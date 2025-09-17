Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se ubica entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2025. - Crédito: CONMEBOL

Alianza Lima ha pasado la página de la inexplicable derrota a manos del Deportivo Garcilaso (3-4), en el estadio Alejandro Villanueva, por la octava fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2025. Ahora, toda la atención se encuentra centrada en el primer examinatorio contra la Universidad de Chile, por cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

A través de sus medios oficiales, el club ‘blanquiazul’ ha anunciado la lista de convocados de Néstor Gorosito, quien ha incluido a todo su arsenal de futbolistas con mayor nivel para disputar el trascendental choque, en La Victoria. Eso sí, el técnico ha omitido a dos futbolistas nacionales sin mayores explicaciones.

Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos forman parte de la lista contra U. de Chile, en Matute. - Crédito: Composición Infobae

‘Pipo’ no contará con Jesús Castillo, experimentado mediocentro peruano que, sin explicaciones de por medio, ha perdido espacio y consideración dentro de la estructura ‘íntima’. Presumiblemente, ante el superávit de jugadores de marca, se eligió recortarlo por gustos técnicos. En cualquier caso, su exclusión no deja de ser una sorpresa para los simpatizantes.

En esa misma línea de ausencias, Alianza Lima no contará con Josué Estrada, reciente incorporación en el mercado de pases de media temporada. Para la demarcación en la banda derecha, hay una mayor apuesta por Guillermo Enrique y Marco Huamán.