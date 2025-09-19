Perú Deportes

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

El ‘Kaiser’ salió expulsado luego de codazo que le propinó a Charles Aránguiz y no estará en la definición de los cuartos de final en Coquimbo. Así informaron los diarios ‘mapochos’ del encuentro en Matute

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Todo quedó en suspenso. Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 en el partido ida que se jugó en Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, la noche del jueves 18 de septiembre. La serie quedó abierta y se definirá al ganador el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en Coquimbo.

Los ‘blanquiazules’ no pudieron sacar ventaja en su casa y ahora afrontarán la vuelta sin Carlos Zambrano porque fue expulsado por un irresponsable codazo a Charles Aránguiz a los 63 minutos del duelo. El ‘Kaiser’ es baja confirmada en el equipo de Néstor Gorosito y deberá resolver su ausencia en la zaga central.

Este hecho no pasó desapercibido en la prensa chilena, tuvieron una cruda reacción y no dudaron en criticar al defensa ‘blanquiazul’. Y recordaron la agresión que realizó Zambrano contra Aránguiz en el Perú vs Chile por la Copa América del 2015.

Y sobre el choque, los medios ‘mapochos’ consideraron que los ‘azules’ perdonaron a los ‘íntimos’ y pusieron énfasis al gol anulado por ‘offside’

Reacciones de la prensa chilena contra Carlos Zambrano y empate Alianza Lima vs U. de Chile

- AS de Chile: "Carlos Zambrano no deja de sorprender. El histórico defensor peruano fue otra vez protagonista por sus conductas antideportivas. Esta vez y al igual que hace 10 años, por una agresión contra Charles Aránguiz. Una situación habitual se vivió en 2015. Mismos protagonistas y mismo resultado: Zambrano expulsado por una acción criminal contra Charles".

- RedGol: "La roja de Carlos Zambrano de inmediato se volvió en viral en redes sociales y desató la furia de los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, la jugada fue evidente en la agresión contra Charles Aránguiz. El tema es que dicha expulsión ya contaba con un registro en la Copa América 2015 y que terminó con Chile como campeón del torneo. En dicha ocasión, la roja a Zambrano ocurrió en la semifinal de Perú ante la Roja“.

- En Cancha: "Definitivamente, el zaguero no aprende. En su país le dicen el Kaiser, pero el apodo le queda harto grande, porque muy habitualmente demuestra que no es capaz de manejar situaciones específicas. 10 años más tarde, 18 de septiembre de 2025, Copa Sudamericana, mismos protagonistas. Zambrano vuelve a pegarle al Príncipe y para afuera. Un burro...“.

- La Tercera: "Universidad de Chile abrió su serie de cuartos de final con un empate sin goles ante los pupilos de Néstor Gorosito. No supo aprovechar la superioridad numérica, tras la expulsión del rústico Carlos Zambrano. Todo se definirá la próxima semana, en la revancha, que será sin público“.

- Al Aire Libre: "U de Chile enfrentó al equipo sensación del 2025, Alianza Lima, y salió viva de Perú en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto chileno complicó mucho a los peruanos y le cortó los circuitos. Pero nunca pudo tener una buena oportunidad para anotar, y eso que contó con un jugador más en los últimos 25 minutos. La U salió con todo y tuvo a Alianza Lima contra las cuerdas“.

- ESPN Chile: “La U no supo ni pudo aprovechar ese jugador de más, ya que careció de contundencia para doblegar la resistencia de Guillermo Viscarra, por lo que debió conformarse con un empate sin goles que le permitirá definir la llave en Chile”.

