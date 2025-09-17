Perú Deportes

Sebastián Rodríguez dejó sorpresivo mensaje previo al Alianza Lima vs U. de Chile: “Contento de volver a casa”

El popular ‘Bigote’ enfrentará a su exequipo este jueves 18 de setiembre en lo que significará el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El 'Bigote' regresará a Matute para enfrentar al cuadro 'blanquiazul' con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. (Jax Latin Media)

El uruguayo Sebastián Rodríguez arribó a Lima durante la tarde del martes 16 de septiembre junto con la delegación de Universidad de Chile, con el objetivo de afrontar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro internacional, programado para el jueves 18 en el estadio Alejandro Villanueva, marca el regreso del mediocampista a la capital peruana y su reencuentro con Alianza Lima, club por el que pasó en la temporada anterior.

Contento de volver a casa, es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza sabemos que lo está haciendo muy bien este año, será un partido y una llave dura”, manifestó el popular ‘Bigote’ Rodríguez ante la prensa a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Rodríguez, además, se refirió a su relación con algunos futbolistas del conjunto ‘íntimo’, con los cuales compartió durante una campaña. “Conozco a varios de los compañeros que están, conozco y sigo hablando con ellos”, aseguró el volante.

El futbolista uruguayo y compañía llegaron a territorio peruano luego de levantar el trofeo de la Supercopa de Chile. El último fin de semana, los ‘azules’ aplastaron 3-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura con tantos de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Sebastián 'Bigote' Rodríguez dejó sorpresivo
Sebastián 'Bigote' Rodríguez dejó sorpresivo mensaje previo al Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025.

El pasado de Sebastián Rodríguez en Alianza Lima

El nombre de Sebastián Rodríguez resultó una de las apuestas más relevantes de Alianza Lima para la temporada 2024. El volante llegó procedente de Peñarol, equipo uruguayo con el que venía de obtener el Torneo Apertura. Su llegada a Matute generó altas expectativas tanto entre la directiva como en la hinchada, que veía en su currículo la experiencia necesaria para liderar el mediocampo.

Durante su paso por el club limeño, Rodríguez disputó 38 partidos oficiales entre la Liga 1 y torneos internacionales, marcando 2 goles y registrando 9 asistencias. Estos números reflejan un rendimiento satisfactorio en el plano individual, aunque en lo colectivo el equipo no logró cumplir sus objetivos. La campaña ‘blanquiazul’ terminó con la pérdida del título nacional ante su clásico rival, Universitario de Deportes, lo que representó un traspié para la institución en el torneo local.

Al concluir la temporada 2024, el volante uruguayo decidió no continuar su vínculo con Alianza y fue transferido al Montevideo City Torque, donde permaneció antes de recalar en Universidad de Chile. El paso del ‘Bigote’ por el club de La Victoria dejó una huella positiva entre los aficionados pese a la ausencia de títulos.

El volante uruguayo dio detalles de su partida del club 'blanquiazul' e hizo un balance de su etapa el 2024. (Video: Carve Deportiva)

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile el jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. El enfrentamiento corresponde al primer duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y será transmitido a través de ESPN para toda la región.

La previa, el minuto a minuto, las incidencias, las declaraciones y el análisis posterior del partido estarán disponibles en la página web de Infobae Perú, que realizará una cobertura especial del evento con la información más actualizada sobre ambos equipos.

Alianza Lima recibirá a Universidad
Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La llave entre Alianza y U. de Chile se definirá la siguiente semana, exactamente el jueves 25 de setiembre a las 19:30 horas de Perú en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El cuadro chileno no contará con el apoyo de su hinchada, debido a la sanción recibida por Conmebol.

Temas Relacionados

Sebastián RodríguezAlianza LimaUniversidad de ChileCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

Los ‘celestes’ reciben a los ‘churres’ en el estadio Alberto Gallardo, en un partido donde están obligados a ganar para seguir en la lucha por esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ necesitan levantarse frente los ‘churres’ para seguir soñando con el título del campeonato. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Sporting

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La escuadra ‘bicolor’ debuta en el torneo continental frente a su similar boliviano. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en directo

Perú vs Bolivia EN VIVO

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

El entrenador Néstor Gorosito ha perfilado su nómina oficial para la llave de ida, que se celebrará en el estadio Alejandro Villanueva. Dos bajas confirmadas por disposiciones técnicas

Alianza Lima confirma su lista

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

El defensor de los tarmeños sorprendió a todos con un potente disparo desde su propio campo, firmando una de las anotaciones más espectaculares del torneo local

Gustavo Dulanto y su obra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza insiste que proceso

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Bill Orosco llegó al lugar

Bill Orosco llegó al lugar de la tragedia del Grupo Néctar en Argentina y rindió emotivo homenaje: “Aquí murió mi tío Jhonny”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

DEPORTES

Arranca el Sudamericano Sub 17

Arranca el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: ¿Qué necesita Perú para llegar a semifinales y clasificar al Mundial?

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025