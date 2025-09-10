Oliver Sonne, el recambio comprometido con Perú que no encontró sitio a lo largo de las Eliminatorias 2026

Oliver Sonne nunca encontró sitio con Perú. - Crédito: FPF

Tal y como empezó su aventura con la selección peruana, así la ha terminado Oliver Sonne: como suplente en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El ‘Vikingo’, futbolista comprometido con la ‘bicolor’ pese a que en su pasaporte reluce la nacionalidad danesa por nacimiento, no obtuvo el respaldo necesario durante el paso de tres entrenadores (Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez) en la zona técnica.

Sonne, de 23 años, siempre estuvo dispuesto a abordar cualquier situación independientemente el rol que se le asignara con Perú. Si era pieza recambio, lo asumía con estoicismo y apoyaba a los suyos desde la banca. Y si se le otorgaba la titularidad, situación que apenas se dio en el circuito mundialista, intentaba responder a la altura de las circunstancias.

Oliver Sonne lleva ocho partidos con la selección peruana. - Crédito: Tabatha Belén

A pesar de su ponderable momento en el exterior, sobre todo en su época de efectivo inamovible en el Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca, la opción de ser inicialista con la selección nacional siempre se le resistió. Con Juan Reynoso, su principal valedor, apenas se limitó a hacer acto de presencia y en alguna que otra oportunidad fue recortado de la lista oficial.

“Para todos es una experiencia nueva, por momentos estar hablando en español y en otros en inglés. Oliver [Sonne] se está tratando de involucrar de la forma más natural al grupo, pero vemos en él un muchacho noble, sano, con intenciones de venir a aportar. Trabaja muy serio, muy alerta desde que pisa la cancha", fue la única declaración extensiva que ofreció el ‘Ajedrecista’.

El técnico de la selección peruana atendió a los medios previo al Perú vs Bolivia por la fecha 5 de Eliminatorias. (Video: FPF Play)

Luz tenue

Hasta ese momento, la incorporación de Oliver Sonne estaba asegurada a partir de su compromiso, pero faltaba que sea oficial afirmándolo con un par de presencias con Perú. La tarea se la asignaron a Jorge Fossati, sucesor de Juan Reynoso como director técnico.

No obstante, el veterano seleccionador estableció un alto con el nuevo internacional peruano priorizando a otros puntuales que se complementaran a su libreto. Es más, en alguna ocasión expresó su incomodidad ante las constantes preguntas relacionadas a su citación: “No llamo a nadie por presión de alguien”.

Sonne y Zanelatto son parte del proyecto de Fossati en la selección peruana. - Crédito: FPF

En un periodo de prueba, precisamente en los amistosos de preparación, el ‘Flaco’ recurrió a Sonne ofreciéndole algunos minutos, pero advirtió que "a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador“.

A pesar de esa aviso, el seleccionador de Perú incluyó en su planificación a Oliver Sonne llevándolo a la Copa América, donde siguió empleándolo, y dándole pista en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Su papel inicial fue de revulsivo, pero hubo un momento en el que se hizo titular y en una demarcación inédita: como volante interior en la victoria pírrica sobre Uruguay (1-0), en Lima.

Perú venció 1-0 a los de Marcelo Bielsa y el jugador del Silkeborg mostró toda su emoción. Créditos: Pase Filtrado

A partir de entonces, el ‘Vikingo’ siguió formando parte de las convocatorias de Jorge Fossati, pero se observó que debía mantenerse como pieza de recambio ante la preferencia por otros con mayor rodaje o experiencia. Y la misma tendencia se mantuvo con Óscar Ibáñez como entrenador interino, tras la destitución del profesional uruguayo.

Hechas las sumas y restas, Oliver Sonne tan solo acumuló 369 minutos en una administración deplorable en la que pasaron tres entrenadores intrascendentes. Y en su último partido por Clasificatorias, en la sonrojante caída frente a Paraguay, tan solo dispuso de escasos siete minutos. Números desalentadores para el único futbolista peruano en una de las cinco grandes ligas de Europa.