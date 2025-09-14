Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Melgar protagonizarán hoy, domingo 14 de setiembre, un partidazo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este enfrentamiento está pactado para las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental UNSA situado en la ciudad de Arequipa.
La ‘U’ no tuvo el mejor resultado en su última presentación en el campeonato nacional antes de irse al parón por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026. Empató sin goles en el clásico ante Alianza Lima realizado en su estadio.
Como si fuera poco, el cuadro ‘crema’ sufrió bajas de última hora. Andy Polo, José Rivera, Hugo Ancajima y Gabriel Costa no viajaron con la delegación a la ciudad blanca por problemas físicos. Estos cuatros se sumaron a la suspensión de Rodrigo Ureña, quien fue acusado de insultar al árbitro en el choque con los ‘blanquiazules’.
Pese a todo esto, el elenco dirigido por Jorge Fossati es el líder de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 16 puntos, uno más que su máximo perseguidor, Sporting Cristal, y podría sacarle distancia en caso consiga un triunfo ante el ‘dominó’ y los ‘celestes’ tropiecen o empaten en su visita a Cusco FC.
Un punto a favor del ‘Nonno’ y compañía es el regreso de Alex Valera y Edison Flores, ambos jugadores no pudieron estar con la selección peruana en la última fecha doble de las clasificatorias producto de lesiones. Afortunadamente, los dos atacantes se recuperaron y se perfilan para arrancar en Arequipa.
Melgar, por su parte, sufrió cambios en el último tiempo con la salida de Walter Ribonetto y llegada de Juan Reynoso. Con el ‘Cabezón’ al mando, ha logrado apenas un triunfo en tres partidos disputados. En su más reciente cotejo, igualó 2-2 con ADT de visita.
Reynoso no podrá utilizar a su principal carta de gol, Jhonny Vidales, debido a que fue expulsado en el encuentro ante el ‘vendaval celeste’. A pesar de eso, saldrá en búsqueda de una victoria en casa que le permita trepar posiciones, pues se encuentra en la décima casilla por el momento.
Las acciones comenzarán a las 15:00 horas de Perú en el estadio Monumental UNSA. En cuanto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El duelo entre Universitario y Melgar será transmitido por L1 Max, canal accesible en operadores de cable como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. También estará disponible mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del partido en su portal, incluyendo la previa, el desarrollo en directo, declaraciones, goles, incidencias y más información relevante.
La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a Joel Alarcón como el juez principal de este enfrentamiento y estará acompañado de Stephen Atoche (primer asistente), Andreé Mendoza (segundo asistente) y Giancarlo Alvarado (cuarto árbitro). En la sala VAR, contará con la presencia de David Huamán y Jonny Bossio.
- Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; César Inga, José Carabalí; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Alex Valera y Edison Flores. DT: Jorge Fossati.
- Melgar: Carlos Cáceda; Alec Deneumostier, Pier Barrios, Matías Lazo, Mathias Llontop; Walter Tandazo, Horacio Orzán, Jhamir D’Arrigo, Alexis Arias, Cristian Bordacahar; Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso.