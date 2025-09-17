Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Se alza el telón del Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley , y una vez más Perú será protagonista, tras ser nuevamente la sede oficial del torneo. El país vuelve a albergar esta importante competencia juvenil, en la que la selección nacional buscará consagrarse campeona continental. El debut será ante Bolivia , en un duelo clave del Grupo A, que podría marcar el rumbo de ambos equipos en su camino hacia las instancias decisivas.

El enfrentamiento entre las escuadras de Perú y Bolivia por la primera fecha del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 está previsto para desarrollarse este miércoles 17 de septiembre a partir de las 17:30 horas de Perú y 18:30 horas de Bolivia , de acuerdo a la programación oficial de la competencia . El juego tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto del partido, con todas las incidencias en tiempo real para que no te pierdas ningún detalle del estreno de la ‘blanquirroja’ .

La transmisión del debut de Perú en el Sudamericano Sub-17 de Vóley 2025 estará a cargo de Latina Televisión , canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo. El encuentro frente a Bolivia también podrá seguirse en vivo a través de la página web oficial y el aplicativo móvil de Latina, ambos accesibles de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil u ordenador con conexión a internet.

Lima reunirá a siete selecciones del continente para pelear por el título del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. La primera fase del torneo se divide en dos grupos: el Grupo A estará conformado por Perú, Bolivia y Chile , mientras que el Grupo B lo integrarán Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

La selección peruana estará encabezada por el entrenador brasileño Marcello Bencardino, que eligió a 14 jugadoras para afrontar este Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley. A continuación, la lista de convocadas por posición:

El campeonato se desarrollará en una fase de grupos seguida de una etapa de eliminación directa. Los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a las semifinales , donde se enfrentarán en cruces directos: el primero de un grupo jugará contra el segundo del otro, y viceversa. Los ganadores de estas llaves avanzarán a la gran final para disputar el título, mientras que los perdedores competirán por el tercer puesto del torneo.

Además del título continental, el Sudamericano Sub-17 2025 otorgará tres cupos al Mundial Sub 17 , que se disputará en Chile en 2026. Los equipos que finalicen en el podio (primer, segundo y tercer lugar) obtendrán su clasificación directa al torneo mundialista. Sin embargo, hay una salvedad: Chile ya está clasificado automáticamente como país anfitrión, por lo que, si termina entre los tres primeros, su cupo se reasignará al siguiente mejor ubicado en la tabla general.

Llegó el día esperado. La s elección peruana salta hoy al campo del Polideportivo Lucha Fuentes para hacer su debut en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 , enfrentando a Bolivia en un duelo que promete ser exigente desde el primer punto. La ‘bicolor’ buscará comenzar su camino con el pie derecho y dar el primer paso hacia la clasificación a las semifinales.

