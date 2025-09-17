Sebastián Rodríguez dejó sorpresivo mensaje previo al Alianza Lima vs U. de Chile: “Contento de volver a casa”

El 'Bigote' regresará a Matute para enfrentar al cuadro 'blanquiazul' con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. (Jax Latin Media)

El uruguayo Sebastián Rodríguez arribó a Lima durante la tarde del martes 16 de septiembre junto con la delegación de Universidad de Chile, con el objetivo de afrontar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro internacional, programado para el jueves 18 en el estadio Alejandro Villanueva, marca el regreso del mediocampista a la capital peruana y su reencuentro con Alianza Lima, club por el que pasó en la temporada anterior.

“Contento de volver a casa, es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza sabemos que lo está haciendo muy bien este año, será un partido y una llave dura”, manifestó el popular ‘Bigote’ Rodríguez ante la prensa a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Rodríguez, además, se refirió a su relación con algunos futbolistas del conjunto ‘íntimo’, con los cuales compartió durante una campaña. “Conozco a varios de los compañeros que están, conozco y sigo hablando con ellos”, aseguró el volante.

El futbolista uruguayo y compañía llegaron a territorio peruano luego de levantar el trofeo de la Supercopa de Chile. El último fin de semana, los ‘azules’ aplastaron 3-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura con tantos de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Sebastián 'Bigote' Rodríguez dejó sorpresivo mensaje previo al Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025.

El pasado de Sebastián Rodríguez en Alianza Lima

El nombre de Sebastián Rodríguez resultó una de las apuestas más relevantes de Alianza Lima para la temporada 2024. El volante llegó procedente de Peñarol, equipo uruguayo con el que venía de obtener el Torneo Apertura. Su llegada a Matute generó altas expectativas tanto entre la directiva como en la hinchada, que veía en su currículo la experiencia necesaria para liderar el mediocampo.

Durante su paso por el club limeño, Rodríguez disputó 38 partidos oficiales entre la Liga 1 y torneos internacionales, marcando 2 goles y registrando 9 asistencias. Estos números reflejan un rendimiento satisfactorio en el plano individual, aunque en lo colectivo el equipo no logró cumplir sus objetivos. La campaña ‘blanquiazul’ terminó con la pérdida del título nacional ante su clásico rival, Universitario de Deportes, lo que representó un traspié para la institución en el torneo local.

Al concluir la temporada 2024, el volante uruguayo decidió no continuar su vínculo con Alianza y fue transferido al Montevideo City Torque, donde permaneció antes de recalar en Universidad de Chile. El paso del ‘Bigote’ por el club de La Victoria dejó una huella positiva entre los aficionados pese a la ausencia de títulos.

El volante uruguayo dio detalles de su partida del club 'blanquiazul' e hizo un balance de su etapa el 2024. (Video: Carve Deportiva)

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile el jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. El enfrentamiento corresponde al primer duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y será transmitido a través de ESPN para toda la región.

La previa, el minuto a minuto, las incidencias, las declaraciones y el análisis posterior del partido estarán disponibles en la página web de Infobae Perú, que realizará una cobertura especial del evento con la información más actualizada sobre ambos equipos.

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La llave entre Alianza y U. de Chile se definirá la siguiente semana, exactamente el jueves 25 de setiembre a las 19:30 horas de Perú en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El cuadro chileno no contará con el apoyo de su hinchada, debido a la sanción recibida por Conmebol.