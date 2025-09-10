Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay.

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas de la peor manera. Si bien la ‘bicolor’ ya se encontraba fuera del Mundial 2026 tras caer goleado 3-0 ante Uruguay, había una ilusión de culminar esta competición con un triunfo. Algo que no terminó ocurriendo producto de su derrota ante Paraguay.

La ‘blanquirroja’ tuvo la mayor posesión de la pelota, pero no sirvió de mucho, debido a que no le hizo daño al arco de Orlando Gill. Los delanteros nacionales volvieron a brillar por su ausencia y apenas hubo uno que otro remate, entre ellos el de Renato Tapia desde fuera del área.

Ante la falta de ideas, la ‘albirroja’ golpeó primero en el Estadio Nacional de Lima con una gran jugada colectiva que terminó con una estupenda definición de Matías Galarza, quien había ingresado en el inicio del segundo tiempo. Este tanto terminó por acabar con la expectativa de todos los fanáticos de la escuadra peruana.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

Eddie Fleischman cuestionó a Óscar Ibáñez por Oliver Sonne

Hay muchas cosas de corregir y otras de las cuales hablar. Por ejemplo, un tema que se viene tocando desde el inicio de esta última fecha doble es la no titularidad de Oliver Sonne, a pesar de atravesar un buen momento con Burnley en la Premier League de Inglaterra.

El técnico Óscar Ibáñez optó por Luis Advíncula desde el arranque en estos dos partidos ante Uruguay y Paraguay. Mientras que el ‘Vikingo’ -como lo conocen al jugador nacido en Dinamarca- apenas sumó minutos en este último compromiso, ingresando desde la banca de suplentes a los 85′.

En ese contexto, el periodista deportivo Eddie Fleischman criticó con dureza a Ibáñez por no darle más oportunidades a Sonne, pese a ser el único de la selección peruana en jugar en una de las cinco mejores ligas del mundo. Esto dijo el exconductor de televisión mediante su cuenta de X (antes Twitter):

"Es una vergüenza que tengamos solo a un jugador en una de las mejores 5 ligas del mundo y el DT lo ponga pocos minutos solo en uno de los 2 partidos. Muy mal Ibáñez en eso. Inexplicable“, posteó en su red social, desatando múltiples comentarios contra el exarquero y ahora estratega de la ‘blanquirroja’.

Eddie Fleischman cuestionó a Óscar Ibáñez por los pocos minutos de Oliver Sonne en la derrota de Perú ante Paraguay.

¿Óscar Ibáñez se queda como DT de Perú?

La campaña de Óscar Ibáñez comenzó bien, no obstante, terminó peor de lo que se esperaba. La ‘bicolor’, con el exguardameta al mando, goleó 3-1 a Bolivia, que acaba de clasificarse al repechaje del Mundial 2026. Después, perdió ante Venezuela de visita.

Posteriormente, sacó dos empates con Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Sin embargo, en esta jornada doble, no sumó punto alguno al perder con Uruguay y Paraguay. Estos resultados la dejaron en la penúltima casilla con apenas 12 puntos.

Las derrotas provocaron que la continuidad de Ibáñez en el banquillo de la ‘blanquirroja’ se cuestione. Hasta el momento, no hay confirmación de que se irá de la Videna, pero existen versiones que apuntan que el entrenador nacional dirigió su último compromiso.

De esta manera, Perú tendría un técnico interino para los amistosos de la fecha FIFA de octubre, donde se jugará ante Chile, y de noviembre, en la cual se enfrentará a la ‘roja’ y Rusia en territorio ruso.