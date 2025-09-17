Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La selección peruana inició su camino con el pie derecho en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Superó con autoridad a Bolivia por 3-0 con parciales de 25-11, 25-13 y 25-17, y sumó sus primeros puntos en el certamen.

El combinado nacional mostró solidez en defensa y rotación efectiva, anulando los intentos de reacción del conjunto boliviano. Las jugadoras peruanas lograron mantener la iniciativa, apoyadas por el trabajo de equipo y la definición desde las bandas.

Gracias a este resultado, Perú se posiciona de manera favorable en la tabla del Grupo A y se perfila como uno de los favoritos para avanzar a las instancias decisivas, donde buscará su clasificación al Mundial de la categoría. El próximo encuentro de la selección nacional será frente a Chile hoy, jueves 18 de septiembre, en el Polideportivo‘Lucha Fuentes’, en el distrito de Villa El Salvador.

La selección peruana se impuso 3-0 frente a la 'verde' en el torneo juvenil. (Video: Latina)

Infomación previa

Arrancó el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025, donde siete equipos iniciarán su camino rumbo al título y también en busca del ansiado cupo al próximo Mundial de la categoría. Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela debutarán en la competición que tiene como sede Lima y se vivirá en el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’, en el distrito de Villa El Salvador.

El campeonato internacional está compuesto por dos grupos, donde en el A está la ‘blanquirroja’ junto a las chilenas y bolivianas. Mientras que el B se encuentran las argentinas, brasileñas, colombianas y venezolanas.

Se jugará la fecha 1 de certamen, las ‘albicelestes’ debutarán contra la ‘vinotinto’ en un encuentro que promete ser de pronóstico reservado por el poderío de ambas selecciones. Luego será el turno del combinado nacional frente las ‘altiplánicas’, donde se espera que la escuadra de Marcelo Bencardino pueda tener un debut redondo.

Y la jornada terminará con el enfrentamiento entre el ‘scratch’ y las ‘cafeteras’, otro duelo esperado por esu conocido nivel. Las ‘mapochas’ no tendrán actividad porque les tocará descansar en el primer día de competencia.

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley (Crédito: Andina)

Programación y resultados de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Fecha 1

- Argentina 3-1 Venezuela (Finalizado)

- Brasil 3-0 Colombia (Finalizado)

Descansa: Chile

Fecha 2

- Argentina vs Colombia (jueves 18 de septiembre / 15:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

- Perú vs Chile (jueves 18 de septiembre / 17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

- Brasil vs Venezuela (jueves 18 de septiembre / 19:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

Descansa: Bolivia

Fecha 3

- Bolivia vs Chile (viernes 19 de septiembre / 15:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

- Argentina vs Brasil (viernes 19 de septiembre / 17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

- Colombia vs Venezuela (viernes 19 de septiembre / 19:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

Descansa: Perú

Fixture del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. (Crédito: Puro Vóley)

Dónde ver Perú vs Bolivia por el Sudamericano Sub 17 de Vóley

El debut de la selección peruana será transmitidos de manera exclusiva por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y vía YouTube de la señal televisiva.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación de la ‘blanquirroja’ con la preva, punto a punto, mejores jugadas, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Formato del Sudamericano Sub 17 de Vóley: el camino a los tres cupos al Mundial

La modalidad del torneo indica que los dos equipos con mejor puntaje de cada grupo pasarán a las semifinales. En esa fase, el primero de un grupo enfrentará al segundo del grupo contrario. Los equipos que se impongan en estas llaves avanzarán a la final, mientras que los que resulten derrotados disputarán el tercer puesto.

El fixture prevé partidos seguidos, lo que obliga a la selección peruana a sostener su nivel y cuidar la recuperación física durante toda la competencia.

El Sudamericano brinda también clasificaciones para el Mundial Sub 17, programado en Chile para 2026. Esta competencia, además de representar un desafío deportivo, ofrece a Perú una oportunidad para destacar el avance del voleibol femenino nacional.

¿Cómo será el formato del Sudamericano Sub 17 de Vóley?