprender, seguir trabajando más fuerte que nunca y prepararnos para lo que viene”, agregó el delantero.

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El entrenador argentino Gustavo Alfaro respaldó públicamente a sus dirigidos en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “A mí, péguenme. Yo no tengo ningún problema. Estoy acostumbrado y yo lo disfruto, porque es un reto”, declaró Alfaro, quien también defendió al arquero Orlando Gill, cuya continuidad como titular había sido cuestionada por medios paraguayos.

Paraguay enfrenta además problemas físicos en su plantel. Ramón Sosa y Gustavo Caballero presentan lesiones que afectan la rotación ofensiva del equipo. Sosa, afectado por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en el Palmeiras, solo pudo ingresar como suplente en el minuto 79 del partido anterior y volvió a resentirse, según reportes de la prensa local. Caballero no sumó minutos en el encuentro.

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El cuerpo técnico también debe gestionar el riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, tras recibir cinco amonestaciones en el primer partido, entre ellos Miguel Almirón y Diego Gómez. Si estos jugadores reciben una nueva amonestación en el próximo partido ante Turquía, quedarían inhabilitados para el tercer y último duelo del grupo frente a Australia, programado para el jueves de la próxima semana. “No tengo ninguna duda de que vamos a hacer lo posible y que vamos a luchar por clasificar”, cerró Alfaro.

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

Turquía espera sorprender a Paraguay para seguir con chances en el Mundial 2026

Turquía cayó 2-0 ante Australia en Vancouver, en un resultado inesperado durante la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026. Aunque el conjunto turco llegó con altas expectativas y dominó la posesión del balón, no logró traducir su superioridad en goles y terminó debutando con una derrota.

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Es así, que al igual que Gustavo Alfaro, el entrenador de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, asumió el rol de protector de sus jugadores frente a las críticas surgidas tras la última derrota. “Este equipo ha logrado resultados excelentes” y “sentimos que merecemos más respeto”, afirmó el exdelantero en declaraciones a la prensa. Montella subrayó que la selección turca alcanzó los cuartos de final en la Eurocopa 2024 y consideró que “no hay necesidad de arruinarlo todo simplemente porque perdimos un partido”.

En el debut ante Australia, Güler, destacado por su talento y considerado una de las grandes promesas del Real Madrid, fue uno de los jugadores más activos de Turquía. Intentó concretar en ataque con insistencia, acumulando ocho remates a portería. Sin embargo, cuando no falló en la definición, se encontró con la intervención del arquero de los Socceroos, Patrick Beach, quien logró neutralizar cada una de las aproximaciones turcas.

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Mundial 2026 - Australia 2 - Turquia 0