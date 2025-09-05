Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

La selección peruana le dijo adiós al sueño del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México tras perder por 3-0 frente Uruguay en Montevideo en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ese resultado terminó con las mínimas chances que tenía la ‘blanquirroja’ de poder acceder a la zona de repechaje.

Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas fueron los verdugos del combinado nacional y se convirtieron en los héroes que le dieron el pase directo a los ‘charrúas’ para la próxima Copa del Mundo.

Jean Ferrari, director general de la FPF, realizó un duro análisis luego de la eliminación de la ‘bicolor’ y aseguró que se viene grandes cambios pensando en la siguiente Clasificatorias. También lamentó terminar así la competición.

“He estado en una etapa de análisis, de observación, básicamente. El resultado que golpea y fastidia, pero también hay que ver el otro lado. Se está terminando un proceso donde trato de ver el vaso medio lleno y, si bien se termina, lo que está dando es pie para iniciar un nuevo proceso. Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, ver qué cosas se han hecho evidentemente mal y, a partir de ahí, hacer las correcciones, porque hay mucho por corregir y justamente esa va a ser mi tarea”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

¿Óscar Ibáñez se queda en la selección peruana hasta fin de año?

Se informó que Óscar Ibáñez se quedaría al mando de la selección peruana hasta fin de año, sin embargo Jean Ferrari puso en duda su continuidad y aseguró que ese tema se resolverá este martes 9 de septiembre, una vez terminada las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Además, confirmó el rival de la ‘blanquirroja’ para el amistoso que se disputará en octubre, y adelantó que solo será un partido en esa fecha FIFA.

“Hay amistosos; no puedo adelantar una opinión con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes. Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”, comentó el exadministrador de la ‘U’.

Por otro lado, Ferrari precisó que los seleccionados tendrán un descanso para empezar a trabajar en el próximo proyecto: “Creemos que tenemos que empezar a darles un poco de descanso a los jugadores y tomar este cambio o inicio del proceso con cierta anticipación, con prudencia también, porque va a ser un proceso largo y tenemos que tomar todas las precauciones para no cometer más errores”.

Óscar Ibáñez lamentó derrota ante Uruguay y reveló mensaje a jugadores de Perú por final de Eliminatorias 2026. - captura: Movistar Deportes

La despedida de Perú en las Eliminatorias 2026

La selección peruana regresó de Montevideo y arrancará con los entrenamientos pensando en su último duelo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La participación de la ‘blanquirroja’ terminará frente Paraguay este martes 9 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio Nacioanal de Lima.

Este duelo será televisado por las señales abiertas de América Televisión y ATV a través de los canales 4 y 9, respectivamente. También se podrá ver por Movistar Deportes por medio de su secuencia 3 y 703 en HD. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el coloso de José Díaz con la previa, minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas, resultados en vivo y tabla de posiciones.