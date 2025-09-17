Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

El periodista deportivo contó que hay jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT. (Video: Full Deporte)

La selección peruana no vive sus mejores momentos, sobre todo, tras el terrible último lugar en las Eliminatorias 2026 que desencadenó en la salida del técnico Óscar Ibáñez. Pero no serían los únicos cambios que se llevarían a cabo, ya que Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la ‘bicolor’, dando a conocer que Jean Ferrari borrará a algunos referentes y que ya ha habido contactos con un DT sudamericano.

“Aparte de drones tengo roedores que recorren las cloacas de la Federación y se encuentran con más de un personaje”, ironizó en primera instancia en el programa ‘Full Deporte’. Según lo mencionado, parte de la dirigencia de la FPF no estaría priorizando los intereses deportivos de la selección absoluta. El periodista deportivo describió el escenario: “Hay jugadores referentes de la selección que fueron al Mundial de Rusia que no pueden ver ni en pintura a Agustín Lozano porque sienten que les mintieron en la cara, así como a Renato Tapia antes de la Copa América. Sienten que le mintieron a los técnicos: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Sienten que no hay un interés auténtico”.

Una de las declaraciones más resonantes atribuidas al comunicador apuntó a la inminente salida de al menos tres nombres reconocidos de la ‘blanquirroja’. “En una de las conversaciones que escuché, uno dijo ‘no te sorprenda que a Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Renato Tapia, Jean Ferrari los borre de la próxima lista’”. Al mismo tiempo, el periodista advirtió que existen futbolistas cuyo lugar resultaría menos vulnerable debido a cuestiones extradeportivas. “En la conversación, otro roedor preguntaba ‘¿Pedro Gallese y Carlos Zambrano no son referentes?’ Sí, pero ellos son representados por (Elio) Casareto. Me dijeron que Casareto y Ferrari están muy cerca. ¿Qué significa eso? No sé”.

La presencia de Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF no ha calado bien en los jugadores de la selección peruana. - créditos: FPF

Estas versiones vuelven a exponer las dificultades en la convivencia interna de la selección peruana, donde las relaciones entre directivos, agentes y jugadores adquieren un peso relevante en la conformación de las futuras listas.

Eddie Fleischman sobre el contacto con el próximo DT de la selección peruana

El contexto de incertidumbre respecto a la conducción deportiva de la selección peruana llevó a Eddie Fleischman a exponer información sobre las gestiones dirigidas a encontrar un nuevo entrenador. Aseguró que ya se realizó un primer contacto con un candidato argentino que tuvo reciente experiencia en Eliminatorias 2026.

“También me he enterado que hay interés por contratar a un técnico y con el que ya ha habido contacto, alguna conversación, con el argentino Fernando Batista, el que dirigió a Venezuela en estas Eliminatorias y que quedó fuera en la última fecha con la goleada 6-3 con Colombia”, precisó.

Estas gestiones reflejan la premura en el entorno de la Federación Peruana de Fútbol por encontrar un comando técnico capaz de asumir el proceso de recambio y reconducción del plantel con miras al Mundial 2030. Fernando Batista cuenta con trayectoria reciente en selecciones juveniles y mayores, y su paso por la selección venezolana, que se quedó a puertas de la clasificación mundialista por el repechaje.

Fernando Batista logró hacer 18 puntos con Venezuela y quedó a dos de clasificar al repechaje mundialista. - créditos: REUTERS/Ivan Alvarado

Eddie Fleischman sobre la postura de jugadores en contra de Jean Ferrari

Por otro lado, Eddie Fleischman también abordó la creciente incomodidad que varios futbolistas experimentan con respecto a Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF, que en su pasado como administrador de Universitario de Deportes lanzó reiterados comentarios en contra de Alianza Lima. “También se escuchó que se abrió una herida difícil de cicatrizar a nivel de la interna de la selección por la resistencia de muchos jugadores que no eran de la ‘U’ y le tiene a Ferrari”, relató