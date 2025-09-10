Perú Deportes

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Tigre’ sea opción para reemplazar a Óscar Ibáñez en la ‘bicolor’

El periodista deportivo habló de la opción de que el 'Tigre' sea candidato a reemplazar a Óscar Ibáñez en la 'bicolor'. (Video: A Presión)

Con la derrota ante Paraguay en Lima, la selección peruana terminó su participación en el penúltimo lugar de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, un asunto que queda pendiente es la continuidad de Óscar Ibáñez, que pese a que en la previa se había voceado su salida, luego admitió que pretende seguir en el cargo. En medio de eso, se desconoce si seguirá y hay nombres que han sonado como opciones para reemplazarlo. En ese contexto, Mr. Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la ‘bicolor’.

“Cómo somos, ¿no? Nosotros somos extremistas para bien y para mal. Cuando no logras un objetivo, le dices ‘fracaso’. Por lo tanto, después de clasificar al Mundial de Rusia 2018, Gareca fracasó con la selección en su intento de ir al Mundial de Qatar 2022″, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘A Presión’.

De la misma manera, el periodista deportivo aseguró que los hinchas han venido solicitando el retorno de un entrenador que dejó a Chile en el último puesto del proceso clasificatorio, y que tampoco logró ingresar al Mundial en Qatar 2022.

“No me cambien ni me adornen las palabras ni los conceptos, porque aquí es según la persona a quien se lo digas. Así como fracasó con Chile. Por lo tanto, estamos pidiendo a un técnico que nos hizo felices para 2018, pero que viene de dos fracasos consecutivos. Hay que decirlo”, señaló.

Ricardo Gareca no pudo ganar
Ricardo Gareca no pudo ganar con Chile en las Eliminatorias 2026. - créditos: AFP

Peter Arévalo remarcó que valora lo hecho por Ricardo Gareca con la clasificación de la selección peruana a la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero que su actualidad está lejos y los números lo explican.

“Yo le agradezco a Gareca que tuvo un mérito de la gran pu... de hacernos protagonistas, devolvernos al Mundial, pero digamos las cosas como son. Esta sociedad, estos noveleros, están pidiendo a un técnico que viene de dos fracasos consecutivos. No le crean a Mr. Peet, vayan a la data que es dura y te va a decir que Gareca viene de dos fracasos consecutivos, con Perú y con Chile. Que nos hizo felices para Rusia 2018; sí y estamos agradecidos con eso. Por supuesto, yo lo respeto mucho al ‘profe’, he conversado con él y lo valoro, pero tengo que decir las cosas como son”, comentó.

Eso no fue todo, ya que Mr. Peet puso énfasis en que el ‘Tigre’ no cambiará el complicado presente en el fútbol nacional, que no cuenta con muchos jugadores de nivel para llevar a cabo el recambio generacional.

“Miren lo que somos como sociedad. Pedimos a un tipo que viene de fracasar dos veces de manera consecutiva y creemos que él nos va a sacar del pozo, teniendo un universo de jugadores en cuanto a cantidad y calidad, muy pobre. Yo digo las cosas como son. Ya quedó demostrado para aquellos noveleros y tecleros, como si aquellos jugadores que no están consolidados, que no juegan en ligas top. No tenemos jugadores en ligas top”, sostuvo.

Ricardo Gareca clasificó con la
Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018. - créditos: Difusión

Ricardo Gareca sobre la posibilidad de volver a la selección peruana

En diálogo con ‘Claro y Directo’, Ricardo Gareca declaró que no rechazaría regresar al fútbol peruano, ya sea como técnico de la ‘blanquirroja’ o en algún club de la Liga 1. “Nunca la voy a rechazar. Lo que me preguntaron es que si está abierta la posibilidad de trabajar en el Perú y yo dije que sí, es un país que me siento cómodo. Yo antes de dirigir a la selección, dirigí un año y medio a Universitario, ya tenía un conocimiento del país, de todo”, afirmó.

El DT de 67 años expresó estar disponible para diferentes propuestas en el país ‘incaico’. “Estoy abierto no solo al tema de la selección, que la dirige un amigo, Óscar Ibáñez, con el que estuve muchos años, inclusive dirigiendo a Vélez. Le deseo lo mejor, es una gran perspectiva también, pero no solo a nivel de selección, sino también a nivel de clubes. Estoy abierto a todo”, sostuvo.

El 'Tigre' no cierra las puertas a comandar la selección nacional u otros clubes. (Claro y Directo)

