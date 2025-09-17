Perú Deportes

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La escuadra ‘bicolor’ debuta en el torneo continental frente a su similar boliviano. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en directo

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
01:56 hsHoy

Llegó el día esperado. La selección peruana salta hoy al campo del Polideportivo Lucha Fuentes para hacer su debut en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025, enfrentando a Bolivia en un duelo que promete ser exigente desde el primer punto. La ‘bicolor’ buscará comenzar su camino con el pie derecho y dar el primer paso hacia la clasificación a las semifinales.

01:56 hsHoy

Perú por la clasificación al Mundial

Además del título continental, el Sudamericano Sub-17 2025 otorgará tres cupos al Mundial Sub 17, que se disputará en Chile en 2026. Los equipos que finalicen en el podio (primer, segundo y tercer lugar) obtendrán su clasificación directa al torneo mundialista. Sin embargo, hay una salvedad: Chile ya está clasificado automáticamente como país anfitrión, por lo que, si termina entre los tres primeros, su cupo se reasignará al siguiente mejor ubicado en la tabla general.

01:56 hsHoy

¿Cómo se clasifica a la siguiente ronda?

El campeonato se desarrollará en una fase de grupos seguida de una etapa de eliminación directa. Los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a las semifinales, donde se enfrentarán en cruces directos: el primero de un grupo jugará contra el segundo del otro, y viceversa. Los ganadores de estas llaves avanzarán a la gran final para disputar el título, mientras que los perdedores competirán por el tercer puesto del torneo.

01:56 hsHoy

Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 17 de Vóley

La selección peruana estará encabezada por el entrenador brasileño Marcello Bencardino, que eligió a 14 jugadoras para afrontar este Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley. A continuación, la lista de convocadas por posición:

- Armadoras: Mireya Maldonado y Marcela Manrique

- Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe

- Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría, Brianna Odría y Milagros Solís

- Centrales: Danna Silva, Dara Herrada y Kiara Lazo

- Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzén

Jugadoras de Perú que competirán
Jugadoras de Perú que competirán en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: FPV
01:56 hsHoy

Grupo de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

Lima reunirá a siete selecciones del continente para pelear por el título del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. La primera fase del torneo se divide en dos grupos: el Grupo A estará conformado por Perú, Bolivia y Chile, mientras que el Grupo B lo integrarán Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

01:56 hsHoy

Perú vs Bolivia: canal TV del partido

La transmisión del debut de Perú en el Sudamericano Sub-17 de Vóley 2025 estará a cargo de Latina Televisión, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo. El encuentro frente a Bolivia también podrá seguirse en vivo a través de la página web oficial y el aplicativo móvil de Latina, ambos accesibles de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil u ordenador con conexión a internet.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto del partido, con todas las incidencias en tiempo real para que no te pierdas ningún detalle del estreno de la ‘blanquirroja’.

Latina transmitirá todos los partidos
Latina transmitirá todos los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina
01:56 hsHoy

Perú vs Bolivia: horario del partido

El enfrentamiento entre las escuadras de Perú y Bolivia por la primera fecha del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 está previsto para desarrollarse este miércoles 17 de septiembre a partir de las 17:30 horas de Perú y 18:30 horas de Bolivia, de acuerdo a la programación oficial de la competencia. El juego tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

01:55 hsHoy

Inicia el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Se alza el telón del Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley, y una vez más Perú será protagonista, tras ser nuevamente la sede oficial del torneo. El país vuelve a albergar esta importante competencia juvenil, en la que la selección nacional buscará consagrarse campeona continental. El debut será ante Bolivia, en un duelo clave del Grupo A, que podría marcar el rumbo de ambos equipos en su camino hacia las instancias decisivas.

Perú es sede del Sudamericano
Perú es sede del Sudamericano Sub 17 de Vóley. Crédito: FPV

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySudamericano Sub 17 de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

El entrenador Néstor Gorosito ha perfilado su nómina oficial para la llave de ida, que se celebrará en el estadio Alejandro Villanueva. Dos bajas confirmadas por disposiciones técnicas

Alianza Lima confirma su lista

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

El defensor de los tarmeños sorprendió a todos con un potente disparo desde su propio campo, firmando una de las anotaciones más espectaculares del torneo local

Gustavo Dulanto y su obra

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

El periodista deportivo hizo sorpresivas confesiones acerca del tenso ambiente que se vive en la Videna con el director general de fútbol, quien además ya tuvo contacto con un técnico sudamericano

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

El plantel de Marcelo Gallardo dispondrá de su mejor elenco para hacer respetar la localía. El ‘verdao’, por su parte, aparece como un hueso duro de roer por su elevado nivel en la región. Conoce los horarios del cruce, en Buenos Aires

Dónde ver River Plate vs

Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos de su relación con Agustín Lozano en la FPF: “Siempre buscó ir en contra de los proyectos de la institución”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol aún no comprende cómo el nuevo presidente sigue en funciones: “Me sorprende cómo una elección que debió ser en noviembre o diciembre, maquiavélicamente se adelantó para agosto”

Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Videos en Instagram y Facebook

Videos en Instagram y Facebook ya se traducen solos gracias a la IA: cómo usar la función de idioma

Del calor al frío en pocas horas: así será el cambio del tiempo en el AMBA desde el sábado

Al fondo ya no hay sitio: el problema del crecimiento de la flota pesquera

Acuicultura peruana: potencial de sobra, decisiones pendientes

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried desatan el suspenso en el primer tráiler de “La empleada”

INFOBAE AMÉRICA

Madeleine McCann: cronología de 18

Madeleine McCann: cronología de 18 años de investigaciones sin resultados firmes y el principal sospechoso en libertad

Uruguay reimpulsa su apuesta a la desdolarización tras consolidar la inflación baja y estable

¿Cuál es la temperatura promedio en Nueva York?

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Dallas este 17 de septiembre

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Houston este 17 de septiembre

DEPORTES

River Plate abrirá su serie

River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La agenda de la Champions League con el debut del Liverpool de Mac Allister y el duelo del Chelsea de Enzo Fernández ante Bayern Múnich

Arrancan los octavos de final en Villa María con duelos estelares y el inicio del cuadro de dobles

Cronología de la reconstrucción del vestuario de Boca Juniors que llevó a cabo Miguel Ángel Russo

Quién es el nuevo jefe de la barra de Independiente: sus videos amenazantes y la interna a punto de explotar