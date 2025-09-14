Golazo madrugador de Leandro Sosa de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El volante de Cristal definió en el área y abrió el marcador en el minuto 2. | L1MAX

Sporting Cristal se medía en condición de visitante contra Cusco FC en un duelo válido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, los dueños de casa trataron de plasmar su juego por intermedio de la posesión de la pelota, pero no contaron con que los ‘celestes’ propusieran un fútbol más vertical de lo habitual. Fue así, como la visita se puso arriba en el marcador a través de Leandro Sosa, quien apareció desde atrás para anotar su gol.

Esta acción se llevó a cabo apenas a los dos minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Paulo Autuori robaron a tiempo el balón luego de tener al conjunto cusqueño en su campo. Diego Enríquez empezó jugando desde su arco y tocó con Luis Abram. El zaguero zurdo se apoyó con Miguel Araujo, que se lo devolvió a ‘Lucho’ ante la imposibilidad de encontrar un receptor libre.

La pelota no pasaba de esa zona hasta que Abram optó por abrir con Rafael Lutiger en la banda izquierda. ‘Luti’ tocó en vertical con Maxloren Castro, que se apoyó en Martín Távara. El volante de 26 años eludió a su rival con un notable giro y descargó con Santiago González, que retrocedió unos metros para colaborar con la elaboración del juego.

El extremo argentino se mandó con una buen pase entre líneas a Castro, que corrió a toda velocidad por el flanco zurdo. El habilidoso jugador de 17 años encaró y sacó un centro a media altura, que alcanzó a desviarse en un elemento del cuadro ‘dorado’, para que luego aparezca Leandro Sosa como un delantero más y defina con su pierna menos hábil; lo cual desató la algarabía de todos los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La secuencia del gol de Leandro Sosa en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2025.

Sin duda, esta anotación fue un golpe sobre la mesa por parte de Sporting Cristal, que con el triunfo de Universitario de Deportes ante Melgar en Arequipa, tiene la obligación de ganar para no desprenderse de la lucha por el Torneo Clausura. Además, a Cusco FC le cambió los planes iniciales, por lo que ahora el técnico Miguel Rondelli tendrá que ver la forma de replantear para equiparar el compromiso.

Leandro Sosa y su nueva posición en Sporting Cristal

El duro primer semestre que tuvo Sporting Cristal hizo que la directiva y el comando técnico decidan hacer cambios drásticos en el plantel. No solo salieron y llegaron algunos jugadores, sino que uno que no parecía tener claro su futuro como Leandro Sosa, finalmente se quedó, pero lo hizo de una forma inesperada: pasó de ser mediocampista a lateral derecho.

Y si bien no era una posición desconocida para él, no es la que más le agrada. De todos modos, el ‘Lobo’ ha aceptado esta reubicación y mal no le ha ido: en siete partidos disputados por el Torneo Clausura, ya lleva tres dianas. Además de anotarle a Cusco FC, también le hizo a Alianza Universidad y Sport Boys.

El uruguayo puso el 1-0 en el duelo por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. (GOLPERU)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente cotejo de Sporting Cristal será el miércoles 17 de setiembre ante Alianza Atlético, que se desarrollará en el estadio Alberto Gallardo a las 13:00 horas de Perú. Justamente, los ‘churres’ vienen de perder en casa por la mínima diferencia con Juan Pablo II, de ahí que buscarán dar la sorpresa en Lima para salir del puesto 16 (seis puntos) del Torneo Clausura.