Universidad de Chile sufre tres bajas sensibles de cara a duelo de ida ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Tres bajas confirmadas en la Universidad de Chile para el duelo ante Alianza Lima. Crédito: Getty Images

Se reanuda la ilusión. Alianza Lima se medirá ante la Universidad de Chile este jueves 18 de setiembre por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito arrancará la llave en condición de local y pondrá toda la carne en el asador para imponer condiciones y sellar el pasaje en el país sureño.

El equipo santiaguino arribará a la capital peruana con tres bajas significativas. Gustavo Álvarez no podrá emplear a tres jugadores que se habían ganado un lugar en el equipo titular. Por ejemplo, los tres fueron alineados desde el inicio en la ida ante Independiente en la ronda anterior.

El club hizo oficial a los jugadores entre algodones en la previa de su último compromiso frente a Colo-Colo por la final de la Supercopa de Chile. Los futbolistas en cuestión son Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio. Los dos primeros presentan desgarros en sus isquiotibiales. Por su parte, el ariete Di Yorio fue sometido a una meniscectomía en su rodilla izquierda.

Parte médico de la Universidad de Chile.

Por lo tanto, el estratega nacido en Lomas de Zamora hace 52 años reacomodó sus fichas y tomó recaudos para doblegar a su clásico rival. El elenco ‘azul’ goleó por 3-0 al 'cacique' y llegará entonado al compromiso copero en el Alejandro Villanueva.

Paños fríos en la celebración

En el estadio Santa Laura —donde suele hacer de local la Unión Española—, la Universidad de Chile se coronó Supercampeón. Los goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi significaron un nuevo título a las vitrinas del club ‘azul’.

En medio de las celebraciones, el entrenador Álvarez pidió tranquilidad, puesto que solo cuatro días más tarde se medirán ante Alianza Lima. “Una celebración medida y breve. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y entrenar, porque tenemos que volver a ganar el jueves. Jugar bien y ganar”, advirtió.

Gustavo Álvarez durante el juego entre la Universidad de Chile y Botafogo en Río de Janeiro. Crédito: REUTERS/Ricardo Moraes

El entrenador argentino dirigió a dos equipos en el fútbol peruano. Desde mayo de 2021 hasta septiembre del mismo año, estuvo a cargo de Sport Boys. Luego dirigió a Atlético Grau hasta noviembre del 2022.

¿Cómo le fue a Gustavo Álvarez ante Alianza Lima?

Gustavo Álvarez se estrenó en el banquillo de Sport Boys con una derrota ante Alianza Lima. En el estadio Alberto Gallardo, el cuadro ‘blanquiazul’ se impuso por 2-0 a través de los tantos de Arley Rodríguez y Hernán Barcos. El encuentro fue válido por el Torneo Apertura. En el Clausura, igualaron sin goles.

Cuando estaba a cargo de Atlético Grau, corrió con la misma suerte. En el Apertura del 2022, igualaron a uno en el Alejandro Villanueva. En el Clausura, el entonces equipo de Carlos Bustos derrotó a los de Álvarez por 2-1.

Fernando Márquez en un duelo con Atlético Grau ante Alianza Lima el 2022. (Jesús Saucedo)

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Universidad de Chile

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima vs U. de Chile: fecha y horario del partido de ida en Matute

El duelo de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 está previsto para desarrollarse este jueves 18 de septiembre desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Chile. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, donde el equipo ‘blanquiazul’ ejerce localía y espera dar el primer golpe.

Alianza Lima recibe a U. de Chile en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Prensa clubes

Alianza Lima vs U. de Chile: canal TV del partido de ida

La transmisión oficial del primer cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile estará a cargo de ESPN, señal internacional que emitirá el encuentro en Perú y el resto de Sudamérica. Además, los fanáticos podrán seguir el partido en línea a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible desde cualquier dispositivo móvil o computadora, mediante suscripción. Por otro lado, en Infobae Perú realizaremos una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias, análisis y reacciones de este vibrante choque.