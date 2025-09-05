¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

La derrota de Perú por 3-0 ante Uruguay en Montevideo precipitó no solo la eliminación de la selección nacional de la carrera por el Mundial 2026, sino también la incertidumbre alrededor de la continuidad de Óscar Ibáñez como director técnico interino. Según información revelada por Alan Diez en el programa ‘Toco y Me voy’, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, le comunicó inicialmente al exarquero que permanecería al mando de la ‘bicolor’ hasta noviembre, pero revisó su postura tras la clara derrota en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante su exposición, Diez expresó cuestionamientos sobre la gestión de Ibáñez al frente del combinado nacional y detalló cómo los planes de la directiva de la FPF habrían variado apenas culminó el partido en el estadio Centenario. “Ibáñez como técnico, tuvo aciertos, desaciertos más que aciertos, ayer era increíble ver a Zambrano en la banca, era increíble que en su mejor momento con Cienciano no llame a Cueva, la convocatoria de Ibáñez ha dejado un sinsabor medio raro, desconvocó a dos y convocó a uno, después convocó a Cari al final, no ha convocado bien, para mí”.

El futuro de Ibáñez, condicionado por los resultados

Alan Diez reveló que Agustín Lozano había asegurado a Óscar Ibáñez la posibilidad de continuar como entrenador de la selección peruana para los amistosos que se disputarán en las fechas FIFA de octubre y noviembre. Además, el técnico nacional respondió positivamente a esta comunicación previa. “El presidente de la Federación Peruana de Fútbol le dijo a Ibáñez antes del partido con Uruguay que dirija lo de octubre y lo de noviembre, Ibáñez le dijo ‘ok, sigamos’. Pero, ayer Lozano le había dicho a Ibáñez ‘ya no te quedas, ya no’”.

La reacción por parte del periodista no se limitó únicamente al accionar del DT peruano. Señaló la falta de coherencia en la toma de decisiones por parte de los directivos de la FPF, especialmente después de un resultado adverso en Montevideo. “Ósea si Perú le hacía partido a Uruguay continuaba Ibáñez, si hubo papelón, ya no sigue Ibáñez. ¿A qué juegas Agustín? Estás lastimando al fútbol, lo estás matando, yo no quiero que siga Ibáñez, pero si ya le dijiste que siga y ahora con el papelón ante Uruguay le dices que no, no entiendo la planificación que hay en la Federación”.

Nueva etapa en la FPF traerá cambios en la dirección técnica

Además de los hechos inmediatos, Alan Diez subrayó la inestabilidad ocurrida en el manejo de la dirección técnica en los últimos meses y trazó una proyección para el escenario próximo en la selección peruana. “El 20 de diciembre que asume la nueva Junta Directiva verán con Jean Ferrari el nuevo técnico para el próximo año y próxima Eliminatorias. Pero si ya le dijiste que va a continuar en octubre y noviembre, por qué cambias después del papelón, como cambiaste a Reynoso, a Fossati, tú no planificas, no tienes en tu cabeza esa palabra”.

En este marco, la conducción de la ‘blanquirroja’ continúa en evaluación mientras la FPF define al responsable del próximo ciclo clasificatorio y analizan opciones para los compromisos pendientes de este año. El panorama para Ibáñez refleja así las tensiones propias del último tramo de las Eliminatorias y la búsqueda de una renovación estructural previo a la llegada de la nueva gestión del ente rector.

Ibáñez reveló lo que le dijo Agustín Lozano

Previo al cotejo entre Uruguay y Perú, Óscar Ibáñez fue consultado sobre su posible continuidad frente a la selección. Sus respuestas aportaron elementos de contexto respecto al diálogo con la presidencia de la FPF: “Después lo que viene se verá. Como comenté la vez pasada con Agustín (Lozano), tengo el compromiso de seguir hasta noviembre, y luego de eso se verá. Lo importante ahora es llegar de la mejor manera al partido de mañana”, señaló.

Con sus declaraciones, el entrenador nacional dejó claro que su vínculo comprende la dirección de la selección en los amistosos internacionales programados en octubre y noviembre. En ese periodo, el equipo nacional enfrentará a Chile y Rusia, en partidos que servirán de preparación antes del anuncio del nuevo responsable técnico para el ciclo clasificatorio rumbo al Mundial 2030. La lista definitiva de rivales en octubre aún no fue confirmada por la Federación.