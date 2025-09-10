Perú Deportes

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

El periodista deportivo se mostró en desacuerdo por el ingreso tardío del lateral de Burnley al ser el único peruano en jugar en una de las cinco mejores ligas del mundo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Eddie Fleischman criticó con dureza
Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay.

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas de la peor manera. Si bien la ‘bicolor’ ya se encontraba fuera del Mundial 2026 tras caer goleado 3-0 ante Uruguay, había una ilusión de culminar esta competición con un triunfo. Algo que no terminó ocurriendo producto de su derrota ante Paraguay.

La ‘blanquirroja’ tuvo la mayor posesión de la pelota, pero no sirvió de mucho, debido a que no le hizo daño al arco de Orlando Gill. Los delanteros nacionales volvieron a brillar por su ausencia y apenas hubo uno que otro remate, entre ellos el de Renato Tapia desde fuera del área.

Ante la falta de ideas, la ‘albirroja’ golpeó primero en el Estadio Nacional de Lima con una gran jugada colectiva que terminó con una estupenda definición de Matías Galarza, quien había ingresado en el inicio del segundo tiempo. Este tanto terminó por acabar con la expectativa de todos los fanáticos de la escuadra peruana.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

Eddie Fleischman cuestionó a Óscar Ibáñez por Oliver Sonne

Hay muchas cosas de corregir y otras de las cuales hablar. Por ejemplo, un tema que se viene tocando desde el inicio de esta última fecha doble es la no titularidad de Oliver Sonne, a pesar de atravesar un buen momento con Burnley en la Premier League de Inglaterra.

El técnico Óscar Ibáñez optó por Luis Advíncula desde el arranque en estos dos partidos ante Uruguay y Paraguay. Mientras que el ‘Vikingo’ -como lo conocen al jugador nacido en Dinamarca- apenas sumó minutos en este último compromiso, ingresando desde la banca de suplentes a los 85′.

En ese contexto, el periodista deportivo Eddie Fleischman criticó con dureza a Ibáñez por no darle más oportunidades a Sonne, pese a ser el único de la selección peruana en jugar en una de las cinco mejores ligas del mundo. Esto dijo el exconductor de televisión mediante su cuenta de X (antes Twitter):

"Es una vergüenza que tengamos solo a un jugador en una de las mejores 5 ligas del mundo y el DT lo ponga pocos minutos solo en uno de los 2 partidos. Muy mal Ibáñez en eso. Inexplicable“, posteó en su red social, desatando múltiples comentarios contra el exarquero y ahora estratega de la ‘blanquirroja’.

Eddie Fleischman cuestionó a Óscar
Eddie Fleischman cuestionó a Óscar Ibáñez por los pocos minutos de Oliver Sonne en la derrota de Perú ante Paraguay.

¿Óscar Ibáñez se queda como DT de Perú?

La campaña de Óscar Ibáñez comenzó bien, no obstante, terminó peor de lo que se esperaba. La ‘bicolor’, con el exguardameta al mando, goleó 3-1 a Bolivia, que acaba de clasificarse al repechaje del Mundial 2026. Después, perdió ante Venezuela de visita.

Posteriormente, sacó dos empates con Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Sin embargo, en esta jornada doble, no sumó punto alguno al perder con Uruguay y Paraguay. Estos resultados la dejaron en la penúltima casilla con apenas 12 puntos.

Las derrotas provocaron que la continuidad de Ibáñez en el banquillo de la ‘blanquirroja’ se cuestione. Hasta el momento, no hay confirmación de que se irá de la Videna, pero existen versiones que apuntan que el entrenador nacional dirigió su último compromiso.

De esta manera, Perú tendría un técnico interino para los amistosos de la fecha FIFA de octubre, donde se jugará ante Chile, y de noviembre, en la cual se enfrentará a la ‘roja’ y Rusia en territorio ruso.

Temas Relacionados

Eddie FleischmanÓscar IbáñezSelección peruanaSelección de ParaguayEliminatorias 2026Oliver Sonneperu-deportes

Más Noticias

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

El guardameta de Alianza Lima dirá presente en la repesca intercontinental para la Copa del Mundo del próximo año. Momento histórico para el ‘Billy’

Guillermo Viscarra logra histórico pase

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Figuras de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en un partido de exhibición en la inauguración del Coliseo Chamochumbi

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

Los ‘altiplánicos’ lograron un histórico triunfo frente Brasil en El Alto y se quedaron con el pase a los ‘play offs’ rumbo a la Copa del Mundo. Entérate todos los detalles del próximo desafío de los bolivianos

Bolivia clasificó al repechaje: rival,

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias 2026. Mientras que Cristiano Ronaldo va por más goles con Portugal

Partidos de hoy, martes 9

Bolivia clasificó al repechaje del Mundial 2026: logró histórico triunfo ante Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias

La ‘verde’ se impuso en El Alto a Brasil con el gol de Miguel Terceros y clasificó al repechaje mundialista. Venezuela, por su parte, perdió 6-3 con Colombia en Maturín

Bolivia clasificó al repechaje del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia que buscan

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Juan José Santiváñez anunció peritaje, pero abogado de ‘Culebra’ recordó que ya presentó uno con perito no especializado para desmentir audios

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

ENTRETENIMIENTO

Doménico Benavides y Miranda Capurro

Doménico Benavides y Miranda Capurro sorprenden en Zaca TV con un beso en vivo que desata rumores de romance

“Mario Irivarren marcó distancia con Alejandra Baigorria. Todo porque ella y Onelia Molina no se pasan”, afirma Magaly Medina

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

DEPORTES

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo