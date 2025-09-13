Perú Deportes

Gerente de Alianza Lima defendió a Néstor Gorosito de las sanciones de la Comisión Disciplinaria: “Mueve el cachete y le ponen seis fechas”

Fernando Cabada se recibió al punitivo que recibió el entrenador del conjunto ‘blanquiazul’ en el marco del último clásico del fútbol peruano

Por José Manuel Quintana

El gerente de Alianza Lima rechazó la sanción a Gorosito y criticó la grabación constante al equipo. | YouTube / Eddie Fleischman

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) ha ratificado las sanciones que impuso a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Rodrigo Ureña. El entrenador argentino de Alianza Lima ha recibido su segunda penalización esta temporada y estará fuera de la zona técnica por seis encuentros.

Desde Alianza Lima rechazaron el accionar de las autoridades de la CD-FPF. Fernando Cabada, gerente de la institución 'íntima‘, declaró en un reciente diálogo con Eddie Fleischman su oposición a la sanción contra el adiestrador de 61 años. El directivo ‘blanquiazul’ comentó que los dirigentes de Universitario los recibieron en buenas condiciones.

No obstante, la crítica del gerente ‘victoriano’ radica en la constante grabación a los integrantes de la delegación del equipo del barrio de Matute. “Nos estaba filmando en cada paso para ver qué hacía cada uno, para ver con qué reclamaban, un poco más y nos filman en el baño”, señaló, para sentenciar: “Deberíamos dejar de tratar de ganar fuera la cancha y no por otro lado”.

El gerente de Alianza Lima
El gerente de Alianza Lima se refirió a la sanción de seis jornada que impuso la CD-FPF a Néstor Gorosito. Crédito: Alianza Lima/Andina

Luego, se pronunció sobre los gestos de Gorosito que derivó en su posterior sanción. En unas imágenes compartidas por el medio 'Denganche‘, el técnico argentino realiza una mueca con la boca. “Resulta que el señor Gorosito, se le atasca algo en la muela, mueve el cachete y le ponen 6 fechas”, ironizó el directivo.

Cabada sostuvo que la Comisión Disciplinaria resuelve desproporcionadamente. Para sostener su postura, trajo a colación los gestos de Jorge Fossati en el juego de sus dirigidos contra Juan Pablo II. En el video, se le puede ver al uruguayo insinuando un tipo de pago a un futbolista rival.

“No tienen sentido, aparte de debilitarnos. Siento que han sido sanciones, ni siquiera bien pensadas y le dejan la pelota a la Comisión de Apelación. “Todos vieron a Fossati, haciendo el gesto que le estaban ‘rompiendo la mano a alguien’, ¿le pusieron una sanción?”, sumó.

Néstor Gorosito es el líder
Néstor Gorosito es el líder profesional de Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: AP

Renovaciones a la vista

Alianza Lima acertó con la contratación de Néstor Gorosito como entrenador del equipo principal. Bajo la dirección técnica del nacido en San Fernando, los ‘íntimos’ vienen realizando una campaña internacional para los libros. La eliminación a Boca Juniors en La Bombonera quedó grabada en la retina de todos los seguidores del club de La Victoria.

Pese a que el equipo no pudo avanzar a los octavos de la Copa Libertadores, hizo lo propio en la Sudamericana. En el camino dejó nada más y nada menos que al Gremio de Porto Alegre. En la siguiente instancia, apeó a la Universidad Católica de Ecuador para instalarse en los cuartos de final.

Por tal motivo, Fernando Cabada ha confirmado que las negociaciones con ‘Pipo’ “están bastante avanzadas”. Acerca de un supuesto interés por parte de la Federación Peruana, el gerente de la entidad ‘blanquiazul’ tiene entendido que todo apunta a que las conversaciones lleguen a buen puerto.

El periodista deportivo contó los pormenores del interés de la Federación por el DT de Alianza Lima. (Video: Vamos Al VAR)

En esa línea, Cabada aseguró que Eryc Castillo continuará vistiendo la camiseta de Alianza Lima. “Está cerrado”, aseguró el directivo. El futbolista ecuatoriano es una pieza vital en el engranaje del equipo. En lo que va del curso, ha aportado ocho tantos y cinco asistencias (entre Liga 1, Libertadores y Sudamericana) en 33 encuentros.

Sin Gorosito en el banco, Alianza recibe a Garcilaso

El inicio de las acciones en el estadio Alejandro Villanueva estará a cargo del árbitro Diego Haro, quien dará la señal de arranque a las 19:00 horas en Perú de HOY 13 de septiembre. En otros países, el partido empezará a las 18:00 horas en México, a las 19:00 horas en Colombia y Ecuador, a las 20:00 horas en Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile, y a las 21:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025

