La tensa discusión entre Erick Osores y Toño Vargas por Oliver Sonne: “El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti”

Periodistas peruanos protagonizaron picante momento en plena transmisión del Perú vs Paraguay. (Tik Tok)

Perú sumó una nueva derrota en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado patrio cayó 1-0 ante Paraguay con gol de Matías Galarza en el Estadio Nacional de Lima, de esta manera, le puso fin a su participación en este proceso clasificatorio, donde había más cupos pero no logró asistir a un Mundial por segunda vez consecutiva.

Este mala campaña ha expuesto muchos fallos de la ‘bicolor’, como su falta de gol, asimismo, ha mostrado la poca oportunidades para algunos nuevos talentos, como es el caso de Oliver Sonne, quien solo sumó algunos minutos en esta fecha doble, a pesar de su buen momento con Burnley en uno de los torneos más importantes del mundo como la Premier League.

Esto fue tema de discusión durante la transmisión de América TV del Perú vs Paraguay. Todo comenzó cuando Óscar Ibáñez iba a realizar una modificación para que ingrese Erick Noriega y el reportero a ras de cancha soltó un comentario sobre la reacción del nacido en Dinamarca. “La cara de desilusión de Oliver Sonne, no exagero, al describirlo la verdad“.

“Que no venga más, es una falta de respeto lo que le están haciendo a este chico”, expresó el comentarista Erick Osores de forma inmediata, sin esperar la respuesta de su compañero y narrador Toño Vargas. “No le están faltando el respeto”, aseguró.

“Este chico juega en la Premier League hermano”, replicó Osores. “¿Así? ¿Y no poner a un jugador es una falta de respeto?“, refutó Vargas. ”Para mí, sí, este jugador sí“, contestó el conductor de TV. ”El que lo pongan o no lo pongan no pasa por una falta de respeto, por cuestión de elección puede ser, por gracia o no gracia", complementó el relator.

El debate subió de tono cuando Erick comparó la liga inglesa con un torneo amateur de Perú con mucha ironía y darle la contra a su compañero de transmisión. “No, no, no, el Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para Toño Vargas, es lo que entiendo, hay que darle un valor”.

Esto molestó, claramente a Toño, quien contestó de la siguiente manera: “¿Y tú qué hacías en el Mundialito de El Porvenir? ¿Quién te manda allá? Estoy hablando de fútbol de alto nivel, estoy narrando un partido de Eliminatorias y él proviene de un equipo secundario, digamos, de la Premier League, no juega en un primer equipo tampoco, ¿para qué me mandas a El Porvenir? Capaz es un problema tuyo".

En ese momento otros periodistas de América tuvieron que intervenir para ponerle fin a la discusión entre Toño Vargas y Erick Osores. Coincidentemente, al finalizar el debate, Óscar Ibáñez hizo ingresar a Oliver Sonne en reemplazo de Luis Advíncula.

Oliver Sonne completó menos de 10 minutos con Perú en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.