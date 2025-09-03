Felipe Chávez no descansa: redobla prácticas en Bayern Múnich, al lado de Thomas Müller como invitado, mientras esperado llamado de Perú

Felipe Chávez entrenándose al lado de Thomas Müller. - Crédito: John Mandoki

No es ningún secreto que Felipe Chávez, el legionario peruano con mayor proyección en el extranjero, está totalmente abierto a responder el llamado de la selección nacional, independientemente la categoría. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún entrenador se ha dispuesto a citarlo con carácter oficial, situación que no desalienta del todo al mediocentro.

Porque, mientras la mayoría de clubes ha detenido sus programaciones deportivas por el parón FIFA de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026, se ha dedicado íntegramente a redoblar esfuerzos en las prácticas del FC Bayern al lado de efectivos importantes dentro de la planificación de Vincent Kompany.

Felipe Chávez en su última aparición de la Regionalliga contra Borussia Dortmund. - Crédito: Michael Ott

Así ha podido conocerse a través de un video que ha subido el club muniqués en sus redes sociales. Se ha podido apreciar cómo ‘Pippo’ suda la gota gorda, en los campos de Säbener Straße, junto a Aleks Pavlović, joven centrocampista formado en el Campus, y Thomas Müller, invitado especial que cumple con un periodo vacacional tras su fichaje por Vancouver Whitecaps.

Conviene mencionar que no es la primera vez que Felipe Chávez entrena a la par con el plantel principal del Bayern Múnich. El año pasado hizo una sola aparición, luego de posicionarse como el goleador de la U19, y recientemente ha sido promovido al equipo central, incluso con participación en la pretemporada.

'Pippo' Chávez suda la gota gorda en Säbener Straße. | VIDEO: Torben Hoffmann

Experiencia con Perú

Felipe Chávez, en su momento, participó en algunas categorías inferiores de la selección peruana, pero su progresión inmediata lo llevó a otros espacios regalando edad. Incluso llegó a ser considerado con miras al último Campeonato Sudamericano Sub‑20, al demostrar talento, buen manejo de balón y un físico adelantado para sus 17 años.

Sin embargo, en enero de 2025, el técnico José ‘Chemo’ del Solar decidió excluirlo de la lista final para el Sudamericano Sub‑20, argumentando que, pese a su calidad, Pippo Chávez era Sub‑18 (no cumplía aún los parámetros de la categoría) y que había otros jugadores mejor preparados tras evaluaciones en entrenamientos y amistosos.

Felipe Chávez nació en la localidad de Augsburg, en Alemania. No obstante, cuenta con raíces peruanas por el lado paterno. - Crédito: Composición Infobae

La decisión generó decepción en el entorno del jugador. Su agente lamentó públicamente no entender la exclusión, pues consideraba que Felipe Chávez hubiera sido el mejor del torneo: “En el Bayern, cada día, está ganando experiencia con futbolistas mayores desde el comienzo de esta temporada”.

Además, surgieron versiones de incomodidad con el sistema de juego peruano, aunque nunca hubo confrontación directa; el representante Fabián Chávez aclaró que las dudas estaban pensadas para aportar al equipo. En suma, la situación evidenció diferencias de criterio entre el cuerpo técnico y el entorno del joven talento muniqués.