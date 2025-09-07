Diego Rebagliati reveló la insólita postura que habría tomado la FPF para no renovar a Ricardo Gareca: “Es caro y tampoco es la gran maravilla”

El comentarista deportivo confesó el pensar de la dirigencia de la Federación cuando negociaron la renovación con el 'Tigre' en 2022. (Video: Movistar Deportes)

La última derrota de visita con Uruguay hizo que la selección peruana se despida de alguna remota chance de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026. Óscar Ibáñez no pudo encontrar la forma de hacer que la ‘bicolor’ se aferre al sueño mundialista y ha formado parte de un proceso que tuvo tres entrenadores.

A raíz de ello, el nombre de Ricardo Gareca ha sonado con mucha fuerza para intentar ejecutar un cambio drástico en el combinado patrio. En ese contexto, Diego Rebagliati ve poco probable este escenario y reveló la insólita postura que habría tomado la Federación Peruana de Fútbol con el ‘Tigre’ en medio de las negociaciones para renovar su contrato a mediados de 2022.

"Hay un diálogo que no sé si es real, pero alguien lo ha mencionado, como que en la FPF dijeron: ‘Gareca es caro, total que si venimos de quedar quintos dos veces y Gareca tampoco es la gran maravilla. Traemos a otro y vamos a quedar dentro de los siete primeros, con un cuerpo técnico más reducido, un poco más barato’. Pero terminamos novenos, cómodos", dijo en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018. - créditos: Difusión

Cabe mencionar, que Ricardo Gareca manifestó en varias ocasiones que su idea era seguir al mando de la selección peruana e incluso con el plan de traer a toda su familia. Sin embargo, las negociaciones con Agustín Lozano y compañía no prosperaron, entre otras cosas, por filtrar los detalles de lo que ocurría a la prensa. Esto incomodó al ‘Flaco’, que rechazó cualquier siguiente paso y dio por terminado su etapa de siete años y medio en la ‘blanquirroja’.

Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez no han logrado enrumbar al combinado patrio, aunque el tercero se hizo con el cargo cuando las chances de clasificación era mínimas.

Eso sí, el ‘Tigre’ no ha descartado en ningún momento la posibilidad de volver. En entrevistas con varios medios que ha brindado en los últimos meses, admitió que viene constantemente porque tiene negocios y que “todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada".

El perfil del técnico ideal para la selección peruana

En la previa del Uruguay vs Perú, Diego Rebagliati se refirió al tipo de técnico que considera más adecuado para la selección peruana. “A mí lo que me da la impresión es que si terminamos bien estos dos partidos, y no necesariamente me refiero a ganar, sino jugando bien. Lo que nos va a dejar claro a los que toman decisiones en la Federación, es que hay un estilo de manejo que la selección peruana acepta de una mejor manera que otro”, afirmó en ‘Movistar Deportes’.

Según el comentarista deportivo, no se trata de que un entrenador sea mejor que otro, sino de que algunos perfiles resultan más compatibles con la dinámica y las necesidades actuales del elenco nacional. “Esto no hace que el entrenador, Ibáñez en este caso, o Gareca, sea mejor que los otros; sino que hay técnicos que necesitan más tiempo con la selección, más trabajo, y que la metodología de cómo están establecidos los proceso en la selección hoy en día no te lo permiten”, agregó.

“El perfil de entrenador que hay que buscar se tiene que parecer más al manejo de Gareca e Ibañez que a lo que podían ser Fossati y Reynoso”, remarcó Rebagliati, resaltando la importancia de la adaptación a las limitaciones de tiempo y recursos. Sobre el futuro, señaló que el próximo proceso no puede arrancar desde cero, ya que convivirán figuras experimentadas y nuevos rostros. “Es parte del grupo que formó Gareca y que heredó de Markarián. Es imposible empezar de cero”.