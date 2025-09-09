Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

El 'Rei' dio una información sobre el nuevo entrenador de la 'bicolor' con miras al Mundial 2030. (Video: Juego Cruzado)

La selección peruana afronta su último partido por las Eliminatorias 2026 contra Paraguay en Lima. Será el final del camino de una ‘bicolor’ que no pudo conseguir la clasificación al Mundial de Norteamérica, que a su vez significaría el desenlace de Óscar Ibáñez como técnico, luego de que él mismo había confirmado que seguiría hasta los amistosos de noviembre tras charla con Agustín Lozano. En ese sentido, Reimond Manco reveló el entrenador preferido por Jean Ferrari para la ‘bicolor’.

“Yo tengo información e incluso la fuente me ha pedido que no lo cite. A mí me han dicho que Jean (Ferrari) ya tiene técnico, es (Néstor) Gorosito”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’.

De la misma manera, el ‘Rei’ aseguró que el director general de fútbol de la FPF ya mantuvo conversaciones con el actual DT de Alianza Lima y el acuerdo está encaminado. “La Federación no necesita que lo saquen ahora, pero ya está conversado y todo", agregó, dejando de lado las versiones que ubicaban a Fabián Bustos, a quien conoce de su paso previo por Universitario de Deportes.

Néstor Gorosito ha logrado una buena imagen a nivel internacional con Alianza Lima.

Ante esta posibilidad, Eddie Fleischman, otro de los integrantes del espacio digital, mencionó que “Ferrari es un tribunero, busca hacer pensar que es imparcial”.

Por su parte, Michael Succar rechazó la opción de ‘Pipo’ en el combinado patrio y remarcó que “yo creo que la valla del nuevo técnico tiene que empezar bastante más arriba que Gorosito e Ibáñez. Tú tienes que arrancar arriba, después si te van diciendo que no, ya vas viendo. Tiene que ser con técnicos que hayan dirigido selección, no es lo mismo dirigir un club. ¿Cuántos tropiezos han habido de técnicos que no han dirigido selección y que la rompieron en clubes? Es otro métido, otro manejo".

Los logros de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito ha protagonizado una etapa destacada en Alianza Lima gracias a sus resultados en torneos continentales durante 2025. Bajo su dirección técnica, el club logró avanzar en las fases previas de la Copa Libertadores, donde eliminó a Boca Juniors en una serie que sorprendió al fútbol sudamericano. Este triunfo situó al elenco ‘íntimo’ en la fase de grupos, donde compitió con Sao Paulo y enfrentó a rivales de gran jerarquía del continente. Aunque no logró avanzar a la siguiente instancia de esta competición, el equipo clasificó a la Copa Sudamericana, continuando su campaña internacional.

En la Sudamericana, ‘Pipo’ Gorosito condujo a su plantel hasta los cuartos de final, dejando fuera a conjuntos como Gremio de Brasil y Universidad Católica de Ecuador, dos equipos con tradición en el balompié regional. Estos resultados no solo mejoraron el perfil internacional de Alianza Lima, sino que también aportaron experiencia a su plantel en partidos definitorios. El paso del estratega argentino por el club se distingue por la capacidad de dejar fuera a rivales de peso, consolidando a la institución peruana como un competidor respetado en el ámbito regional y fortaleciendo el proyecto deportivo del club para los próximos años.



Cruce entre Agustín Lozano y Jean Ferrari por técnico de la selección peruana

El futuro de Óscar Ibáñez en la selección peruana ha generado tensión en la interna de la Federación Peruana de Fútbol, según lo informado por el periodista deportivo Mr. Peet. Durante el programa de YouTube, ‘A Presión’, el comunicador señaló que en la Videna existen posiciones opuestas acerca de la continuidad del entrenador interino. Agustín Lozano, presidente de la FPF, sostendría su intención de que el exarquero se mantenga hasta fin de año, en línea con el compromiso previo. En contraste, la gerencia encabezada por Jean Ferrari preferiría incorporar, en las próximas fechas FIFA, al nuevo director técnico o a un integrante del futuro comando técnico.

La diferencia de criterios entre Lozano y Ferrari refleja el clima de debate interno sobre el rumbo de la ‘bicolor’. La gestión de Ibáñez y la transición hacia un nuevo cuerpo técnico se discuten en un contexto marcado por el desempeño negativo de la selección en las Eliminatorias 2026.

