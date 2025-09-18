Perú Deportes

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

La ‘bicolor’ se enfrentará este jueves 18 de setiembre a Chile en una nueva edición del clásico del Pacífico. Conoce cómo se mueven las ubicaciones durante la fecha 2

Tabla de posiciones del Sudamericano
Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de Vóley: así marcha Perú en el grupo A del certamen.

El Sudamericano Sub 17 de vóley comenzó el miércoles 17 de setiembre con grandes partidos en el Polideportivo de Villa de El Salvador, más conocido como Lucha Fuentes, situado en la ciudad de Lima. Perú, anfitrión del certamen, tuvo un gran debut ante Bolivia, venciéndolo con un contundente marcador: 3-0.

La ‘bicolor’, ubicada en el Grupo A, no tuvo problemas para superar a las bolivianas y no cedió ningún set en el coliseo limeño. Los parciales quedaron de la siguiente manera: 25-18, 25-14 y 25-10. Chile, el otro integrante de la serie, descansó durante esta jornada.

Este jueves 18 de setiembre, la selección peruana saldrá con todo en búsqueda de su segundo triunfo en la competición. Las dirigidas por Marcello Bencardino necesitan vencer a su clásico rival para irse al descanso en la fecha 3 habiendo asegurado su pase a la siguiente instancia.

Cabe señalar que Perú deberá ubicarse entre los dos primeros lugares del Grupo A para acceder a las semifinales y teniendo en cuenta que solo cuenta con dos compromisos -al ser tres escuadras en su serie- su margen de error en este certamen se reduce.

La selección peruana tuvo un gran estreno en la competición. (FPV)

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 17

- Perú: 3 puntos

- Chile: 0 puntos

- Bolivia: 3 puntos

Tabla de posiciones del Grupo B del Sudamericano Sub 17

- Brasil: 3 puntos

- Argentina: 3 puntos

- Venezuela: 0 puntos

- Colombia: 0 puntos

Brasil es uno de los favoritos para ganar el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025.

Resultados del Sudamericano Sub 17

Fecha 1

- Perú 3-0 Bolivia (25-18, 25-14 y 25-10)

- Argentina 3-1 Venezuela (25-23, 19-25, 25-18 y 25-13)

- Brasil 3-0 Colombia (25-21, 25-7 y 25-23)

Descansa: Chile

Fecha 2

- Perú vs Chile (18 de setiembre / 17:30 horas / Latina TV)

- Argentina vs Colombia (18 de setiembre / 15:00 horas / Latina TV)

- Brasil vs Venezuela (18 de setiembre / 19:30 horas / Latina TV)

Descansa: Bolivia

Programación de la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025.

Fecha 3

- Bolivia vs Chile (19 de setiembre / 15:00 horas / Latina TV)

- Argentina vs Brasil (19 de setiembre / 17:30 horas / Latina TV)

- Colombia vs Venezuela (19 de setiembre / 19:30 horas / Latina TV)

Descansa: Perú

Dónde ver los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

Latina TV cuenta con los derechos del Sudamericano Sub 17 de vóley, por lo que todos los partidos de Perú en este torneo pasarán por señal abierta (canal 2). Además, lo pasará por su web y aplicación de manera gratuita para que todos los ‘voleilovers’ puedan formar parte de esta fiesta deportiva.

Asimismo, el canal de Youtube de Ataque y Defesa también lo emitirá, pero con narración en portugués. Finalmente, Infobae Perú hará la cobertura total del trayecto de la ‘blanquirroja’ hacia la clasificación al próximo Mundial de la categoría mediante su página web.

Latina TV pasará el Perú vs Chile por la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de vóley.

Boletos para el Mundial

El Sudamericano Sub 17 de vóley otorga boletos al próximo Mundial de la categoría, por ese motivo, Perú -siendo anfitrión y teniendo el apoyo de su gente- apunta a quedarse con uno de los cupos a la máxima cita de esta disciplina.

Para lograrlo, el combinado patrio deberá acceder a la semifinal y posteriormente avanzar a la final. Sin importar del resultado en el partido por el título de la competición, ya se habrá embolsado el pasaje a la Copa del Mundo.

En caso de que no logre meterse a la final, las peruanas aún tendrán una última oportunidad: ganar el encuentro por el tercer lugar y obtener el cupo al torneo mundialista. Estos dos caminos son los únicos para que la ‘bicolor’ diga presente en la competición más importante.

