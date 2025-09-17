Perú Deportes

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

El periodista deportivo hizo sorpresivas confesiones acerca del tenso ambiente que se vive en la Videna con el director general de fútbol, quien además ya tuvo contacto con un técnico sudamericano

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El periodista deportivo contó que hay jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT. (Video: Full Deporte)

La selección peruana no vive sus mejores momentos, sobre todo, tras el terrible último lugar en las Eliminatorias 2026 que desencadenó en la salida del técnico Óscar Ibáñez. Pero no serían los únicos cambios que se llevarían a cabo, ya que Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la ‘bicolor’, dando a conocer que Jean Ferrari borrará a algunos referentes y que ya ha habido contactos con un DT sudamericano.

“Aparte de drones tengo roedores que recorren las cloacas de la Federación y se encuentran con más de un personaje”, ironizó en primera instancia en el programa ‘Full Deporte’. Según lo mencionado, parte de la dirigencia de la FPF no estaría priorizando los intereses deportivos de la selección absoluta. El periodista deportivo describió el escenario: “Hay jugadores referentes de la selección que fueron al Mundial de Rusia que no pueden ver ni en pintura a Agustín Lozano porque sienten que les mintieron en la cara, así como a Renato Tapia antes de la Copa América. Sienten que le mintieron a los técnicos: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Sienten que no hay un interés auténtico”.

Una de las declaraciones más resonantes atribuidas al comunicador apuntó a la inminente salida de al menos tres nombres reconocidos de la ‘blanquirroja’. “En una de las conversaciones que escuché, uno dijo ‘no te sorprenda que a Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Renato Tapia, Jean Ferrari los borre de la próxima lista”. Al mismo tiempo, el periodista advirtió que existen futbolistas cuyo lugar resultaría menos vulnerable debido a cuestiones extradeportivas. “En la conversación, otro roedor preguntaba ‘¿Pedro Gallese y Carlos Zambrano no son referentes?’ Sí, pero ellos son representados por (Elio) Casareto. Me dijeron que Casareto y Ferrari están muy cerca. ¿Qué significa eso? No sé”.

La presencia de Agustín Lozano
La presencia de Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF no ha calado bien en los jugadores de la selección peruana. - créditos: FPF

Estas versiones vuelven a exponer las dificultades en la convivencia interna de la selección peruana, donde las relaciones entre directivos, agentes y jugadores adquieren un peso relevante en la conformación de las futuras listas.

Eddie Fleischman sobre el contacto con el próximo DT de la selección peruana

El contexto de incertidumbre respecto a la conducción deportiva de la selección peruana llevó a Eddie Fleischman a exponer información sobre las gestiones dirigidas a encontrar un nuevo entrenador. Aseguró que ya se realizó un primer contacto con un candidato argentino que tuvo reciente experiencia en Eliminatorias 2026.

“También me he enterado que hay interés por contratar a un técnico y con el que ya ha habido contacto, alguna conversación, con el argentino Fernando Batista, el que dirigió a Venezuela en estas Eliminatorias y que quedó fuera en la última fecha con la goleada 6-3 con Colombia”, precisó.

Estas gestiones reflejan la premura en el entorno de la Federación Peruana de Fútbol por encontrar un comando técnico capaz de asumir el proceso de recambio y reconducción del plantel con miras al Mundial 2030. Fernando Batista cuenta con trayectoria reciente en selecciones juveniles y mayores, y su paso por la selección venezolana, que se quedó a puertas de la clasificación mundialista por el repechaje.

Fernando Batista logró hacer 18
Fernando Batista logró hacer 18 puntos con Venezuela y quedó a dos de clasificar al repechaje mundialista. - créditos: REUTERS/Ivan Alvarado

Eddie Fleischman sobre la postura de jugadores en contra de Jean Ferrari

Por otro lado, Eddie Fleischman también abordó la creciente incomodidad que varios futbolistas experimentan con respecto a Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF, que en su pasado como administrador de Universitario de Deportes lanzó reiterados comentarios en contra de Alianza Lima. “También se escuchó que se abrió una herida difícil de cicatrizar a nivel de la interna de la selección por la resistencia de muchos jugadores que no eran de la ‘U’ y le tiene a Ferrari”, relató

Temas Relacionados

Eddie FleischmanJean FerrariYoshimar YotúnLuis AdvínculaRenato TapiaPedro GalleseCarlos ZambranoFernando BatistaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

El defensor de los tarmeños sorprendió a todos con un potente disparo desde su propio campo, firmando una de las anotaciones más espectaculares del torneo local

Gustavo Dulanto y su obra

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

El plantel de Marcelo Gallardo dispondrá de su mejor elenco para hacer respetar la localía. El ‘verdao’, por su parte, aparece como un hueso duro de roer por su elevado nivel en la región. Conoce los horarios del cruce, en Buenos Aires

Dónde ver River Plate vs

Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos de su relación con Agustín Lozano en la FPF: “Siempre buscó ir en contra de los proyectos de la institución”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol aún no comprende cómo el nuevo presidente sigue en funciones: “Me sorprende cómo una elección que debió ser en noviembre o diciembre, maquiavélicamente se adelantó para agosto”

Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Con varias bajas, el cuadro ‘millonario’ recibirá al ‘verdao’ con la consigna de llevarse un triunfo y un marcador abultado de cara a la vuelta en Brasil. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega River

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

El vigente campeón se estrenará en casa en el inicio de su camino en la defensa del título. Conoce cómo sintonizar el duelo

Dónde ver PSG vs Atalanta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza insiste que proceso

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Hija mayor de Christian Domínguez,

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Pablo Alborán anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su show

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

Samahara Lobatón matricula a su hija en EE.UU. y Youna explota al enterarse por redes: “Que el Perú se entere la porquería de persona que eres”

DEPORTES

Gustavo Dulanto y su obra

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Universidad de Chile sufre tres bajas sensibles de cara a duelo de ida ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025