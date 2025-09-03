Perú Deportes

Felipe Chávez no descansa: redobla prácticas en Bayern Múnich, al lado de Thomas Müller como invitado, mientras esperado llamado de Perú

La joven promesa muniquesa apareció en Säbener Straße para entrenarse durante el parón FIFA. Su compañero de trabajo, sorpresivamente, fue el legendario alemán que milita en Vancouver Whitecaps

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Felipe Chávez entrenándose al lado
Felipe Chávez entrenándose al lado de Thomas Müller. - Crédito: John Mandoki

No es ningún secreto que Felipe Chávez, el legionario peruano con mayor proyección en el extranjero, está totalmente abierto a responder el llamado de la selección nacional, independientemente la categoría. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún entrenador se ha dispuesto a citarlo con carácter oficial, situación que no desalienta del todo al mediocentro.

Porque, mientras la mayoría de clubes ha detenido sus programaciones deportivas por el parón FIFA de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026, se ha dedicado íntegramente a redoblar esfuerzos en las prácticas del FC Bayern al lado de efectivos importantes dentro de la planificación de Vincent Kompany.

Felipe Chávez en su última
Felipe Chávez en su última aparición de la Regionalliga contra Borussia Dortmund. - Crédito: Michael Ott

Así ha podido conocerse a través de un video que ha subido el club muniqués en sus redes sociales. Se ha podido apreciar cómo ‘Pippo’ suda la gota gorda, en los campos de Säbener Straße, junto a Aleks Pavlović, joven centrocampista formado en el Campus, y Thomas Müller, invitado especial que cumple con un periodo vacacional tras su fichaje por Vancouver Whitecaps.

Conviene mencionar que no es la primera vez que Felipe Chávez entrena a la par con el plantel principal del Bayern Múnich. El año pasado hizo una sola aparición, luego de posicionarse como el goleador de la U19, y recientemente ha sido promovido al equipo central, incluso con participación en la pretemporada.

'Pippo' Chávez suda la gota gorda en Säbener Straße. | VIDEO: Torben Hoffmann

Experiencia con Perú

Felipe Chávez, en su momento, participó en algunas categorías inferiores de la selección peruana, pero su progresión inmediata lo llevó a otros espacios regalando edad. Incluso llegó a ser considerado con miras al último Campeonato Sudamericano Sub‑20, al demostrar talento, buen manejo de balón y un físico adelantado para sus 17 años.

Sin embargo, en enero de 2025, el técnico José Chemodel Solar decidió excluirlo de la lista final para el Sudamericano Sub‑20, argumentando que, pese a su calidad, Pippo Chávez era Sub‑18 (no cumplía aún los parámetros de la categoría) y que había otros jugadores mejor preparados tras evaluaciones en entrenamientos y amistosos.

Felipe Chávez nació en la
Felipe Chávez nació en la localidad de Augsburg, en Alemania. No obstante, cuenta con raíces peruanas por el lado paterno. - Crédito: Composición Infobae

La decisión generó decepción en el entorno del jugador. Su agente lamentó públicamente no entender la exclusión, pues consideraba que Felipe Chávez hubiera sido el mejor del torneo: “En el Bayern, cada día, está ganando experiencia con futbolistas mayores desde el comienzo de esta temporada”.

Además, surgieron versiones de incomodidad con el sistema de juego peruano, aunque nunca hubo confrontación directa; el representante Fabián Chávez aclaró que las dudas estaban pensadas para aportar al equipo. En suma, la situación evidenció diferencias de criterio entre el cuerpo técnico y el entorno del joven talento muniqués.

Temas Relacionados

Felipe ChávezBayern MúnichThomas MullerBundesligaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Jorge Fossati desliza posible conspiración en contra de Universitario: “Parece que estarían viendo que no salgamos campeones”

El director técnico de la ‘U’ ha criticado la programación de la Liga 1 en el Torneo Clausura 2025 y ha dejado entrever que “estamos sufriendo unas contrariedades que no tienen nada que ver con lo futbolístico”

Jorge Fossati desliza posible conspiración

Carlos Silvestri aclaró que Felipe Chávez “tiene ganas” de jugar por Perú, pero prioriza su presente en Bayern Múnich

El entrenador de la selección peruana Sub 18 explicó la ausencia del futbolista que milita en el fútbol alemán en la última convocatoria

Carlos Silvestri aclaró que Felipe

Alineaciones de Perú vs Uruguay: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Con algunos cambios en el once titular, la ‘bicolor’ buscará dar el batacazo ante la ‘celeste’ en el estadio Centenario. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Uruguay:

La increíble reacción Jefferson Farfán cuando Roberto Guizasola pide “seriedad” para hablar de Reimond Manco en ‘Enfocados’

‘Cucurucho’ y la ‘Foquita’ vivieron un sorpresivo momento en plena entrevista con Sergio Peña cuando mencionaron el nombre del ‘Rei’

La increíble reacción Jefferson Farfán

Óscar Ibáñez hizo sorpresiva revelación sobre su continuidad en la selección peruana: “Ya hablé con Agustín Lozano”

El exarquero se refirió acerca de la posibilidad de continuar al mando de la ‘bicolor’ y admitió que conversó con el presidente de la FPF

Óscar Ibáñez hizo sorpresiva revelación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez asegura que

Juan José Santiváñez asegura que nuevo penal El Frontón empleará modelo similar al CECOT y estará listo entre 8 a 10 meses

Razones del TC para ordenar la liberación de Betssy Chávez tras dos años en prisión

“Te meten preso y después corrigen”: Reacciones desde el Congreso ante la excarcelación de Martín Vizcarra

Ordenan inmediata excarcelación de Martín Vizcarra por estos argumentos

Ley de Amnistía: Alexandria Ocasio-Cortez pidió al gobierno de Estados Unidos que no entregue fondos para las FF.AA. y la PNP del Perú

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pumarica insinúa que Christian

Vanessa Pumarica insinúa que Christian Cueva sería la causa de su alejamiento con Pamela Franco: “No estoy para rogarle a nadie”

Abogado del chofer que atropelló a Furrey asegura que youtuber fue culpable del accidente

Vanessa Pumarica revela el motivo detrás de su distanciamiento con Pamela Franco y lanza indirecta a Christian Cueva: “No es ella”

Natalia ‘La Segura’ defiende a Ignacio Baladán y descarta celos por romance con Alejandra Baigorria

Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad de Mario Irivarren: “¿No hay algo más interesante?”

DEPORTES

Jorge Fossati desliza posible conspiración

Jorge Fossati desliza posible conspiración en contra de Universitario: “Parece que estarían viendo que no salgamos campeones”

Carlos Silvestri aclaró que Felipe Chávez “tiene ganas” de jugar por Perú, pero prioriza su presente en Bayern Múnich

Alineaciones de Perú vs Uruguay: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La increíble reacción Jefferson Farfán cuando Roberto Guizasola pide “seriedad” para hablar de Reimond Manco en ‘Enfocados’

Óscar Ibáñez hizo sorpresiva revelación sobre su continuidad en la selección peruana: “Ya hablé con Agustín Lozano”