Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¡Domingo de goles! Sporting Cristal visitará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Los ‘celestes’ contarán con el regreso de Miguel Araujo al titularato tras superar lesión, y buscarán arrebatarle la punta a Universitario de Deportes.
Los ‘cerveceros’ saldrán con todo a recuperar la punta frente Cusco FC y tienen la motivación al tope tras reaparición de Miguel Araujo. El defensa se recuperó de su lesión a la muñeca y volverá al titularato después de más de un mes: será la pareja central de Luis Abram.
El equipo de Paulo Autuori vive un buen momento futbolístico: no perdido ningún duelo hasta el momento y buscará que la tendencia continúe en la ‘ciudad imperial’.
Los ‘dorados’ son uno de los candidatos para llevarse el título del Torneo Clausura 2025 y por ello, deberán asegurar el triunfo frente Sporting Cristal en Cusco. Sumar tres puntos podría darle la chance de apoderarse del liderato.
Cusco FC tendrá reencontrarse con la victoria después de igualar sin goles contra Juan Pablo II la jornada anterior. El cuadro cusqueño está invicto en la competencia: tiene cuatro partidos ganados y uno empatado.
El vibrante partido será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato nacional, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTv, Best Cable, Claro TV, Zapping Tv, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con pago mensual dependiendo del plan a elección.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Cusco con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.
- Oriente 2x1: S/. 10.00 soles
- Occidente: S/. 20.00 soles
Los boletos están disponibles en el portal de Joinnus y también de manera física en Supermercados Orión, boleterías del estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El duelo entre los ‘cerveceros’ y los ‘dorados’ se jugará hoy, domingo 14 de septiembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 17:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:30 horas.