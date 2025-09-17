Perú Deportes

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

El entrenador Néstor Gorosito ha perfilado su nómina oficial para la llave de ida, que se celebrará en el estadio Alejandro Villanueva. Dos bajas confirmadas por disposiciones técnicas

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Alianza Lima se ubica entre
Alianza Lima se ubica entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2025. - Crédito: CONMEBOL

Alianza Lima ha pasado la página de la inexplicable derrota a manos del Deportivo Garcilaso (3-4), en el estadio Alejandro Villanueva, por la octava fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2025. Ahora, toda la atención se encuentra centrada en el primer examinatorio contra la Universidad de Chile, por cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

A través de sus medios oficiales, el club ‘blanquiazul’ ha anunciado la lista de convocados de Néstor Gorosito, quien ha incluido a todo su arsenal de futbolistas con mayor nivel para disputar el trascendental choque, en La Victoria. Eso sí, el técnico ha omitido a dos futbolistas nacionales sin mayores explicaciones.

Alan Cantero, Eryc Castillo y
Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos forman parte de la lista contra U. de Chile, en Matute. - Crédito: Composición Infobae

Pipo’ no contará con Jesús Castillo, experimentado mediocentro peruano que, sin explicaciones de por medio, ha perdido espacio y consideración dentro de la estructura ‘íntima’. Presumiblemente, ante el superávit de jugadores de marca, se eligió recortarlo por gustos técnicos. En cualquier caso, su exclusión no deja de ser una sorpresa para los simpatizantes.

En esa misma línea de ausencias, Alianza Lima no contará con Josué Estrada, reciente incorporación en el mercado de pases de media temporada. Para la demarcación en la banda derecha, hay una mayor apuesta por Guillermo Enrique y Marco Huamán.

Temas Relacionados

Alianza LimaCopa SudamericanaU. de Chileperu-deportes

Más Noticias

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”

El ‘Kaiser’ habló de la complicada actualidad del balompié nacional y del siguiente técnico de la ‘bicolor’, explicando si Néstor Gorosito podría ser opción

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Motivado por la hazaña en Copa Davis, el tenista nacional logró romper una racha negativa en torneos Challenger, recuperando así confianza y ritmo competitivo

Juan Pablo Varillas retoma el

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

El ‘Colorado’ reveló los detalles de su encuentro con ambas figuras del tenis mundial en el Abierto estadounidense, donde se instaló por primera vez en primera ronda de un Grand Slam

Ignacio Buse estuvo a punto

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo imperdibles: Real Madrid iniciará su camino en la Champions League, Fluminense arrancará la definición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y mucho más

Partidos de hoy, martes 16

¿Por qué Paola Rivera no llegó a Universitario? Francisco Hervás reveló su preferencia por Lucía Magallanes

El entrenador de las ‘pumas’ explicó las razones detrás de su decisión de no incorporar a la colocadora mexicana y destacó la calidad y el valor de las armadoras con las que actualmente cuenta el plantel

¿Por qué Paola Rivera no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Un discurso terrorífico”: Rafael López

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

ENTRETENIMIENTO

Erick Delgado acusa a Paco

Erick Delgado acusa a Paco Bazán de hacerse el ‘pobrecito’ y provoca un choque verbal en ‘Ni loco ni santo’

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo con más de una indirecta para Leslie Shaw: “ni con Thalía pudiste sobresalir”

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

DEPORTES

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Por qué Paola Rivera no llegó a Universitario? Francisco Hervás reveló su preferencia por Lucía Magallanes