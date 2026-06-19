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No es San Marcos ni la UNI: esta es la mejor universidad del Perú, según prestigioso ranking internacional

QS evalúa más de 1.500 universidades mediante indicadores como reputación académica, empleabilidad, investigación, sostenibilidad, internacionalización y reconocimiento entre empleadores

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Un grupo de estudiantes jóvenes, algunos con gafas, escribe en cuadernos sobre pupitres de madera dentro de un aula con un pizarrón blanco.
Perú redujo su presencia en el ranking, pasando de nueve universidades en la edición anterior a solo seis en la clasificación 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae).

El QS World University Rankings 2027 publicó su clasificación anual de las mejores universidades del mundo e incluyó a seis instituciones peruanas en el listado global. El resultado marcó una reducción para el país: en la edición anterior figuraban nueve casas de estudio, pero en esta entrega solo algunas mantuvieron su presencia, en un escenario de mayor competencia internacional, con avance de universidades europeas.

En el primer lugar del Perú se ubicó la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que alcanzó el puesto =357 a escala mundial. Con ese resultado, la casa de estudios se consolida como el centro de estudios líder a nivel nacional dentro del ranking elaborado por Quacquarelli Symonds (QS), una consultora británica que elabora uno de los listados más reconocidos en materia de calidad universitaria.

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La Pontificia Universidad Católica del Perú se posicionó como la universidad peruana mejor ubicada en el ranking (Andina).
La Pontificia Universidad Católica del Perú se posicionó como la universidad peruana mejor ubicada en el ranking (Andina).

En la clasificación también apareció la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que se ubicó en el segmento 951-1000. Con esa posición, la universidad sostuvo su presencia en la evaluación general, en un contexto donde el prestigio internacional y la producción científica pesan de manera decisiva para acceder y permanecer en el cuadro principal.

El reporte de QS incluyó, además, a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad Científica del Sur, la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Estas seis instituciones conformaron el grupo peruano que permaneció dentro de la medición global en la edición 2027, tras un año en el que el número total de universidades del país en el listado se redujo.

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La edición 2027 también estuvo marcada por la salida de universidades que aparecían en la lista global en periodos previos. El balance consignó la pérdida de presencia de instituciones como la Universidad del Pacífico, la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina.

El panorama descrito por la información difundida reflejó una competencia cada vez más exigente, en la que varias universidades latinoamericanas cayeron o dejaron de formar parte del ranking mientras entidades europeas mejoraron su desempeño.

Vista frontal de un aula con numerosos estudiantes jóvenes sentados en escritorios de madera; los de primer plano escriben en cuadernos con bolígrafos.
Son seis universidades presentes en el ranking mundial (Imagen Ilustrativa Infobae).

¿Cómo evalúa QS a más de 1.500 universidades?

El QS World University Rankings evalúa a más de 1.500 universidades en todo el mundo mediante indicadores que incluyen reputación académica, reputación entre empleadores, impacto de la investigación medido por citas científicas, proporción de docentes por estudiante, redes internacionales de investigación, sostenibilidad, empleabilidad de egresados e internacionalización, con variables vinculadas a estudiantes y profesores extranjeros.

QS presentó estos resultados como parte de su evaluación comparativa anual, que revisa el desempeño de universidades de distintas regiones bajo un mismo conjunto de indicadores. Los interesados pueden revisar el listado completo a través de la página web (LINK).

Por su parte, en el ranking mundial, el listado ubicó en los primeros puestos al Massachusetts Institute of Technology (MIT), al Imperial College Londony a la Universidad de Stanford, de acuerdo con la edición 2027 del ranking.

MIT se mantuvo como líder del cuadro internacional, mientras que las otras dos instituciones completaron el trío que encabezó la clasificación.

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