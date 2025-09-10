Adiós Mundial 2026: Los jugadores de la selección peruana que no llegan a una próxima eliminatoria mundialista

Perú Deportes

Los jugadores de la selección
Los jugadores de la selección peruana que no llegan a una próxima eliminatoria mundialista

La selección peruana cerró su participación de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en medio de duras críticas debido a la crisis futbolística que vive. La ‘blanquirroja’ tuvo una dura caída por 1-0 frente Paraguay en Lima, por la última fecha de las Clasificatorias.

La peor despedida que pudo tener el combinado nacional: terminó penúltimo en la tabla de posiciones con solo 12 puntos, solo 6 goles anotados y ninguno de visita. Esos fríos números dejó el proceso que fue liderado por tres técnicos: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

La ‘blanquirroja’ entrará en proceso reestructuración y estará a cargo de Agustín Lozano y Jean Ferrari. El presidente y el director general de la Federación Peruana de Fútbol tendrán la misión de tomar decisiones respecto al futuro de la ‘bicolor’, donde la búsqueda del nuevo DT será lo primordial.

El ‘equipo de todos’ pensará en la próxima Clasificatorias rumbo al Mundial 2030 y la preparación empezará en la fecha FIFA de octubre y noviembre, la cual está planificado jugar amistosos con Chile y Rusia.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

¿Qué jugadores no estarán en la próxima Eliminatoria rumbo al Mundial 2030?

Y así como se cerró el proceso eliminatorio, también sería el final de su etapa en la selección peruana para algunos jugadores. Paolo Guerrero, con 41 años, fue el primero que anunció su retiro de la ‘blanquirroja’ en la presente Clasificatorias. El ‘Depredador’ aseguró que su despedida se iba a dar frente Uruguay y Paraguay, sin embargo no pudo ser considerado en la convocatoria por lesión.

Su adiós queda pendiente, y su decisión parece mantenerse firme. El goleador histórico de la ‘blanquirroja’ con 41 goles en 129 partidos sería la primera ausencia para el siguienta etapa rumbo al Mundial 2030. Cabe destacar que la próxima Eliminatoria iniciará en dos años, es decir en el 2027.

Otro que podría seguir los pasos de Guerrero sería Carlos Zambrano, quien en más de una ocasión deslizó la posibilidad de su retiro con 35 años. Hay más jugadores que podrían estar ausentes en Perú en el futuro: Gianluca Lapadula (35 años), Pedro Gallese (35 años), André Carrillo (34 años), Christian Cueva (33 años), Yoshimar Yotún (35 años), Luis Advíncula (35 años), Miguel Trauco (33 años), y Carlos Cáceda (33 años).

“No sé si esta sea mi última Eliminatoria, yo me siento bastante bien. Mientras esté bien, siempre voy a tener la posibilidad y mi cabeza estará puesta en jugar por la selección. Ya no depende de mí, sino del comando técnico. Para mí no es la última”, comentó ‘Yoshi’ antes de la última fecha doble de las Clasificatorias.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Ecuador - Estadio Nacional, Lima, Peru - June 10, 2025 Peru's Paolo Guerrero and teammates during the warm up before the match REUTERS/Sebastian Castaneda

La dura crítica de Pedro Gallese tras fracaso de Perú en Eliminatorias 2026

El arquero de la selección peruana lanzó un duro mensaje para sus compañeros de cara a la próxima edición de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Pidió más compromiso y preparación para revertir el mal momento de la ‘blanquirroja’ y poder soñar con la clasificación al Mundial 2030.

“El cambio comenzará si el jugador, si los compañeros, todos no nos damos cuenta que tenemos que preparar desde nuestros clubes para la selección y no solamente cuando uno es convocado, si no se preparan va a ser muy difícil, va a pasar lo que nos ha pasado, y qué te puedo decir, una Eliminatoria que nos deja mucha tristeza”, declaró Pedro Gallese en zona mixta después de la derrota con Paraguay.

El arquero de la selección peruana levantó su voz luego de perder ante la 'albirroja'. (L1 Max)

Óscar Ibáñez confirmó continuidad en la selección peruana

A pesar que se informó sobre la salida de Óscar Ibáñez en la selección peruana, el técnico sorprendió al confirmar su continuidad hasta fin de año, para los amistosos de la fecha FIFA en octubre y noviembre. Sus declaraciones causaron incertidumbre respecto al futuro DT del combinado nacional.

“Ya en las tres conferencias respondí lo mismo, voy a responder lo mismo así que discúlpenme en ese sentido.Hay que hacer un mix (de jugadores de experiencia y jóvenes). Nosotros estamos desde las 7:30 de la mañana viendo todo. Estamos todos los días en la Videna, viendo desde Liga 3 hasta el torneo peruano, además de los que están en el exterior”, apuntó el exarquero en conferencia de prensa.

