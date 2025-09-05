Perú Deportes

Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

El director general de la FPF lamentó la dura derrota de la ‘blanquirroja’ en Montevideo y confirmó rival para amistoso en octubre por fecha FIFA

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

La selección peruana le dijo adiós al sueño del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México tras perder por 3-0 frente Uruguay en Montevideo en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ese resultado terminó con las mínimas chances que tenía la ‘blanquirroja’ de poder acceder a la zona de repechaje.

Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas fueron los verdugos del combinado nacional y se convirtieron en los héroes que le dieron el pase directo a los ‘charrúas’ para la próxima Copa del Mundo.

Jean Ferrari, director general de la FPF, realizó un duro análisis luego de la eliminación de la ‘bicolor’ y aseguró que se viene grandes cambios pensando en la siguiente Clasificatorias. También lamentó terminar así la competición.

“He estado en una etapa de análisis, de observación, básicamente. El resultado que golpea y fastidia, pero también hay que ver el otro lado. Se está terminando un proceso donde trato de ver el vaso medio lleno y, si bien se termina, lo que está dando es pie para iniciar un nuevo proceso. Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, ver qué cosas se han hecho evidentemente mal y, a partir de ahí, hacer las correcciones, porque hay mucho por corregir y justamente esa va a ser mi tarea”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

¿Óscar Ibáñez se queda en la selección peruana hasta fin de año?

Se informó que Óscar Ibáñez se quedaría al mando de la selección peruana hasta fin de año, sin embargo Jean Ferrari puso en duda su continuidad y aseguró que ese tema se resolverá este martes 9 de septiembre, una vez terminada las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Además, confirmó el rival de la ‘blanquirroja’ para el amistoso que se disputará en octubre, y adelantó que solo será un partido en esa fecha FIFA.

“Hay amistosos; no puedo adelantar una opinión con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes. Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”, comentó el exadministrador de la ‘U’.

Por otro lado, Ferrari precisó que los seleccionados tendrán un descanso para empezar a trabajar en el próximo proyecto: “Creemos que tenemos que empezar a darles un poco de descanso a los jugadores y tomar este cambio o inicio del proceso con cierta anticipación, con prudencia también, porque va a ser un proceso largo y tenemos que tomar todas las precauciones para no cometer más errores”.

Óscar Ibáñez lamentó derrota ante
Óscar Ibáñez lamentó derrota ante Uruguay y reveló mensaje a jugadores de Perú por final de Eliminatorias 2026. - captura: Movistar Deportes

La despedida de Perú en las Eliminatorias 2026

La selección peruana regresó de Montevideo y arrancará con los entrenamientos pensando en su último duelo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La participación de la ‘blanquirroja’ terminará frente Paraguay este martes 9 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio Nacioanal de Lima.

Este duelo será televisado por las señales abiertas de América Televisión y ATV a través de los canales 4 y 9, respectivamente. También se podrá ver por Movistar Deportes por medio de su secuencia 3 y 703 en HD. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el coloso de José Díaz con la previa, minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas, resultados en vivo y tabla de posiciones.

Temas Relacionados

Jean FerrariSelección peruanaÓscar IbáñezSelección de UruguayEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá encuentros imperdibles: Portugal debutará en las Eliminatorias con Cristiano Ronaldo al mando, Inglaterra defenderá el liderato ante Andorra, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 6

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

El periodista deportivo aseguró que no saldrá un delantero como el ‘Depredador’ en la selección peruana durante los siguientes 30 años

“Hagan una fila para pedirle

Se reveló que referente de la selección peruana le pidió a Agustín Lozano la continuidad de Óscar Ibáñez tras eliminación en Eliminatorias 2026

La permanencia del técnico nacional está en duda y podría dirigir su último encuentro contra Paraguay este martes 9 de septiembre, por la última fecha de las Clasificatorias

Se reveló que referente de

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

Este sábado 6 de setiembre se vivieron dos partidazos y se definieron a las dos selecciones que pelearán por convertirse en el nuevo campeón del certamen de la FIVB

Resultados de semifinales del Mundial

Franco Navarro explotó por las duras sanciones a Néstor Gorosito y Renzo Garcés: “¿Qué interpretaron los genios de la Comisión de Disciplina?”

El director deportivo confirmó apelaciones y pidió que se tenga la misma rapidez que se tuvo para quitar el castigo al estadio Monumental

Franco Navarro explotó por las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez viaja a

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Juan José Santiváñez fue denunciado por estafar con más de S/12 mil al padre de una policía, revela H13

Fiscalía investiga a alcalde de Miraflores por presuntas irregularidades en proyecto del parque Leoncio Prado

ENTRETENIMIENTO

Giacomo Bocchio lanza críticas contra

Giacomo Bocchio lanza críticas contra el chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

DEPORTES

Programación de semifinales y final

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Se reveló que referente de la selección peruana le pidió a Agustín Lozano la continuidad de Óscar Ibáñez tras eliminación en Eliminatorias 2026

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas