Se reveló que referente de la selección peruana le pidió a Agustín Lozano la continuidad de Óscar Ibáñez tras eliminación en Eliminatorias 2026

La continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana se puso en duda tras la dura derrota por 3-0 frente Uruguay, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘blanquirroja’ quedó eliminado de la competencia y tuvo una de sus peores presentaciones generando una serie de críticas que apuntaron contra el técnico nacional.

A pesar de que se conoció que el exarquero se quedaría hasta fin de año, todo cambió luego de la caída ante los ‘charrúas’. Incluso, Jean Ferrari puso en duda su permanencia y aseguró que se tomarán decisiones después del choque con Paraguay en Lima, choque que cerrará la participación de la ‘bicolor’ en las Clasificatorias.

En medio de la incertidumbre, se reveló que un referente del combinado nacional se reunió con Agustín Lozano para pedir la permanencia de Ibáñez al mando del equipo, así se informó RPP. Y también contó que el pedido no solo fue para que puede dirigir en los amistosos de octubre y noviembre sino para la próximo campeonato eliminatorio.

“Lo digo como información confirmada, corroborada; luego de la goleada que se le dio Uruguay a Perú, Renato Tapia se le acercó al presidente de la FPF, Agustín Lozano, y le pidió -más allá de lo que la dura derrota de Perú- que Óscar Ibáñez pueda seguir no solo hasta noviembre, sino que pueda seguir hasta el próximo proceso”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Jean Ferrari puso en duda la continuidad de Óscar Ibáñez

Tras la derrota de Perú en Montevideo; Jean Ferrari, director general de la FPF, no aseguró la continuidad de Óscar Ibáñez hasta fin de año y adelantó que tomarán una decisión después del encuentro con Paraguay que se jugará este martes 9 de septiembre por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Hay amistosos; no puedo adelantar una opinión con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes. Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”, comentó el directivo.

¿Perú se quedará sin DT tras Perú vs Paraguay?

Óscar Ibáñez reveló que habló con Agustín Lozano sobre su continuidad en la selección peruana antes del duelo con Uruguay, sin embargo se conoció que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol habría dado marcha atrás y le comunicó al técnico nacional que dejará el mando después del partido con Paraguay.

“El presidente de la Federación Peruana de Fútbol le dijo a Ibáñez antes del partido con Uruguay que dirija lo de octubre y lo de noviembre, Ibáñez le dijo ‘ok, sigamos’. Pero, ayer Lozano le había dicho a Ibáñez ‘ya no te quedas, ya no’. Ósea si Perú le hacía partido a Uruguay continuaba Ibáñez, si hubo papelón, ya no sigue Ibáñez. ¿A qué juegas Agustín? Estás lastimando al fútbol, lo estás matando”, señaló Alan Diez en el programa ‘Toco y Me voy’.

El presidente de la FPF cambió de parecer luego de la goleada sufrida por Perú a manos de Uruguay. (Toco y me voy)

Perú vs Paraguay: día, hora y canal tv para partido por Eliminatorias 2026

La ‘blanquirroja’ cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 frente Paraguay este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima, por la fecha 18. La hora pactada será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; y en Venezuela, Bolivia comenzará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 20:30 horas.

El choque será televisado por las señales abiertas de América Televisión, ATV a través de sus canales 4 y 9, respectivamente. También se podrá seguir por Movistar Deportes por medio de su canal 3 y 703 en HD. Asímismo, estará disponible por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para todos los suscriptores.