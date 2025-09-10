Perú Deportes

Oliver Sonne, el recambio comprometido con Perú que no encontró sitio a lo largo de las Eliminatorias 2026

El ‘Vikingo’ nunca se hizo de un lugar en la selección peruana pese a su juventud y crecimiento tanto en el Silkeborg IF como Burnley. Tres entrenadores lo dejaron mayormente entre los suplentes

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Oliver Sonne nunca encontró sitio
Oliver Sonne nunca encontró sitio con Perú. - Crédito: FPF

Tal y como empezó su aventura con la selección peruana, así la ha terminado Oliver Sonne: como suplente en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El ‘Vikingo’, futbolista comprometido con la ‘bicolor’ pese a que en su pasaporte reluce la nacionalidad danesa por nacimiento, no obtuvo el respaldo necesario durante el paso de tres entrenadores (Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez) en la zona técnica.

Sonne, de 23 años, siempre estuvo dispuesto a abordar cualquier situación independientemente el rol que se le asignara con Perú. Si era pieza recambio, lo asumía con estoicismo y apoyaba a los suyos desde la banca. Y si se le otorgaba la titularidad, situación que apenas se dio en el circuito mundialista, intentaba responder a la altura de las circunstancias.

Oliver Sonne lleva ocho partidos
Oliver Sonne lleva ocho partidos con la selección peruana. - Crédito: Tabatha Belén

A pesar de su ponderable momento en el exterior, sobre todo en su época de efectivo inamovible en el Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca, la opción de ser inicialista con la selección nacional siempre se le resistió. Con Juan Reynoso, su principal valedor, apenas se limitó a hacer acto de presencia y en alguna que otra oportunidad fue recortado de la lista oficial.

“Para todos es una experiencia nueva, por momentos estar hablando en español y en otros en inglés. Oliver [Sonne] se está tratando de involucrar de la forma más natural al grupo, pero vemos en él un muchacho noble, sano, con intenciones de venir a aportar. Trabaja muy serio, muy alerta desde que pisa la cancha", fue la única declaración extensiva que ofreció el ‘Ajedrecista’.

El técnico de la selección peruana atendió a los medios previo al Perú vs Bolivia por la fecha 5 de Eliminatorias. (Video: FPF Play)

Luz tenue

Hasta ese momento, la incorporación de Oliver Sonne estaba asegurada a partir de su compromiso, pero faltaba que sea oficial afirmándolo con un par de presencias con Perú. La tarea se la asignaron a Jorge Fossati, sucesor de Juan Reynoso como director técnico.

No obstante, el veterano seleccionador estableció un alto con el nuevo internacional peruano priorizando a otros puntuales que se complementaran a su libreto. Es más, en alguna ocasión expresó su incomodidad ante las constantes preguntas relacionadas a su citación: “No llamo a nadie por presión de alguien”.

Sonne y Zanelatto son parte
Sonne y Zanelatto son parte del proyecto de Fossati en la selección peruana. - Crédito: FPF

En un periodo de prueba, precisamente en los amistosos de preparación, el ‘Flaco’ recurrió a Sonne ofreciéndole algunos minutos, pero advirtió que "a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador“.

A pesar de esa aviso, el seleccionador de Perú incluyó en su planificación a Oliver Sonne llevándolo a la Copa América, donde siguió empleándolo, y dándole pista en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Su papel inicial fue de revulsivo, pero hubo un momento en el que se hizo titular y en una demarcación inédita: como volante interior en la victoria pírrica sobre Uruguay (1-0), en Lima.

Perú venció 1-0 a los de Marcelo Bielsa y el jugador del Silkeborg mostró toda su emoción. Créditos: Pase Filtrado

A partir de entonces, el ‘Vikingo’ siguió formando parte de las convocatorias de Jorge Fossati, pero se observó que debía mantenerse como pieza de recambio ante la preferencia por otros con mayor rodaje o experiencia. Y la misma tendencia se mantuvo con Óscar Ibáñez como entrenador interino, tras la destitución del profesional uruguayo.

Hechas las sumas y restas, Oliver Sonne tan solo acumuló 369 minutos en una administración deplorable en la que pasaron tres entrenadores intrascendentes. Y en su último partido por Clasificatorias, en la sonrojante caída frente a Paraguay, tan solo dispuso de escasos siete minutos. Números desalentadores para el único futbolista peruano en una de las cinco grandes ligas de Europa.

Temas Relacionados

Oliver SonneSelección peruanaEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias 2026. Mientras que Cristiano Ronaldo va por más goles con Portugal

Partidos de hoy, martes 9

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

El guardameta de Alianza Lima dirá presente en la repesca intercontinental para la Copa del Mundo del próximo año. Momento histórico para el ‘Billy’

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

El periodista deportivo se mostró en desacuerdo por el ingreso tardío del lateral de Burnley al ser el único peruano en jugar en una de las cinco mejores ligas del mundo

Eddie Fleischman criticó con dureza

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

El volante ecuatoriano destacó el desempeño de un jugador surgido de la cantera del cuadro ‘íntimo’, asemejándolo con un reciente campeón de la Champions League

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con

Carlos Zambrano hizo feroz autocrítica tras duro final de Perú en Eliminatorias 2026: “Se acabó la pesadilla. Desde la FPF, todos somos culpables”

El ‘Kaiser’ habló con firmeza luego de la derrota de la ‘bicolor’ con Paraguay en Lima, e hizo un fuerte descargo por el rendimiento a lo largo del proceso clasificatorio

Carlos Zambrano hizo feroz autocrítica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga revela que

Rafael López Aliaga revela que sicarios intentaron asesinarlo durante la campaña de 2021: “La seguridad del Estado estaba nerviosa”

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza: solicitud se evaluará este miércoles 10 de setiembre

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

ENTRETENIMIENTO

Pablo Castillo demandará a Furrey

Pablo Castillo demandará a Furrey por daños y perjuicios: “Tenemos un pliego de preguntas de por qué no cumplió las normas de tránsito”

Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

‘Luz de Luna 4′ en Ayacucho: así se grabó la nueva temporada de la telenovela de América TV

Milett Figueroa nominada a los Premios Martín Fierro 2025 junto a jurados del Cantando

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 9

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

Carlos Zambrano hizo feroz autocrítica tras duro final de Perú en Eliminatorias 2026: “Se acabó la pesadilla. Desde la FPF, todos somos culpables”