Ricardo Gareca reapareció tras fracaso en Chile y dejó recado por nueva eliminación: “No fueron a Rusia, Qatar y ahora eso”

Ricardo Gareca reapareció tras fracaso en Chile y dejó recado por nueva eliminación. - créditos: Agencias

Apenas un par de semanas después de que la selección de Chile perdió ante Bolivia en El Alto en el marco de la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, Ricardo Gareca ha seguido siendo noticia en el país ‘sureño’, desde donde le llegaron innumerables críticas. Y a pesar de que el ‘Tigre’ dio una breve conferencia de prensa tras el fatídico resultado que dejó última a la ‘roja’, esta vez reapareció y contó más detalles de esta etapa en su carrera deportiva, dejando un recado.

"Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores de allá porque son parecidos al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa. No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro, y los resultados no me acompañaron", fueron sus primeras palabras para ‘Radio Continental’ de Argentina.

De la misma manera, aseguró que el recambio generacional era complicado de llevar a cabo, ya que había varios elemenos de la ‘Generación Dorada’ que aún podían rendir, algo que los hinchas chilenos rechazaban. “Es difícil, era una generación importante y todavía lo sienten, es un proceso y la gente está impaciente, eso complica. Tienen material y en algún momento deben atravesar ese momento. Eran competitivos”, comentó.

Ricardo Gareca convocó a varios jugadores de la 'Generación Dorada' de Chile como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, entre otros. - créditos: Reuters

Ahora, uno de los episodios recordado del paso de Gareca Nardi en Chile fue cuando, en un principio, dejó de lado a Arturo Vidal. Los malos resultados del equipo, tanto en Copa América 2024, como en las Eliminatorias 2026, tensaron la cuerda y la continuidad del estratega, hasta que lo llamó por primera vez para la fehca doble de noviembre.

Al respecto, el exentrenador de Vélez Sarsfield explicó el motivo de su no llamado al inicio de su proceso y también cuando arreglaron sus diferencias. “Con Vidal no tengo nada que decir. Son jugadores que siempre tienen ganas de estar en la selección. Al principio andaba con alguna molestia, no es que no lo tenía en cuenta. Cargarnos de jugadores de esa edad lo veía complicado, quería ver otras opciones. Cuando hablamos nos pusimos de acuerdo enseguida. Se desvive por la selección”, sostuvo.

Ricardo Gareca limó sus asperezas con Arturo Vidal y lo convocó a la selección de Chile en noviembre 2024. - créditos: Redgol

Ricardo Gareca y el duro recado por presente de Chile

Ahí fue cuando Ricardo Gareca dejó un duro recado por delicado momento de la selección de Chile, dando a entender que se debe a la ausencia de jugadores en el extranjero y su falta de consolidación, además de remarcar que van tres Mundiales a los que no acuden.

“Los jugadores deben emigrar, los que están afuera no se han consolidado, a algunos les cuesta. Y luego atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías. No fueron a Rusia, Qatar y ahora eso, es un toque de atención para construir algo”, precisó.

Eso no fue todo, ya que el exDT de Perú enumeró las cualidades que debe tener el próximo técnico de la ‘roja’. “Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado”, acotó.

El presidente de la ANFP dejó contundente mensaje sobre la partida del 'Tigre'. (TNT Sports)

El futuro próximo de Ricardo Gareca

Luego de su paso por Chile, el nombre de Ricardo Gareca no ha borrado de los diversos equipos en el continente y, un club grande de América lo tuvo en carpeta. Un retorno a la selección peruana también se había conocido como una idea no tan descabellada, según el periodista Pedro García.

Sin embargo, el DT de 67 años admitió en una reciente entrevista que se instalará en Buenos Aires y quedará a la espera de alguna oferta que le convenza.

El periodista deportivo expuso sus argumentos de la posible vuelta del 'Tigre' a la selección peruana. (RPP)