Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Melgar protagonizarán hoy, domingo 14 de setiembre, un partidazo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . Este enfrentamiento está pactado para las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental UNSA situado en la ciudad de Arequipa.

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ no tuvo el mejor resultado en su última presentación en el campeonato nacional antes de irse al parón por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026. Empató sin goles en el clásico ante Alianza Lima realizado en su estadio.

Como si fuera poco, el cuadro ‘crema’ sufrió bajas de última hora. Andy Polo, José Rivera, Hugo Ancajima y Gabriel Costa no viajaron con la delegación a la ciudad blanca por problemas físicos. Estos cuatros se sumaron a la suspensión de Rodrigo Ureña, quien fue acusado de insultar al árbitro en el choque con los ‘blanquiazules’.

Pese a todo esto, el elenco dirigido por Jorge Fossati es el líder de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 16 puntos, uno más que su máximo perseguidor, Sporting Cristal, y podría sacarle distancia en caso consiga un triunfo ante el ‘dominó’ y los ‘celestes’ tropiecen o empaten en su visita a Cusco FC.

Un punto a favor del ‘Nonno’ y compañía es el regreso de Alex Valera y Edison Flores, ambos jugadores no pudieron estar con la selección peruana en la última fecha doble de las clasificatorias producto de lesiones. Afortunadamente, los dos atacantes se recuperaron y se perfilan para arrancar en Arequipa.